



کپی تریدینگ فرآیند کپی کردن معاملات انجام شده توسط دیگر تریدرها است که شامل تمامی عملیاتهای آنها میشود. در این مقاله، فرایند کپی تریدینگ را با استفاده از وبسایت نشان خواهیم داد.









وبسایت رسمی MEXC را باز کنید و وارد حساب کاربری خود شوید. در بالای صفحه، روی [فیوچرز] کلیک کرده و گزینه [کپی ترید] را انتخاب کنید تا وارد صفحه کپی ترید MEXC شوید.









در صفحه کپی ترید، به پایین صفحه اسکرول کنید تا بهترین تریدرها را بر اساس دستهبندیهایی مانند رتبه کلی، بیشترین نرخ بازگشت سرمایه و بیشترین سود و زیان مشاهده کنید. همچنین میتوانید روی [همه معامله گران] کلیک کنید تا لیست کاملی از تریدرهای فعلی را مشاهده کنید. تریدر مورد نظر خود را انتخاب کرده و روی [کپی ترید] کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات پارامترهای کپی تریدینگ شوید.









در سمت چپ صفحه تنظیمات پارامترهای کپی تریدینگ، جفتهای فیوچرز مورد نظر خود برای کپی کردن معاملات را انتخاب کنید. میتوانید گزینه "همه" را تیک بزنید تا همه جفتهای فیوچرز انتخاب شوند یا یک یا چند جفت فیوچرز برای کپی کردن انتخاب کنید.









در سمت راست صفحه تنظیمات پارامترهای کپی تریدینگ، میتوانید از سه روش کپی تریدینگ انتخاب کنید: [نسبت هوشمند]، [مقدار ثابت] و [نسبت ثابت].





نسبت هوشمند: مقدار تخصیص تریدر را برای هر سفارش برای باز کردن پوزیشن ها کپی میکند.

مقدار ثابت: همان مقدار مارجین را هر بار که یک معامله را کپی میکنید سرمایهگذاری میکند.

نسبت ثابت: تعداد سفارشات هر کپی ترید یک ضریب معین از تعداد سفارشات پرشده تریدر خواهد بود.









ما فرآیند کپی تریدینگ را با استفاده از روش نسبت هوشمند به عنوان مثال نشان میدهیم. روشهای دیگر کپی تریدینگ به مشابه همین کار میکنند.





برای ادامه هر عملیات کپی تریدینگ، مبلغ کپی ترید شما باید حداقل 30 USDT باشد. اگر موجودی حساب اسپات شما این مقدار را نداشته باشد، میتوانید روی [انتقال وجوه] کلیک کرده و از حساب فیوچرز یا حساب فیات خود موجودی را اضافه کنید.



وقتی کل موجودی حساب کپی تریدینگ شما به مبلغ از پیش تعیین شده ی حد ضرر حساب برسد، کپی تریدینگ شما خاتمه مییابد. تمام پوزیشن ها با قیمت بازار بسته میشوند و دارایی های باقیمانده به حساب اسپات شما منتقل می شوند. به دلیل نوسانات بازار، کل موجودی واقعی در حساب کپی تریدینگ در زمان خاتمه ممکن است کمی با مقدار از پیش تعیین شده ی شما متفاوت باشد.



زیر گزینه "تنظیمات لیکوییدیشن تریدر"، میتوانید یکی از گزینههای [دنبال کردن بستن] یا [دنبال نکردن] را انتخاب کنید. این گزینه تعیین میکند که آیا پوزیشن کپی ترید شما هنگام لیکویید شدن پوزیشن تریدر بسته شود یا خیر.





زیر "تنظیمات بیشتر"، میتوانید پارامترهای اضافی از جمله کنترل ریسک، مارجین، اهرم و تنظیمات اسلیپیج را تنظیم کنید.





بعد از تنظیم تمامی پارامترها، روی [مرحله بعد] کلیک کنید.









تنظیمات کپی ترید خود را مرور کرده و پس از تایید، روی [ارسال] کلیک کنید تا فرآیند کپی تریدینگ تکمیل شود.













در صفحه [معامله گران برتر] کپی ترید MEXC، لیست تریدرها را ابتدا بر اساس رتبه کلی، بیشترین نرخ بازگشت سرمایه، بیشترین سود و زیان و بیشترین تعداد فالوور مشاهده میکنید. در پنل تریدر، میتوانید اطلاعات مختلفی درباره هر تریدر از جمله نرخ بازگشت سرمایه هفت روزه، سود و زیان هفت روزه، نرخ برد هفت روزه، فراوانی معاملات، نسبت سود تقسیم شده و غیره را مشاهده کنید.









همچنین میتوانید روی تب [همه ی معامله گران] کلیک کنید. در صفحه کپی ترید MEXC، میتوانید تریدرها را بر اساس معیارهای مختلفی مانند سود و زیان هفت روزه، نرخ بازگشت سرمایه کل، نرخ برد کل و غیره مرتب کنید تا تریدر مورد نظر خود را پیدا کنید.





در کارت پروفایل تریدر، میتوانید دادههای معاملاتی گذشته و کلیدواژههای آنها را نیز مشاهده کنید. میتوانید از این دادهها هنگام انتخاب تریدر استفاده کنید.





لطفاً توجه داشته باشید که عملکرد گذشته یک تریدر تضمینی برای سودآوری در آینده نیست. بنابراین، توصیه میشود که مبلغ کپی ترید خود را بهطور عاقلانه تخصیص دهید، حد سود و زیان را تنظیم کنید و اطمینان حاصل کنید که داراییهای شخصی شما در محدوده نوسان کنترلشده باقی بماند.













در صفحه کپی ترید MEXC، روی علامت [>] در کارت تریدر کلیک کنید.









در بخش "کپی ترید های من"، روی [معامله گران من] کلیک کنید تا کپی تریدهای جاری با تریدرهایی که دنبال میکنید را مشاهده کنید. شما میتوانید روی [دنبال نکردن] یا [تغییر] کلیک کنید.





با کلیک بر روی [تغییر] به صفحه تنظیمات پارامترهای کپی تریدینگ باز میگردید، جایی که میتوانید فیوچرزهایی که میخواهید معاملات آنها را کپی کنید تغییر دهید و روشهای کپی ترید و تنظیمات دیگر را تغییر دهید. شما میتوانید روی [دنبال نکردن] کلیک کنید تا از دنبال کردن تریدر جاری دست بکشید.





با کلیک بر روی آیکون مداد در ستون "مقدار کپی ترید"، میتوانید مبلغ کپی ترید را افزایش یا کاهش دهید. توجه داشته باشید که حداقل مبلغ کپی ترید 30 USDT است.







