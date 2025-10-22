راهنمای کپی تریدینگ برای معامله‌ گران سرنخ (لید)





کپی تریدینگ یک استراتژی سرمایه گذاری در معاملات ارز دیجیتال است که به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا به طور خودکار معاملات تریدرهای با تجربه را کپی کنند. برای مبتدیانی که دانش یا تجربه محدودی در معاملات دارند، کپی تریدینگ روشی کاربرپسند برای شرکت در بازار فراهم میکند. برای تریدرهای با تجربه، میتوانید درخواست دهید تا به عنوان معامله گر سرنخ شناخته شوید و از معاملات خود سود کسب کنید و همچنین سهمی از سود دیگران دریافت کنید.









به وب سایت رسمی MEXC بروید، به بخش فیوچرز ← کپی ترید بروید و وارد صفحه کپی تریدینگ شوید.









پس از ورود به صفحه کپی ترید، روی گزینه "یک معامله گر شوید" کلیک کنید.









دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا بررسی کنید آیا ایمیل، همان ایمیلی است که به حساب شما ثبت شده است. اگر ایمیلی ثبت نشده باشد، باید یک ایمیل وارد کنید تا به روزر سانی های مهم، مانند وضعیت بررسی درخواست شما برای تبدیل شدن به معامله گر، را دریافت کنید. به جز ایمیل که یک فیلد ضروری است، اطلاعات حساب تلگرام و شماره موبایل اختیاری هستند و میتوانید بر اساس نیاز خود تصمیم بگیرید که آنها را وارد کنید یا نه.





پس از تیک زدن جعبه توافق نامه معامله گر، روی ارسال کلیک کنید و منتظر نتایج بررسی باشید. MEXC نتایج درخواست را ارسال کرده و شما را از طریق ایمیل، پیام داخلی یا پیامک ظرف 1-2 روز کاری از نتیجه مطلع خواهد کرد. پس از تایید، می توانید کپی تریدینگ را آغاز کنید.









توجه: هنگام درخواست برای تبدیل شدن به معامله گر، نمی توانید هیچ معامله گر سرنخی را دنبال کنید. اگر در حال حاضر کسی را دنبال میکنید، لطفاً قبل از ارسال درخواست خود، آنها را لغو کرده و دیگر دنبال نکنید. پس از تبدیل شدن به معامله گر، دیگر قادر به دنبال کردن معامله گران سرنخ نخواهید بود.









پس از تبدیل شدن به یک کپی تریدر، به صفحه کپی تریدینگ بروید و روی آیکون > کلیک کنید تا به صفحه شخصی کپی تریدینگ خود دسترسی پیدا کنید.









در صفحه معاملات سرنخ من، میتوانید آمار معاملات سرنخ خود، آمار سود مشارکتی، دنبالکنندگان، فهرست تماشا و تنظیمات دلخواه مانند نام مستعار، بیوگرافی، آواتار و جفت های کپی تریدینگ را مشاهده و تنظیم کنید.













پلتفرم MEXC دو روش برای اشتراک گذاری معاملات ارائه می دهد:





عمومی (Public): همه می توانند معاملات شما را مشاهده کرده و دنبال کنند.

خصوصی (Private): تنها کاربران دعوت شده امکان مشاهده معاملات شما را دارند. این حالت برای عموم قابل مشاهده نیست و تنها یک بار در روز می توانید این تنظیم را تغییر دهید.





در حالت خصوصی، میتوانید سهم سود (Profit Share) را تا سقف 50% تعیین کنید.













هنگام فعالسازی کپی تریدینگ خصوصی، دو گزینه پیشِ رو دارید:





1）اجازه دهید همه کاربران، مشروط به داشتن لینک یا کد دعوت شما، معاملاتتان را دنبال کنند.

2）تنها کاربرانی که با کد رفرال (Referral Code) شما ثبت نام کرده اند بتوانند معاملاتتان را دنبال کنند.





نکات مهم:

1）معامله گرانی که این حالت را انتخاب میکنند، در صفحه کپی ترید، لیست دنبال کنندگان یا لیست تریدر های برتر نمایش داده نمیشوند؛ با این حال، کاربران همچنان میتوانند از طریق جستجو آن ها را پیدا کنند.

