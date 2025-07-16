چگونه آدرس محل سکونت خود را در MEXC تأیید کنیم





ارائه مدرک آدرس (POA) بخشی از فرآیند احراز هویت KYC در MEXC است. پس از ثبتنام در حساب MEXC، شما باید یک مدرک آدرس معتبر آپلود کنید تا احراز هویت خود را تکمیل کرده و مطابق با قوانین و مقررات کشور یا منطقه خود عمل کنید.

این راهنما توضیح میدهد که چگونه آدرس محل سکونت خود را تأیید کرده و مدرک مورد نیاز را برای تکمیل فرآیند احراز هویت با موفقیت آپلود کنید.









برای تکمیل احراز هویت KYC، شما باید یک مدرک اثبات آدرس (POA) ارائه دهید. فقط پس از ارسال مدرک مورد نیاز، میتوانیم آدرس محل سکونت معتبر شما را تأیید کنیم. مدرک POA برای تأیید محل اقامت شما استفاده میشود. در طی فرآیند احراز هویت KYC، شما باید مدرکی آپلود کنید که شامل نام کامل و آدرس محل سکونت شما باشد.





مدرکی که آپلود میکنید باید الزامات خاصی را داشته باشد تا به عنوان یک مدرک معتبر برای اثبات آدرس شما پذیرفته شود. این مدرک باید به نام شما صادر شده باشد و با نام دارنده حساب MEXC مطابقت داشته باشد. همچنین باید در سه ماه گذشته صادر شده باشد و شامل اطلاعات زیر باشد:





نام کامل شما

آدرس محل سکونت شما

تاریخ صدور

مرجع صادرکننده

جزئیات مرجع صادرکننده (مانند شناسه کسبوکار، اطلاعات تماس، یا وبسایت)









مدرکی که ارائه میکنید باید شامل نام کامل شما، آدرس محل سکونت، تاریخ صدور، و نام مرجع صادرکننده باشد. تاریخ صدور باید مربوط به سه ماه اخیر باشد.





مدارک معتبر برای اثبات آدرس شامل، اما محدود به موارد زیر نیست:

صورتحسابهای بانکی

نامههای صادرشده توسط بانک

اسناد وام مسکن یا دفترچههای حساب

قبضهای شخصی، تلفن، اینترنت یا تلویزیون

قبضهای آب، برق یا گاز

قبضهای صادرشده توسط سایر ارائهدهندگان خدمات عمومی

نامهها یا اخطاریههای صادرشده توسط دولت

گواهیهای ثبتنام رأیدهندگان

اسناد ارزیابی مالیاتی

فرمهای ثبتنام موقت، گواهیها یا اسناد ثبت خودرو

قبضهای اجارهای صادرشده توسط آژانسهای املاک

تأییدیه آدرس صادرشده توسط کارفرما یا قراردادهای خرید ملک









مدارک زیر به عنوان اثبات آدرس معتبر پذیرفته نمیشوند:

رسیدهای تراکنش (حتی اگر شامل آدرس ارسال/صورتحساب باشند)

قبضهای پزشکی









1) مطمئن شوید که مدرک شما به عنوان اثبات آدرس معتبر شناخته میشود. اگر مطمئن نیستید، به لیست بالا مراجعه کنید.





2) تاریخ صدور نباید بیش از سه ماه گذشته باشد. MEXC فقط مدارکی را میپذیرد که در سه ماه اخیر صادر شدهاند.





3) مدرک باید شامل نام کامل شما، آدرس، تاریخ صدور و نام مرجع صادرکننده باشد.





4) مدرک باید به نام شما صادر شده باشد. نام و آدرس درجشده در مدرک باید با اطلاعات ثبتشده در حساب MEXC شما مطابقت داشته باشد.





5) فقط مدارک اصلی بدون برش یا ویرایش را آپلود کنید. شما میتوانید یک عکس یا نسخه اسکنشده از یک قبض فیزیکی ارسال کنید، یا یک فایل PDF از قبض الکترونیکی ارائه دهید. با این حال، نسخههای اسکنشده یا اسکرینشاتها نباید تار، انعکاسی یا سیاهوسفید باشند. اطمینان حاصل کنید که هر چهار گوشه مدرک قابل مشاهده بوده و تمامی اطلاعات به وضوح خوانا باشند.





6) مطمئن شوید که مدرک شما با فرمت و اندازه فایل مورد قبول مطابقت دارد. فرمتهای پشتیبانیشده شامل .PDF، .JPG و .PNG هستند. سایر فرمتهای فایل پذیرفته نمیشوند.





7) لطفاً توجه داشته باشید که بررسی و تأیید اثبات آدرس ممکن است تا 24 ساعت طول بکشد. پس از تکمیل بررسی، بهطور خودکار یک اعلان دریافت خواهید کرد و نیازی به تماس با پشتیبانی مشتری نیست.













تأیید آدرس بخشی از فرآیند احراز هویت (KYC) در MEXC است و برای تأیید محل سکونت شما استفاده میشود. در طول این فرآیند، باید نام کامل، آدرس محل سکونت، و یک مدرک معتبر اثبات آدرس ارائه دهید.









اطمینان حاصل کنید که یک آدرس کامل ارائه میدهید، شامل شماره آپارتمان/واحد، نام خیابان و کد پستی.









میتوانید فهرست کشورهای پشتیبانیشده برای تأیید آدرس محل سکونت را در صفحه محصول بررسی کنید.









مدرک باید نام کامل شما، آدرس محل سکونت، تاریخ صدور و نام مرجع صادرکننده را به وضوح نمایش دهد. تاریخ صدور نباید بیش از سه ماه گذشته باشد.









اگر اطلاعات تأیید آدرس شما تغییر کرده است، لطفاً با بخش خدمات مشتریان تماس بگیرید.



