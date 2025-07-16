شبکه ابری غیرممکن (Impossible Cloud Network): لایه بنیادی برای اینترنت نسل بعدی









1) شبکه ابری غیرممکن (Impossible Cloud Network یا ICN) نسل نوینی از پلتفرمهای ابری غیرمتمرکز است که با بهرهگیری از فناوریهای بلاکچین و اصول Web3 طراحی شده تا جایگزینی حقیقی و بومی برای زیرساختهای سنتی ابری در دنیای دیجیتال امروز باشد.





2) در حال حاضر، توکن ICN زیرساخت ذخیرهسازی اشیای سازگار با پروتکل S3 را ارائه میدهد و بهزودی دامنه خدمات خود را به حوزههایی چون شبکه توزیع محتوا (CDN)، پردازش محاسباتی و پایگاههای داده گسترش خواهد داد.





3) توکن بومی شبکه، ICNT، نقش کلیدی در اقتصاد درونزنجیرهای ICN ایفا میکند. این توکن نهتنها بهعنوان ابزار پرداخت پایدار درون شبکه عمل میکند، بلکه مکانیزمهای تشویقی برای تأمین منابع و همچنین حاکمیت و مدیریت شبکه را بهطور هوشمندانهای در خود ادغام مینماید.





4) شبکه ICN بر پایه گرههای جهانی و مشارکت داوطلبانه کاربران بنا شده است. هر فرد میتواند با به اشتراکگذاری منابع ذخیرهسازی خود، به امنیت، مقیاسپذیری و پایداری شبکه کمک کرده و در ازای آن پاداش توکن دریافت کند.





5) در فضایی که فناوری DePIN (شبکههای زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز) به سرعت در حال رشد است، ICN به عنوان یکی از آیندهدارترین بازیگران این حوزه شناخته میشود. با هدف بازتعریف زیرساختهای اینترنت، ICN در پی آن است تا ستون فقرات واقعی و بومی Web3 را بنا نهد؛ زیرساختی که متعهد به تمرکززدایی، امنیت و مالکیت دادههاست.





اکوسیستم فعلی Web3 به شدت به یک لایه زیرساخت بومی برای ساخت و بهرهبرداری نیاز دارد. راهحلهای موجود هنوز برای Web3 آماده نیستند و بسیاری از پروتکلها و پروژهها را مجبور به اجرا بر روی سرویسهای ابری Web2 میکنند و آنها را در معرض خطرات تمرکزگرایی قرار میدهند که Web3 قصد دارد آنها را از بین ببرد. در عین حال، بازار فعلی خدمات ابری با چالشهای متعددی از جمله تمرکزگرایی، هزینههای بالا، وابستگی به فروشنده و نگرانیهای مربوط به امنیت دادهها مواجه است. Impossible Cloud Network (ICN) یک راهحل غیرمتمرکز مبتنی بر فناوریهای بلاکچین و وب 3 برای رسیدگی به این مسائل ارائه میدهد.





توکن ICN قصد دارد با استفاده از قدرت یک اکوسیستم غیرمتمرکز برای ساخت یک ابر باز، نحوه تعامل ما با اینترنت را بازتعریف کند. پروتکل ICN محدودیتهای مقیاسپذیری زیرساختهای ابری سنتی را از بین میبرد و نوآوری بیحد و حصری را در لایه کاربرد از طریق یک شبکه عمیق و بدون نیاز به مجوز از مشارکتکنندگان سختافزاری، آزاد میکند. با انجام این کار، ICN بسیاری از چالشهای ذاتی در مدلهای ابری مرسوم، مانند هزینههای عملیاتی بالا، آسیبپذیریهای امنیتی و ناکارآمدیها را برطرف میکند.









شبکه ابری غیرممکن Impossible Cloud Network (ICN) در حال ساخت لایه بنیادی اینترنت نسل بعدی است و تسلط غولهای فناوری متمرکز را به چالش میکشد. برخلاف پروژههای مجزای DePIN، ICN یک زیرساخت ابری غیرمتمرکز کاملاً باز، قابل ترکیب و بدون نیاز به مجوز ارائه میدهد که ذخیرهسازی، محاسبات و شبکه را برای پشتیبانی از برنامههای کاربردی در مقیاس بزرگ ادغام میکند.





