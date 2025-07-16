



ادغام فناوری بلاک چین و صنعت بازی سازی به عنوان یکی از نوید بخش ترین حوزه ها در اقتصاد دیجیتال ظهور کرده است. ارزش اصلی آن در تحول بنیادین نحوه تعامل بازیکنان با جهان های مجازی، مالکیت دارایی های دیجیتال و مشارکت افراد در اقتصاد بازی ها نهفته است. در این موج تحول، Moonveil به عنوان یک اکوسیستم بازی Web3 پیشگام برجسته میشود. این پلتفرم که مبتنی بر فناوری پیشرفته دانش صفر (ZK) است، تجربه ای بینظیر در بازی سازی ارائه میدهد و در عین حال امنیت، مقیاس پذیری و مالکیت واقعی را تضمین میکند؛ عناصری کلیدی که نسل بعدی سرگرمی های تعاملی را تعریف میکنند.





Spartan Group و این اکوسیستم بازی وب 3 کامل و محور بر بازیکن، Moonveil نام دارد که توسط توکن MORE اداره میشود. این پروژه نشان دهنده تغییر پارادایم از بازی های سنتی به مدلی فراگیرتر و غیرمتمرکز است. ساخته شده بر بستر Polygon zkEVM و حمایت شده توسط شرکتهای سرمایهگذاری برجستهای مانند Gumi Cryptos Capital Animoca Ventures و Moonveil استاندارد جدیدی را برای بازی های مبتنی بر زنجیره تعیین میکند.













با بهره گیری از فناوری پیشرفته، مأموریت Moonveil ارائه تجربه های بازی درجه یک است که به طور یکپارچه انعطاف پذیری بازی های ساده را با سرگرمی غوطه ورکننده ترکیب میکند. چشم انداز آن فراتر از مرزهای سنتی است تا اکوسیستمی خلق کند که در آن بازیکنان مالکیت واقعی داراییهای دیجیتال را داشته باشند، در حاکمیت مشارکت کنند و از طریق بازی ارزش اقتصادی کسب نمایند.





پروژه Moonveil با بازتعریف صنعت بازی سازی از پایه، به مشکلات اساسی بازیهای سنتی و بازیهای اولیه وب3 میپردازد؛ از جمله نبود مالکیت واقعی بر دارایی ها، تعامل پذیری محدود، کارمزدهای بالای تراکنش، تجربه کاربری ضعیف، و نبود ارتباط میان مشارکت بازیکنان و پاداشهای مالی.









با درآمد سالانهای فراتر از 200 میلیارد دلار، صنعت جهانی بازی سازی در حال تجربه تحولی عمیق است. با وجود موفقیت مالی بازیهای سنتی، مدل بهره کشانه آن ها بیش از پیش مورد انتقاد قرار گرفته است — بازیکنان زمان و هزینه زیادی صرف میکنند اما بهمحض توقف بازی، هیچ مالکیتی بر دستاوردهای خود ندارند.





در پاسخ به این روند، بازیهای وب 3 در حال ظهور هستند و از طریق NFTها مالکیت واقعی دیجیتال، از طریق DAO ها مشارکت در حاکمیت، و از طریق توکن ها مشارکت اقتصادی را ارائه میدهند. با این حال، بازی های اولیه وب 3 اغلب با مشکلاتی مانند تجربه کاربری ضعیف، کارمزدهای بالای تراکنش، مقیاس پذیری محدود و تمرکز بیش از حد بر اقتصاد توکنی به جای کیفیت بازی مواجه هستند.





پروژه Moonveil با اتخاذ استراتژی دوگانهای مبتنی بر برتری فنی و کیفیت بازی، به این چالش ها پاسخ میدهد. با گسترش فضای بازیهای وب3، پروژههایی مانند Moonveil که اولویت را به گیم پلی قدرتمند در کنار مزایای بلاک چین میدهند، در حال تبدیل شدن به استاندارد جدید صنعت هستند.









بازار بازی های وب3 در حال رشد بیسابقه ای است و تحلیل گران صنعت پیش بینی میکنند که این حوزه تا سال 2030 به ارزشی معادل 65 میلیارد دلار برسد. در مقایسه با سایر زنجیره های پرچم دار در اکوسیستم Polygon zkEVM — مانند Immutable (با ارزش FDV: 3.45 میلیارد دلار) و Ronin (با ارزش FDV: 2.15 میلیارد دلار) — پتانسیل فنی و نفوذ Moonveil به وضوح قابل مشاهده است.