2）تنها کاربران دعوت شده می توانند معاملات معامله گر را دنبال کنند. حتی اگر کسی معامله گر را از طریق جستجو پیدا کند، برای شروع کپی تریدینگ باید کد رفرال صحیح را وارد کند.

3）اگر معامله گر در حال حاضر دنبال کنندگانی دارد، باید ابتدا آن ها را لغو کند؛ تغییر به حالت خصوصی در صورت داشتن دنبال کننده فعال امکانپذیر نیست.

4）پس از تغییر حالت بین عمومی و خصوصی، تا پایان روز هیچ تغییر دیگری ممکن نخواهد بود.





پس از فعال سازی حالت خصوصی، معامله گر می تواند در بخش دنبال کنندگان من روی دعوت کنید کلیک کند.









در صفحه دعوت خصوصی، ابتدا گزینه ایجاد لینک را انتخاب کنید. سپس پیام دعوت خود و تعداد دعوتها را وارد کرده و محدوده دعوت را مشخص کنید. پس از انجام این مراحل، روی تأیید کلیک کنید تا لینک دعوت اختصاصی شما ایجاد شود. کاربران دعوتشده میتوانند از طریق این لینک، شما را دنبال کرده و کپیتریدینگ را آغاز کنند.













در صفحه معاملات سرنخ من، روی تنظیمات کلیک کنید. شما میتوانید ویژگی معاملات سرنخ را روشن یا خاموش کنید، اجازه یا محدودیت برای دنبال کنندگان را تعیین کنید، گزینه فقط کاربران معرفی شده را برای دنبال کردن فعال کنید و سوابق تاریخچه پوزیشن را فقط برای دنبال کنندگان قابل مشاهده کنید. همچنین میتوانید آواتار، جفت های کپی تریدینگ، نام مستعار و بیوگرافی خود را تنظیم کنید. پس از انجام تنظیمات، روی ارسال کلیک کنید تا تغییرات اعمال شوند.





توضیح اصطلاحات کلیدی:





معاملات سرنخ : زمانی که این ویژگی فعال باشد، دنبال کنندگان شما قادر خواهند بود معاملات شما را دنبال کنند.

اجازه دنبال کردن: خاموش کردن این گزینه به این معناست که کاربران جدید نمیتوانند شما را دنبال کنند؛ روشن کردن آن به آنها اجازه میدهد شما را دنبال کنند.

فقط کاربران معرفی شده من میتوانند دنبال کنند : زمانی که این گزینه خاموش باشد، تمام کاربران میتوانند شما را دنبال کنند. وقتی روشن باشد، فقط کاربرانی که شما آنها را دعوت کرده اید میتوانند شما را دنبال کنند.

فقط دنبال کنندگان میتوانند تاریخچه پوزیشن را مشاهده کنند: زمانی که این گزینه فعال باشد، فقط دنبالکنندگان قادر به مشاهده سوابق پوزیشن های فعلی و گذشته شما خواهند بود.





لطفاً توجه داشته باشید که ویژگی کپی تریدینگ در حال حاضر فقط از فیوچرز USDT-M در حالت هج پشتیبانی میکند. حداکثر اهرم مجاز بسته به جفت معاملاتی فیوچرز متفاوت است. لطفاً برای جزئیات دقیق به اطلاعات نمایش داده شده در صفحه مراجعه کنید.













پس از تکمیل تنظیمات مربوط به جزئیات کپی تریدینگ، روی دکمه شروع معامله در صفحه کلیک کنید. در این مرحله پنجره ای با عنوان شرایط معتبر معامله پیشرو یا همان سرنخ نمایش داده میشود. در این بخش میتوانید جفت ارزهای فعلی خود را مشاهده کرده و از تعداد باقی مانده معاملات سرنخ مجاز مطلع شوید. توجه داشته باشید که ارزش کل حساب معاملات فیوچرز شما نباید کمتر از 50.00 تتر باشد. پس از بررسی و اطمینان از صحت اطلاعات، روی گزینه تأیید کلیک کنید تا به صفحه معاملات فیوچرز هدایت شوید.





