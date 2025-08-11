توضیح قوانین سهم سود در کپی ترید MEXC





کپی ترید فرآیند تکرار معاملات سایر معامله گران، از جمله تمام اقدامات معاملاتی آنها است.





اگر شما یک دارنده حساب استاندارد هستید که نمیخواهید فرصت های بازار را از دست بدهید، میتوانید معامله گران حرفه ای را دنبال کنید و به طور خودکار با فعالیت معاملاتی آنها همگام شوید. برای شروع، به راهنما های زیر مراجعه کنید: " آموزش کپی ترید MEXC (اپلیکیشن) " و " آموزش کپی ترید MEXC (وبسایت) ".





اگر تجربه معاملاتی خوبی دارید و می خواهید خودتان یک کپی ترید کنید، " راهنمای کپی معاملات برای معامله گران ارشد " را بخوانید تا در مورد این فرآیند اطلاعات کسب کنید. به عنوان یک معامله گر، شما همچنین این فرصت را دارید که جوایز جذاب تقسیم سود را کسب کنید.













فیوچرز بروید، سپس برای دسترسی به صفحه معاملات کپی ترید، روی Copy Trade کلیک کنید. وب سایت رسمی MEXC را باز کنید و وارد آن شوید. بهبروید، سپس برای دسترسی به، رویکلیک کنید.









در صفحه کپی معاملات، روی علامت > روی کارت نام کلیک کنید تا وارد بخش معاملات اصلی من شوید.









در صفحه معاملات اصلی من، روی آمار سهم سود کلیک کنید تا سهم کل سود، سهم سود مورد انتظار و نسبت سهم سود خود را مشاهده کنید. برای درخواست تغییر نسبت سهم سود خود، روی نماد مداد کلیک کنید.













۱) برنامه MEXC را باز کنید و وارد آن شوید. در صفحه اصلی، در بخش دسترسی سریع، روی «بیشتر» ضربه بزنید.

۲) در زیر دسته «معاملات فیوچرز»، روی «کپی ترید» ضربه بزنید.

۳) در صفحه «کپی ترید»، روی «مدیریت معاملات سرنخ» ضربه بزنید.





۴) در صفحه «مدیریت معاملات سرنخ»، روی «آمار سهم سود» ضربه بزنید تا سهم کل سود، سهم سود مورد انتظار و نسبت سهم سود خود را مشاهده کنید. برای درخواست تغییر نسبت سهم سود خود، روی نماد مداد ضربه بزنید.













سهم سود کل، هر روز رأس ساعت ۱۶:۰۰ به وقت جهانی (UTC)، با دقتی مثال زدنی محاسبه می شود. این محاسبه بر اساس سود تحقق یافته از تمامی پوزیشن های معاملاتی کپی که طی ۲۴ ساعت گذشته به طور کامل بسته شده اند، صورت می پذیرد. دوره تسویه از ساعت ۱۶:۰۰ روز گذشته آغاز شده و تا ساعت ۱۶:۰۰ روز جاری ادامه می یابد. توجه داشته باشید که فعال سازی سهم سود منوط به کسب سود خالص مثبت توسط دنبال کنندگان در این بازه زمانی خواهد بود. در پایان هر دوره تسویه، سهم سود کل با شفافیت کامل به صفر بازنشانی میشود تا چرخهای جدید از فرصت های طلایی آغاز گردد.





سهم سود مورد انتظار، تخمینی از سود قابل تقسیم از آخرین چرخه تسویه است که بر مبنای سود کسر شده از حساب دنبال کنندگان محاسبه میشود. توجه داشته باشید که مبلغ نهایی توزیع شده، بر پایه نتیجه نهایی فرآیند تسویه تعیین خواهد شد.





نسبت سهم سود، به طور پیشفرض بر روی عدد جذاب ۱۰٪ تنظیم شده است؛ اما شما این اختیار را دارید که با ثبت درخواست، نسبت موردنظر خود را تغییر دهید. تنها یک بار در روز امکان ثبت تغییر وجود دارد. نتیجه بررسی درخواست، از طریق ایمیل، پیامک یا اعلان درونسایت، به اطلاع شما خواهد رسید تا با آرامش خاطر مسیر موفقیت خود را ادامه دهید.