جایگاه راهبردی Moonveil با چند روند کلیدی بازار همسو است:





زیرساخت به عنوان خدمات (IaaS): برخلاف توسعه دهندگان بازیهای منفرد، Moonveil یک لایه زیرساختی جامع ارائه میدهد که از بازی های اول شخص و شخص ثالث پشتیبانی میکند و با ایجاد اثرات شبکه ای در سطح پلتفرم، فراتر از موفقیت یک بازی خاص عمل میکند.





تعامل پذیری بینزنجیره ای: با چندزنجیره ای شدن هرچه بیشتر اکوسیستم های بلاک چینی، چارچوب تعاملپذیر Moonveil این امکان را فراهم میسازد که ارزش را در میان زنجیره های مختلف جذب کند، نه اینکه به یک شبکه محدود شود.





اقتصاد محور بر بازیکن: با تأکید بر مالکیت بازیکن و مشارکت اقتصادی، Moonveil منافع توسعه دهندگان، بازیکنان و دارندگان توکن را هم راستا میسازد و یک مدل اقتصادی پایدار را بنیان گذاری میکند که به نفع تمامی ذی نفعان است.













در هسته معماری فنی Moonveil، فناوری پیشرفته دانش صفر (Zero-Knowledge) قرار دارد، با تمرکز ویژه بر ادغام عمیق قابلیت های zkEVM (ماشین مجازی اتریوم مبتنی بر دانش صفر). این انتخاب راهبردی با هدف حل سهگانۀ معروف بلاک چین انجام شده است: دستیابی همزمان به غیرمتمرکز بودن، امنیت و مقیاس پذیری.





با بهره گیری از اثبات های دانش صفر (ZKPs) و zkEVM، Moonveil در حال ایجاد زیرساختی قدرتمند برای بلاک چینی با محوریت بازی است که با استانداردهای امنیتی سطح بالای Web3 در زمینه اعتبارسنجی وضعیت، پل زنی بین زنجیره ای و پیام رسانی بین زنجیره ای مطابقت دارد. استفاده از zkEVM چندین مزیت کلیدی به همراه دارد:





امنیت ارتقاءیافته: ZKPها امکان اعتبارسنجی تراکنش ها را بدون افشای اطلاعات حساس فراهم میکنند و همزمان یکپارچگی و حریم خصوصی تراکنش ها را تضمین مینمایند.





راهکارهای مقیاس پذیری: نهایی سازی سریع، اثبات های اعتبار با فرکانس بالا، و نهایی سازی سریع، اثبات های اعتبار با فرکانس بالا، و Polygon Zero — سریع ترین اثبات گر ZK در جهان — به طور مشترک نیازهای عملکردی زنجیره لایه2 Moonveil را پشتیبانی میکنند.





کارآمدی در هزینه: با استفاده از Polygon zkEVM، هزینه های تراکنش به طور قابل توجهی کاهش مییابد و امکان پذیری اقتصادی برای ریزتراکنش ها و تعاملات پرتکرار گیم پلی فراهم میشود.





سازگاری با EVM: سازگاری کامل با ماشین مجازی اتریوم موجب ادغام بدون مشکل با ابزارها، کیف پول ها و منابع توسعه ای موجود در اکوسیستم اتریوم میشود و در نتیجه، سد ورود را برای توسعه دهندگان و بازیکنان کاهش میدهد.









راهکار لایه2 Moonveil که با فناوری ZK پشتیبانی میشود، از بازی های داخلی و شخص ثالث پشتیبانی میکند و تجربهای ممتاز برای بازیکنان فراهم میسازد. این معماری که به طور اختصاصی برای بازی طراحی شده، به گونه ای بهینه سازی شده است که نیازهای منحصر به فرد سرگرمی های تعاملی را برآورده کند. شاخص های کلیدی عملکرد عبارتاند از:





توان عملیاتی بالا: شبکه برای پردازش هزاران تراکنش در هر ثانیه طراحی شده است و امکان اجرای بازی ها به صورت بلادرنگ را بدون تأخیر ناشی از بلاک چین فراهم میسازد.





تاخیر بسیار کم: نهایی سازی تراکنش ها در کسری از ثانیه انجام میشود و این باعث میشود اقدامات بازیکن به سرعت در بازی نمایش داده شود و پاسخ گویی لحظهای حفظ شود.