اگر گزینه هرگز دوباره نشان نده را انتخاب کنید، پاپ آپ شرایط معتبر معاملات سرنخ در دفعات بعدی که روی معامله را آغاز کنید کلیک کنید، دیگر ظاهر نخواهد شد. در عوض، مستقیماً به صفحه معاملات فیوچرز هدایت خواهید شد.













بر اساس جفت کپی تریدینگ که تنظیم کردهاید، مانند BTCUSDT، یک پوزیشن در صفحه معاملات فیوچرز باز کنید. پس از باز کردن پوزیشن، به صفحه معاملات سرنخ من بازگردید. در بخش آمار معاملات سرنخ، زیر فعلی، میتوانید سفارش جدید ایجاد شده را مشاهده کنید.

روی بستن کلیک کنید، و پوزیشن شما و پوزیشن های دنبال کنندگان شما در قیمت بازار بسته خواهد شد و کپی ترید تکمیل میشود. اگر معامله گر پوزیشن را به طور جزئی ببندد، کپی تریدهای مربوط به دنبال کنندگان نیز به طور جزئی و بر اساس نسبت بستن پوزیشن معامله گر بسته خواهند شد.













در صفحه معاملات سرنخ من، روی تاریخچه تب زیر آمار معامله سرنخ کلیک کنید تا تاریخچه کپی تریدینگ خود را مشاهده کنید.













در صفحه معاملات سرنخ من، روی فالوورهای من کلیک کنید تا فالوورهای فعلی، زمان دنبال کردن و کل دارایی در حساب کپی تریدینگ خود را مشاهده کنید. برای حذف موقت یک دنبالکننده، در بخش عمل روی حذف کلیک کنید. لطفاً توجه داشته باشید که فقط در صورتی که یک دنبالکننده هیچ پوزیشنی باز نداشته باشد و کل دارایی او کمتر از 5 USDT باشد، میتوانید او را حذف کنید.









شما می توانید درخواست افزایش حد مجاز تعداد دنبال کنندگان را پس از رسیدن تعداد دنبال کنندگان به 900 نفر ثبت کنید.









اگر نمیخواهید هیچ فالووری شما را دنبال کند، میتوانید گزینه اجازه دنبال کردن را در تب تنظیمات غیرفعال کنید.









در صفحه معاملات سرنخ من، روی آمار سهم سود کلیک کنید تا جزئیات اشتراک سود خود را مشاهده کنید.





قوانین اشتراک سود: اشتراک سود هر روز ساعت 00:00 (UTC+08:00) تسویه میشود و شامل 24 ساعت گذشته است. دوره تسویه از ساعت 00:00 روز گذشته (UTC+08:00) تا ساعت 00:00 روز جاری (UTC+08:00) میباشد. اشتراک سود تنها زمانی اعمال میشود که سود یا ضرر کل دنبالکنندگان در این دوره مثبت باشد.





نسبت سهم سود: درصد پیش فرض اشتراک 10% است. شما میتوانید برای تغییر این درصد درخواست دهید، اما تنها یک تغییر در هر روز امکان پذیر است.









فرآیند در اپلیکیشن MEXC مشابه نسخه وب است. کافی است اپلیکیشن MEXC را باز کنید، روی بیشتر ← فیوچرز ← کپی ترید کلیک کنید تا وارد صفحه کپی تریدینگ شوید. پس از ارسال درخواست موفق برای تبدیل شدن به یک معامله گر، میتوانید کپی تریدینگ را آغاز کنید.





سلب مسئولیت: این محتوا به هیچ وجه مشاوره در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر سرویس مرتبط دیگری نیست و خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی را توصیه نمیکند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط به عنوان مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمیکند. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مرتبط را به طور کامل درک کرده اید و با احتیاط سرمایه گذاری کنید. هرگونه تصمیم گیری سرمایه گذاری که توسط کاربران اتخاذ شود، به این سایت مربوط نیست.



