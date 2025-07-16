جوایز +MEXC DEX – سوالات متداول









در هنگام ثبت نام از طریق گزینه "اتصال کیف پول"، کافی است آدرس ایمیلی را انتخاب کنید که پیش تر برای ثبت نام در حساب MEXC استفاده کرده اید تا اتصال حساب به صورت کامل انجام شود.









لطفاً موارد زیر را بررسی نمایید:

1）اطمینان حاصل کنید که کیف پول شما به شبکه Solana متصل است.

2）تأیید کنید که با کیف پول خود در وب سایت pump.fun یا سایر برنامههای غیرمتمرکز مبتنی بر Solana تراکنش انجام داده اید.

3）بررسی نمایید که حجم کل معاملات شما در شبکه Solana در بازه زمانی 1 اکتبر 2024 تا 31 ژانویه 2025 بیش از 10 SOL باشد.









سطح کاربر یک سیستم رتبه بندی در پلتفرم +MEXC DEX است که بر اساس تعداد کاربران جدید دعوت شده و واجد شرایط تعیین میشود. هرچه سطح شما بالاتر باشد، نشان دهنده تعداد بیشتری از کاربران دعوت شده است، و ضریب امتیاز بالاتری هنگام انجام وظایف به شما تعلق خواهد گرفت. ساختار و قوانین مربوط به سطوح مختلف کاربران در جدول زیر به طور کامل تشریح شده است:

سطح افراد دعوت شده معتبر ضریب امتیازات چوبی <10 1x سنگی ≥10 2x آهنی ≥30 2.5x برنزی ≥50 3x نقره ای ≥100 3.5x طلایی ≥200 4x پلاتین ≥500 4.5x الماس ≥1000 5x

از آنجایی که پلتفرم در تاریخ 18 مارس 2025 راه اندازی شده است، تمامی دعوت هایی که شرایط یک رفرال معتبر را داشته باشند، در ارتقاء سطح کاربر محاسبه خواهند شد.









خیر، ترتیب مشخصی لازم نیست. حتی اگر ابتدا وظایف را انجام دهید و سپس دوستان خود را دعوت کنید، به محض اینکه تعداد رفرال های معتبر شما به حد لازم برای ارتقاء سطح برسد، امتیازهای حاصل از وظایف تکرارشونده با ضریب جدید به صورت بازگشتی محاسبه خواهند شد.





مثال: اگر سطح فعلی شما چوبی باشد و از طریق تسک های تکرارشونده 300 امتیاز کسب کرده باشید، و سپس 10 کاربر واجد شرایط را دعوت کنید، سطح شما به سنگی ارتقاء یافته و امتیازهای تکرار شونده شما به صورت 300 × 2 = 600 محاسبه خواهد شد. این قانون برای سطوح بالاتر نیز صدق میکند.









بله. کاربران باید امتیازهای خود را بهصورت دستی دریافت کنند. محدودیت زمانی برای دریافت امتیاز وجود ندارد و میتوانید در هر زمانی پس از تکمیل یک تسک، آن را دریافت نمایید. امتیازهای دریافت شده به حساب امتیاز شخصی شما در +DEX افزوده خواهند شد.









برای اکثر انواع وظایف، بله. امتیاز ها به صورت آنی توزیع می شوند. با این حال، امتیازهای مربوط به وظایف شبکه های اجتماعی نیازمند تأیید و صدور دستی هستند.









فقط حجم معاملات سمت خرید در محاسبه حجم معاملات واجد شرایط لحاظ می شود. معاملات سمت فروش از این محاسبه مستثنی هستند.









اگر سیستم کنترل ریسک +MEXC DEX رفتارهای تخلف آمیز یا مخرب مانند دستکاری مصنوعی در حجم معاملات را شناسایی کند، امتیازهای مربوطه لغو خواهند شد.









ممکن است بخشی از حجم معاملات شما بین تاریخ 18 مارس تا 23 مه تحت تأثیر مکانیسم های کنترل ریسک قرار گرفته و از محاسبه حجم معاملات معتبر برای دریافت ایردراپ حذف شده باشد.