سود تنها زمانی با تریدر تقسیم میشود که مجموع سود تحقق یافته از تمام پوزیشن های بسته شده کاملِ فالوئرها بزرگتر از صفر باشد.

پوزیشن های نیمه بسته مشمول تقسیم سود نیستند.

اگر فالوئری پوزیشن بازی داشته باشد، تسویه به روز تسویه بعدی موکول میشود.

اگر فالوئر، تریدر را آنفالو کند، تقسیم سود فوراً انجام خواهد شد.





3.1 جزئیات :





پیش-فریز: برای تضمین سود تریدر، زمانی که یک دنبال کننده پوزیشنی را به طور کامل ببندد و سود تحقق یافته بزرگتر از صفر باشد (از آخرین تسویه حساب)، بخشی از سود طبق نسبت اشتراک سود در یک حساب واسطه سیستمی به صورت پیش فرض مسدود میشود.





تسویه حساب واقعی: تسویه حساب اشتراک سود روزانه بین ساعت 16:00 تا 17:00 (UTC) انجام میشود و نتایج روز گذشته را پوشش میدهد. اگر سود تحقق یافته از تمام پوزیشن های کاملاً بسته شده از آخرین تسویه حساب بزرگتر از صفر باشد، تسویه انجام میشود.





فرمول: سهم واقعی سود تریدر = مجموع سود تحقق یافته از تمام پوزیشن های دنبال کننده × نسبت اشتراک سود

اگر دنبال کننده های متعددی وجود داشته باشند، این محاسبه به صورت جداگانه انجام شده و سپس جمع میشود.





بازپرداخت پیش-فریز: بازپرداخت = مبلغ پیش فریز شده - سهم واقعی سود تریدر (هر مبلغ باقی مانده پس از کسر سهم تریدر به حساب فیوچرز دنبال کننده به USDT-M بازگردانده میشود).





زمان تسویه: تسویه حساب اشتراک سود روزانه از ساعت 16:00 تا 17:00 (UTC) انجام میشود. معمولاً تمام تسویه ها تا ساعت 17:00 تکمیل میشوند.





3.2نمونه ای از فرایند توزیع سود PNL تحقق یافته برای دنبال کنندگان:





فرض کنید کاربر A با سرمایه اولیه 1,000 USDT، تریدر B را دنبال میکند. تریدر B نسبت تقسیم سود 10% دارد.





روز 1: کاربر A از طریق کپی معاملات تریدر B، مقدار 200 USDT سود کسب میکند. با توجه به نسبت تقسیم سود 10%، مبلغ 20 USDT به تریدر B تعلق میگیرد. پس از توزیع سود، دارایی کاربر A برابر با 1,180 USDT است.





روز 2: زیان روزانه برابر با 150 USDT است. سود و زیان تجمعی از آخرین توزیع سود (پس از روز 1)، اکنون برابر با -150 USDT است. چون مقدار منفی است، سودی به تریدر B تعلق نمیگیرد. دارایی کاربر A به 1,030 USDT کاهش مییابد.





روز 3: مقدار 100 USDT سود ثبت میشود. سود و زیان تجمعی از آخرین توزیع سود اکنون برابر با -50 USDT است (100 - 150). چون هنوز منفی است، سودی به تریدر B تعلق نمیگیرد. دارایی کاربر A به 1,130 USDT افزایش مییابد، اما همچنان کمتر از سطح قبلی 1,180 USDT است.





روز 4: دوباره 100 USDT سود ثبت میشود و سود تجمعی به +50 USDT میرسد. از آنجایی که مقدار مثبت شده است، 10% معادل 5 USDT به تریدر B تعلق میگیرد. قبل از توزیع سود، دارایی کاربر A برابر با 1,230 USDT است و پس از کسر سود، 1,225 USDT خواهد بود.





از روز پنجم به بعد:

سود اشتراکی تنها زمانی اعمال میشود که دارایی های کاربر A از آخرین معیار پس از توزیع سود (در حال حاضر 1,225 USDT) بیشتر شود، به این معنا که سود و زیان تجمعی از آخرین توزیع سود باید مثبت باشد.