ارائهدهندگان سختافزار (HP)، ارائهدهندگان خدمات (SP) و گرههای اوراکل SLA به طور مشترک برای افزایش یکپارچگی و قابلیت اطمینان شبکه همکاری میکنند.





پروتکل شبکه ابری غیرممکن (ICNP) عملیات اکوسیستم را از طریق یک سیستم اقتصادی مبتنی بر توکن اداره میکند، به مشارکتکنندگان انگیزه میدهد و تخصیص کارآمد منابع را تضمین میکند.





توکن ICNT برای پاداش دادن به ارائهدهندگان سختافزار و گرههای اوراکل SLA، اعطای دسترسی به منابع شبکه به ارائهدهندگان خدمات و پشتیبانی از پایداری شبکه از طریق مکانیسمهای استیکینگ استفاده میشود.





Protocol Labs, با پیشرفت بهرهوری فناوری و اقتصادی، ICN قصد دارد پذیرش خدمات ابری کاملاً غیرمتمرکز را تسریع کند و جایگزینی انعطافپذیر، کمهزینه و امن برای راهحلهای ابری متمرکز ارائه دهد. این پروژه از سرمایهگذاران برجستهای از جمله 1kx HV Capital , و NGP Capital . حمایت دریافت کرده است. ICN که قرار است به لایه بنیادی اینترنت آینده تبدیل شود، آماده است تا موج بعدی محاسبات ابری، عاملهای هوش مصنوعی، نرمافزارهای سازمانی و اکوسیستمهای دیجیتال را تقویت کند.









توکن ICNT دارایی دیجیتال بومی شبکه ابری غیرممکن (ICN) است. ICNT به عنوان واحد اساسی ارزش در این اکوسیستم، نقش محوری در فراهم کردن دسترسی به خدمات، ایجاد انگیزه برای مشارکتکنندگان و تسهیل تعاملات مختلف شبکه ایفا میکند.





توکن ICNT به طور گسترده در سراسر شبکه برای دسترسی به منابع، پاداش دادن به شرکتکنندگان و تضمین امنیت استفاده میشود. آنچه آن را متمایز میکند، ارتباط مستقیم آن با یک اکوسیستم تجاری B2B است که به سرعت در حال رشد است. کل عرضه ICNT به 700 میلیون توکن محدود شده است.













دسته بندی مقدار (ICNT) درصد توضیحات مشوق های گره شبکه 140.0M 20.0% هایپرنودها و سازوکارهای سهام گذاری تفویضی نقش حیاتی در ایمن سازی شبکه، تضمین یکپارچگی و حمایت از رشد اکوسیستم ایفا می کنند. جوایز بر اساس مشارک تهای هایپرنودها بین آنها توزیع می شود. توسعه دهندگان خدمات ابری 37.8M 5.4% برای پاداش دادن به توسعهدهندگان خدمات ابری به خاطر مشارکت های اولیهشان در پروژه اختصاص داده میشود. شرکا 77.0M 11.0% برای شروع توسعه بنیادی اکوسیستم، از جمله فعالسازی جامعه و تشویق کاربران اولیه استفاده میشود. سرمایه گذاران 150.5M 21.5% به سرمایهگذارانی که در دورههای قبلی تأمین مالی شرکت کردهاند، توزیع میشود. توسعه اکوسیستم 70.0M 10.0% از رشد بلندمدت ICN از طریق بودجه های اکوسیستم، مشارکت ها و سایر ابتکارات توسعه ای پشتیبانی میکند. گسترش شبکه

70.0M 10.0% برای تشویق مشارکت و ترویج استقرار گسترده خدمات در بین ارائهدهندگان و مناطق استفاده می شود و به ایجاد یک اکوسیستم قوی کمک میکند. تیم اصلی 154.7M 22.1% به بنیانگذاران ICN، اعضای فعلی و آینده تیم، با برنامههای واگذاری خاص که توسط قراردادهای فردی تعیین میشود، اختصاص می یابد.