بهینهسازی تراکنش: استفاده از فناوری های اختصاصی برای تجمیع و فشرده سازی تراکنش ها موجب کاهش قابل توجه هزینه های درون زنجیره ای میشود، به طوری که حتی کوچک ترین اقدامات درون بازی نیز به شکلی کارآمد و مقرون به صرفه ثبت میگردند.













توکن MORE به عنوان ارز بومی و توکن حاکمیتی اکوسیستم Moonveil عمل میکند و برای جذب و توزیع ارزش میان تمامی مشارکت کنندگان پلتفرم طراحی شده است. برخلاف بسیاری از توکن ها که تنها به کاربرد درون بازی محدود هستند، توکن MORE یک توکن جامع اکوسیستمی است که از ایجاد و تبادل ارزش در سطوح مختلف پشتیبانی میکند.





با عرضه کل 1 میلیارد واحد، داده های فعلی توکن (از جمله قیمت، حجم معاملات، ارزش بازار و غیره) هنوز منتشر نشدهاند. مدل اقتصادی آن با دقت طراحی شده است تا میان گسترش پذیری اکوسیستم و کمیاب بودن توکن توازن برقرار کند؛ این هدف از طریق توکنومیکس ساختارمند و حساب شده محقق میشود.









استراتژی تخصیص توکن MORE بازتابی از رویکردی متعادل برای رشد اکوسیستم، هم راستایی با سرمایه گذاران و توسعه جامعه است. تقسیم بندی معمول تخصیص به شرح زیر است:





جامعه و بازیکنان (30–40%): بزرگ ترین بخش توکن به اعضای جامعه و بازیکنان اختصاص دارد؛ از طریق پاداش های گیم پلی، ایردراپ ها و برنامه های تشویقی، تا فعال ترین مشارکت کنندگان بیشترین هم راستایی را با موفقیت پروژه داشته باشند.





توسعه و عملیات (20–25%): منابعی برای توسعه مداوم، عملیات پلتفرم و گسترش اکوسیستم اختصاص یافته اند — شامل توسعه بازی، بهینه سازی پلتفرم و همکاری های راهبردی.





تیم و مشاوران (15–20%): توکن های تیم معمولاً مشمول برنامه های قفل و واگذاری مرحلهای هستند تا هم راستایی بلند مدت حفظ شود. سهم مشاوران نیز برای پشتیبانی راهبردی و ایجاد ارتباطات صنعتی اختصاص مییابد.





سرمایهگذاران و شرکای راهبردی (20–25%): فروش اولیه توکن (ICO) و فروش نودهای Moonveil در تاریخ 22 اکتبر 2024 برگزار خواهد شد و 20% از عرضه توکن به سرمایه گذاران اختصاص مییابد تا رشد پلتفرم تأمین مالی شود — در حالی که اکثریت توکن ها همچنان در اختیار جامعه باقی خواهد ماند.













با بهره گیری از فناوری بلاک چین، بازیکنان قادر خواهند بود دارایی های خود را مالک باشند، معامله کنند، مشارکت نمایند، در حاکمیت نقش ایفا کنند و با هزینه کم پاداش کسب کنند—که این تحول بنیادین نسبت به مدل های بازی سنتی است. مدل مالکیت بازیکن در Moonveil حول عناصر کلیدی زیر ساخته شده است:





مالکیت واقعی دیجیتال: تمامی داراییهای درون بازی به صورت NFT روی بلاکچین وجود دارند و به بازیکنان مالکیتی قابل تأیید میدهند که تحت تأثیر وضعیت عملیاتی بازی یا تصمیمات توسعهدهندگان قرار نمیگیرد.





قابلیت انتقال دارایی بین بازی ها: با پایهای از شفافیت، امنیت و مالکیت کاربر، معماری بلاکچین Moonveil به بازیکنان اجازه میدهد داراییهای دیجیتال خود را در بازیهای سازگار درون اکوسیستم معامله، فروش یا انتقال دهند.





مشارکت اقتصادی: بازیکنان میتوانند از طریق فعالیت های درون بازی توکن کسب کنند و نقش هایی مانند بازرگان یا ارائه دهنده خدمات را بر عهده گیرند و به شکل فعال در رشد اقتصاد بازی مشارکت کرده و بهرهمند شوند.