فرآیند توزیع سود در جدول زیر نشان داده شده است:







دارایی اولیه روزانه (USDT) سود و زیان روزانه (USDT) دارایی قبل از تقسیم سود (USDT) سود خالص؟

سود و زیان تجمعی پس از تقسیم سود (USDT)

سهم 10% سود برای تریدر B (USDT) دارایی پس از تقسیم سود (USDT) روز 1 1,000 +200 1,200 ✅ - -20 1,180 روز 2 1,180 -150 1,030 ❌ -150 0 1,030 روز 3 1,030 +100 1,130 ❌ -50 0 1,130 روز 4 1,130 +100 1,230 ✅ +50 -5 1,225





نتیجه: دارایی کاربر A برابر است با 1,000 (سرمایه اولیه) + 250 (سود و زیان تحقق یافته تجمعی) − 25 (مقدار سهم سود) = 1,225 USDT.





تقسیم سود تنها زمانی فعال میشود که دارایی های دنبال کننده نسبت به آخرین تسویه سود افزایش یافته باشد. به عبارت دیگر، سود و زیان تحقق یافته تجمعی از زمان آخرین تقسیم سود باید مثبت باشد تا دور جدیدی از تقسیم سود انجام شود. اگر دارایی های دنبال کننده در این بازه کاهش یافته باشد (یعنی سود و زیان تحقق یافته تجمعی منفی باشد)، هیچ سهم سودی به تریدر اختصاص نخواهد یافت.





یادداشت ها:

محاسبات فوق فقط برای مقاصد آموزشی و نمونه است و تمامی انواع کارمزدهای مربوط به معاملات در نظر گرفته نشدهاند.

تقسیم سود تنها زمانی تسویه میشود که دنبال کننده در زمان تسویه، هیچ پوزیشن فعالی (یعنی همه پوزیشن ها را به طور کامل بسته باشد) مرتبط با تریدر نداشته باشد.





سهم سود معاملات کپی

سود تنها در شرایطی میان معامله گر و دنبال کننده تقسیم میشود که مجموع سود تحقق یافته از تمامی پوزیشن های کاملاً بسته شده توسط دنبال کننده، مثبت و بزرگ تر از صفر باشد. پوزیشن های نیمه بسته، واجد شرایط دریافت سهم سود نخواهند بود و به چرخه تسویه ورود نمیکنند.

در صورتی که دنبال کننده همچنان پوزیشن های باز مرتبطی داشته باشد، فرآیند تسویه به دوره تسویه بعدی منتقل خواهد شد. همچنین، چنانچه دنبال کننده تصمیم به لغو دنبال کردن معاملهگر بگیرد، تسویه سهم سود به صورت آنی و بی درنگ انجام خواهد شد.









فرمول محاسبه سهم سود مورد انتظار به سادگی تعریف شده است:

سهم سود مورد انتظار = مجموع سود کسر شده از دنبال کنندگان

برای معامله گرانی که چندین دنبال کننده دارند، سود کسر شده از هر دنبال کننده به صورت مستقل محاسبه شده و در نهایت جمع آوری میشود تا سهم سود نهایی شکل گیرد.





به منظور ارائه تصویری شفاف و به روز از میزان سود آوری، سود تخمینی هر ۵ دقیقه به روزرسانی میشود. با این حال، لطفاً توجه داشته باشید که این مقدار تنها جنبه اطلاع رسانی داشته و مبلغ نهایی تسویه ممکن است با تخمین ارائه شده تفاوت داشته باشد.





مثالی ساده برای درک بهتر:

معاملهگر A (با نسبت سهم سود ۱۰٪) دارای یک دنبالکننده به نام B است. در طول یک روز معاملاتی، معاملهگر A دو پوزیشن معاملاتی کپی باز میکند و دنبالکننده B نیز هر دو معامله را به صورت همزمان دنبال میکند.

در ادامه، دنبالکننده B یکی از پوزیشن ها را به طور کامل میبندد، در حالی که پوزیشن دیگر همچنان باز میماند. سود تحققیافته از این پوزیشن بسته شده برابر با ۱۰۰ USDT است.

محاسبه سهم سود:

سهم سود کسر شده = ۱۰۰ × ۱۰٪ = ۱۰ USDT

بنابراین، سهم سود تخمینی معاملهگر A معادل ۱۰ USDT خواهد بود.