دسته بندی مقدار (ICNT) درصد توضیحات مشوق های گره شبکه 21.0M 15% کاملاً قفل شده در THE 119.0M 85% بیش از 48 ماه به طول انجامید و برنامه باز کردن قفل ماهانه رو به کاهش است توسعه دهندگان خدمات ابری 18.9M 50% کاملاً قفل شده در THE 18.9M 50% به صورت خطی طی 24 ماه واگذار شده است (حدود 1.0 میلیون در ماه) شرکا 38.5M 50% کاملاً قفل شده در THE 38.5M 50% به صورت خطی طی 36 ماه واگذار شده است (حدود 1.0 میلیون در ماه) سرمایه گذاران 150.5M 100% صخره 12 ماهه (0% قفل نشده)، سپس به صورت خطی طی 24 ماه واگذار میشود (تقریباً 6.27 میلیون در ماه) توسعه اکوسیستم 35.0M 50% کاملاً قفل شده در THE 35.0M 50% به صورت خطی طی 24 ماه واگذار شده است (حدود 1.5 میلیون در ماه) گسترش شبکه 70.0M 100% کاملاً قفل شده در THE تیم اصلی 133.0M 86% صخره 12 ماهه (0% قفل نشده)، سپس به صورت خطی طی 24 ماه واگذار میشود 21.7M 14%

طی 36 ماه واگذار شد: 7.2 میلیون (33%) پس از 12 ماه آزاد شدند؛ 14.5 میلیون (67%) باقیمانده به صورت خطی طی 24 ماه بعدی واگذار شدند













مقیاسپذیری نامحدود: تقاضای هوش مصنوعی و رایانش ابری همچنان در حال افزایش است، با این حال سرویس های ابری سنتی به محدودیت های مقیاس پذیری خود نزدیک میشوند. آنها برای پشتیبانی از گسترش پویا و جلوگیری از ورود تازهواردان تلاش میکنند. اینترنت به یک لایه زیرساختی نیاز دارد که بتواند با عصر دیجیتال تکامل یابد.





ابر نامحدود: اینترنت امروزی تحت سلطه تعداد انگشت شماری از ارائه دهندگان بزرگ است که فرصتهای افراد و مشاغل را برای مشارکت در رشد هوش مصنوعی و رایانش ابری محدود میکند. ICN با بهره گیری از اصول Web3، بیاعتمادی، یکپارچگی دادهها و دسترسیپذیری بیشتری را ارائه میدهد.





شبکه های بدون تقاضای پایدار: بسیاری از پروژه های Web3 برای حفظ شبکههای خود بدون مسیر مناسب برای سودآوری تلاش میکنند. ICN یک مدل غیرمتمرکز و مبتنی بر بازار را معرفی میکند که به صورت پویا با نیازهای اکوسیستم تنظیم میشود و رشد پایدار و فرصتهای اقتصادی را ممکن میسازد.





با متحد کردن ارائه دهندگان سخت افزار و توسعه دهندگان در سراسر جهان، ICN یک اکوسیستم شفاف، باز و مبتنی بر رمزنگاری ایجاد میکند که زیرساخت ابری را به طور کامل غیرمتمرکز میکند. این مدل، پروتکلها و شرکتها را قادر میسازد تا بدون محدودیتهای فضای ابری قدیمی، به منابع محاسباتی و ذخیرهسازی سطح بالا دسترسی داشته باشند و در عین حال، مقیاسپذیری، امنیت و عملکرد بالا را تضمین کنند و در عین حال، قابلیت ترکیب ماژولار و حق انتخاب کاربر را نیز حفظ کنند.









در هسته آن، پروتکل ICN (ICNP) قرار دارد که به عنوان پلی بین سختافزار و نرمافزار عمل میکند تا جریان کارآمد منابع و همکاری یکپارچه را امکانپذیر سازد. ارائهدهندگان سختافزار، منابع محاسباتی مانند فضای ذخیرهسازی، پردازندههای گرافیکی (GPU) و پردازندههای مرکزی (CPU) را در اختیار قرار میدهند، در حالی که توسعهدهندگان، سرویسهای ابری را بر روی این زیرساخت میسازند و ارائه میدهند. ICNP از طریق مکانیسم هماهنگی غیرمتمرکز خود، تعاملات کارآمد بین این نقشها را تسهیل میکند و تخصیص بهینه منابع و عملیات شبکه با کارایی بالا را تضمین میکند.









با ICN، تیمهای پروژه میتوانند به موارد زیر دست یابند:





استقرار پروتکل های اصلی وب 3: ساخت زیرساخت مبتنی بر معماری بومی وب 3، که هم عملکرد بالا و هم امنیت قوی را تضمین میکند.