برنامه وفاداری Moon Beams نشان دهنده تعهد Moonveil به ایجاد روابط بلند مدت با بازیکنان خود است. این برنامه که برای پاداش دهی به مشارکت مستمر طراحی شده، مسیرهای پیشرفت روشن و متنوعی را برای بازیکنانی با سطوح مختلف درگیری فراهم میکند. استراتژی های کلیدی عبارتاند از:





پاداش های تدریجی: هرچه بازیکنان مدت بیشتری و فعال تر مشارکت کنند، پاداش ها و مزایا بیشتر میشود — که موجب تشویق به تعهد بلندمدت به اکوسیستم میگردد.





ویژگی های بازی اجتماعی: ابزارهای اجتماعی که از همکاری، رقابت و تعامل میان اعضا پشتیبانی میکنند و اثرات شبکهای ایجاد میکنند که ارزش کلی پلتفرم را افزایش میدهد.









این پروژه Moonveil توانسته است سرمایه گذاری هایی از چندین شرکت برجسته سرمایه گذاری جسورانه که در حوزه بازی و فناوری های بلاکچ ین فعالیت دارند، از جمله Gumi Cryptos Capital، Spartan Group و Animoca Ventures جذب کند. این سرمایه گذاری های راهبردی مزایای متعددی را فراهم میآورند:





منابع مالی: تأمین مالی کافی از طریق این سرمایه ها، نقشه راه جاه طلبانه ای را برای توسعه فناوری و بازی ها پشتیبانی میکند—بدون اینکه کیفیت یا زمان بندی تحویل پروژه ها تحت تأثیر قرار گیرد.





تخصص صنعتی: این سرمایه گذاران دانش عمیقی از بخش های بازی و بلاک چین به همراه دارند و راهنمایی های راهبردی در زمینه توسعه محصول و جایگاه یابی بازار ارائه میدهند.













از زمان توسعه اولیه، بخش بازی های وب3 به بخش های متمایزی تقسیم شده است. دسته های اصلی رقبا عبارتاند از:





بلاک چین های متمرکز بر بازی: پلتفرم هایی مانند Immutable، Ronin و WAX که به طور اختصاصی برای کاربردهای بازی سازی طراحی شدهاند.





راهکارهای لایه2 عمومی: شبکه هایی مانند Arbitrum، Optimism و Polygon که از بازی سازی پشتیبانی میکنند اما به طور انحصاری روی آن تمرکز ندارند.





استودیوهای بازی که بلاک چین را ادغام کردهاند: شرکت های بازی سازی سنتی که ویژگی های بلاک چین را در بازی های موجود خود وارد کردهاند.









پروژه Moonveil خود را با مزایای اصلی زیر متمایز میکند:





برتری فنی: پایهای قوی مبتنی بر فناوری zkEVM، ادغام AggLayer و بهینه سازی های ویژه بازی که آن را از بیشتر رقبا متمایز میسازد.





استراتژی جامع اکوسیستم: به جای تمرکز بر یک بازی خاص یا راه حل فنی جداگانه، Moonveil زیرساخت کاملی ارائه میدهد که کل زنجیره ارزش بازی را پشتیبانی میکند.





طراحی محور بر بازیکن: تأکید عمیق بر تجربه بازیکن، مالکیت و مشارکت اقتصادی، بدون اولویت دادن به توسعه دهندگان یا سرمایه گذاران.









این پروژه Moonveil آینده بازی ها را چنین تصور میکند که بازیکنان مالک واقعی دارایی های دیجیتال خود باشند، به صورت اقتصادی در بازی های محبوب خود مشارکت کنند و از توسعه شفاف و مبتنی بر جامعه بهره مند شوند. با ظهور همکاری های جدید بین رهبران بلاک چین و برترین استودیوهای بازی، Moonveil آماده است تا به استاندارد بعدی صنعت در ارائه بازی های باکیفیت بر روی بلاک چینی سریع، امن و مقرون به صرفه تبدیل شود.





توکن MORE اکنون در MEXC لیست شده است. همین امروز به پلتفرم MEXC مراجعه کنید تا این فرصت در مراحل اولیه را از دست ندهید و وارد یک حوزه نوید بخش شوید! برای خرید توکن MORE در MEXC مراحل زیر را دنبال کنید:





2) در نوار جستجو عبارت “MORE” را وارد کنید و بین معاملات اسپات یا فیوچرز یکی را انتخاب نمایید

3) نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کرده و معامله را تکمیل کنید