عملکرد برتر: بهرهگیری از معماری غیرمتمرکز برای تخصیص عادلانه منابع و بهینهسازی عملکرد کلی سیستم.





ایمن و قابل اعتماد: تکیه بر یک شبکه توزیعشده جهانی برای از بین بردن نقاط شکست و افزایش پایداری و انعطافپذیری سیستم.









سادهترین راه برای تعامل با اکوسیستم ICN و اقتصاد شبکهای آن، سپردهگذاری داراییهای شما در پروتکل است. کاربران میتوانند ICNL (ICN Link) یا ICNT را در اجزای مختلف سیستم سپردهگذاری کنند تا پاداشهای مربوطه را کسب کنند. سپردهگذاری فراتر از تولید سود، نقش مهمی در ایمنسازی گرههای کلیدی شبکه و حفظ کیفیت خدمات نیز ایفا میکند.





دو حوزه اصلی وجود دارد که کاربران میتوانند در آنها سپردهگذاری کرده و پاداش کسب کنند:





شبکه HyperNode: یکپارچگی عملیاتی پروتکل ICN را تضمین میکند.

شبکه ScalerNode: یک لایه غیرمتمرکز از گرههای سختافزاری که خدمات ذخیرهسازی و محاسباتی را ارائه میدهند.









با سپردهگذاری ICNL در شبکه HyperNode، میتوانید بر اساس کار اعتبارسنجی انجام شده توسط گره انتخاب شده، پاداش دریافت کنید. تا زمانی که HyperNode انتخابی شما وظایف خود را به درستی انجام دهد، به دریافت پاداش ادامه خواهید داد. با این حال، اگر گره بدرفتاری کند یا در انجام مسئولیتهای خود کوتاهی کند، مشمول جریمههایی از جمله کاهش داراییهای سپردهگذاری شده خواهد شد.





به دلیل محدودیتهای سوخت در بلاکچین، هر تراکنش سپردهگذاری حداکثر به 100 ICNL محدود میشود. اگر میخواهید بیش از 100 ICNL سپرده گذاری کنید، باید چندین تراکنش ارسال کنید. این چندین سپردهگذاری تا زمانی که از سپردهگذاری خارج شوند، به صورت یک واحد واحد مدیریت و نگهداری میشوند.





توجه: ICN Link (ICNL) یک توکن NFT ERC-721 است و به عنوان یک جزء اصلی برای ایمنسازی سیستم ICN عمل میکند.









با استیکینگ در ScalerNodes، شما به خاطر کمک به استیکینگ و پشتیبانی از عملکرد صحیح شبکه سختافزاری غیرمتمرکز، پاداش دریافت میکنید. ScalerNodes برای ارائه عملکرد و منابع به پروتکل ICNP پاداش دریافت میکنند، در حالی که سپردهگذاران با ارائه نقدینگی برای نیازهای وثیقه ای هر گره، بخشی از این پاداش ها را به دست میآورند.





علاوه بر این، از آنجا که ScalerNodes به سازندگانی اختصاص داده میشود که آنها را رزرو میکنند، این گر هها بر اساس میزان استفاده واقعی از سختافزار در شبکه، پاداش های اضافی دریافت میکنند. سپردهگذاران نیز سهمی از این بازده اضافی را دریافت میکنند، زیرا وثیقه آنها از توانایی گره در ارائه خدمات پشتیبانی میکند. اگر یک ScalerNode برای مدت طولانی آفلاین بماند یا به طور مداوم عملکرد پایین تری نسبت به آستانه های تعریف شده داشته باشد، ICNT سپردهگذاری شده توسط ارائهدهنده سختافزار مرتبط (HP) مشمول کاهش خواهد شد.









توکن ICN فقط یک پلتفرم ابری نیست، بلکه گامی متحولکننده به سوی یک اکوسیستم ابری واقعاً باز و جامعهمحور است. این پلتفرم برای پشتیبانی از سختترین حجمهای کاری آینده ساخته شده است و با تمرکز بر خدمات پیشرفتهای مانند محاسبات GPU برای هوش مصنوعی و پردازش دادههای لبه، موج بعدی نوآوری محاسبات ابری را رهبری میکند. ICN شبکهای است که با کاربران خود رشد میکند و از قدرت یک جامعه جهانی برای ساخت یک زیرساخت ابری نسل بعدی که برای همه باز، مقیاسپذیر و پایدار است، بهره میبرد.



