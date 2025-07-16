نحوه استفاده از گزارش حساب معاملاتی اسپات





پلتفرم MEXC عملکرد گزارش حساب معاملاتی اسپات را برای کمک به کاربران برای بررسی تراکنش های لحظه ای تاریخی خود و ارائه پشتیبانی داده ها برای تصمیمات سرمایه گذاری آینده ارائه می دهد. فیوچرز MEXC یک قابلیت گزارشی از حساب معاملاتی فیوچرز نیز دارد. در اینجا می توانید در مورد آن بیشتر بدانید: "چگونه از گزارشی از حساب فیوچرز استفاده کنیم ".









گزارش حساب معاملاتی اسپات جزئیات تراکنش تولید شده توسط کاربران را در طول فرآیند معاملات اسپات در پلتفرم MEXC ثبت می کنند. در گزارشی از حساب معاملات اسپات، می توانید جزئیات تراکنش های شخصی خود را در حوزه های مختلف پرس و جو کرده و صادر کنید، مانند معاملات اسپات، واریز/ برداشت/ارسال سوابق، انتقال دارایی، رویدادها/پساندازها، و غیره.





تفاوت بین گزارشی از حساب معاملاتی اسپات و سفارش های اسپات: (در گوشه سمت راست بالای صفحه اصلی وب سایت رسمی MEXC، [سفارشات] - [سفارش های اسپات] را انتخاب کنید).





1.1 محدوده ضبط متمایز





سفارشهای اسپات عمدتاً فعالیت های معاملاتی اسپات، از جمله سفارش های باز، تاریخچه سفارش ها و تاریخچه معاملات را ثبت می کنند. از سوی دیگر، گزارشی از حساب معاملاتی اسپات نه تنها شامل سوابق معاملاتی اسپات میشود، بلکه سوابق واریز/برداشت/ارسال، انتقال دارایی، رویدادها/پساندازها، تبدیل های MX داراییهای کوچک و سایر سوابق تراکنش های اسپات را نیز پوشش می دهد.





1.2 سوابق وضعیت سفارش متمایز





سوابق تراکنش در صورت حساب لحظه ای همه تکمیل شده اند، در حالی که سفارشات لحظه ای شامل سوابق سفارش لحظه ای در حال انجام، یعنی سفارشات باز می شود. علاوه بر این، سابقه سفارش در سفارشات اسپات شامل سوابق سفارش های لغو شده است.





1.3 محدوده رکورد معاملات اسپات متمایز





هر دو گزارش حساب معاملاتی اسپات و سفارش های اسپات، سوابق معاملات تاریخی معاملات اسپات را ثبت میکنند. تفاوت این است که سفارشات اسپات فقط نوع و مقدار توکن هایی را که خریده یا فروخته اید ثبت می کنند، در حالی که گزارشی از حساب معاملاتی اسپات شامل مقدار متناظر جفت معاملاتی و کارمزد معاملات برای آن معامله نیز می شود.

















گزارشی از حساب معاملاتی اسپات تمام تاریخچه تراکنش تکمیل شده مربوط به تراکنش های اسپات را ثبت می کنند. شما می توانید به سرعت سوابق تراکنش های مرتبط را از طریق استفاده از گزارشی از حساب معاملاتی اسپات پیدا کنید.









گزارشی از حساب معاملاتی اسپات فیلتر دو سطحی را برای کمک به شما در یافتن سریع سوابق تراکنش های مربوطه ارائه می کنند.





میتوانید انواع مختلفی از فیلتر کردن تراکنش ها را از طریق سطح اول انجام دهید، از جمله معاملات اسپات، واریز ها/ برداشت ها/ارسال، انتقال دارایی، رویدادها/پساندازها، تبدیل MX دارایی کوچک و موارد دیگر. بر اساس سطح اول، میتوانید فیلتر ثانویه را بر اساس رمزنگاری، نوع تراکنش، جهت و زمان انجام دهید تا سوابق تراکنش هایی که به دنبال آن هستید را دقیقاً تعیین کنید.





گزارشی از حساب معاملاتی اسپات به شما امکان می دهد رکوردها را به دستگاه محلی خود ذخیره کرده و ویرایش کنید.













صفحه اصلی رسمی MEXC را باز کرده و وارد شوید، [دارایی ها] را در گوشه سمت راست بالا انتخاب کنید و روی [اسپات] کلیک کنید.









روی [صورتحساب اسپات] در سمت راست کلیک کنید تا وارد صفحه مربوطه شوید.









در صفحه بیانیه اسپات، می توانید تمام سوابق تراکنش های مربوط به معاملات اسپات خود را مشاهده کنید.





این سوابق به انواعی مانند [معاملات اسپات]، [واریز/ برداشت ها/ارسال]، [انتقال دارایی]، [رویداد ها/پس اندازها]، [تبدیل MX دارایی کوچک] و [سایر] دستهبندی میشوند. می توانید سوابق تراکنش های مربوطه را در دسته های مختلف مشاهده کنید.





علاوه بر این، میتوانید جستجوی خود را با انتخاب گزینههایی مانند [کریپتو]، [نوع معامله]، [جهت] و [زمان] و غیره اصلاح کنید تا سوابق تراکنش خاصی را که به دنبال آن هستید بیابید.









ما از [واریز/برداشت/ارسال] به عنوان مثال استفاده خواهیم کرد.





صفحه فعلی خلاصهای از تمام عملیاتهای مرتبط با رمزنگاری مربوط به واریز ها و برداشت ها (از جمله واریز ها، برداشت ها، کارمزد های انتقال) را بین 30 ژانویه تا 15 فوریه نشان میدهد. شامل تمام تراکنش های ورودی و خروجی می شود.





می توانید محدوده زمانی را برای مشاهده سوابق واریز ها و برداشت ها از 30 روز گذشته انتخاب کنید. اگر می خواهید چنین رکوردهایی را برای مدت طولانی تری مشاهده کنید، می توانید برای جستجو بر روی دکمه "مشاهده جزئیات >" در سمت راست کلیک کنید.









همچنین می توانید روی دکمه [ذخیره] در سمت راست کلیک کنید. سپس، گزینههای [نوع معامله]، [کریپتو]، [جهت] و [زمان] را انتخاب کنید. انتخاب کنید که آیا سند رمزگذاری شود یا نه، سپس روی [ایجاد] کلیک کنید.





پس از ایجاد رکورد، در صفحه ذخیره گزارش اسپات به پایین اسکرول کنید. روی [دانلود] در زیر [تاریخچه درخواست] کلیک کنید تا به صورت محلی ذخیره شود.













برنامه MEXC را باز کنید و روی نماد [دارایی ها] در پایین سمت راست ضربه بزنید. سپس، صفحه [اسپات] را انتخاب کنید و روی نماد صورتحساب در گوشه بالا سمت راست ضربه بزنید. در صفحه رکوردهای اسپات، روی [فیلترها] کلیک کنید تا پنجره فیلتر برای گزارش های اسپات باز شود.





در زیر [نوع گزارش] میتوانید سوابق گزارش را بر اساس انواع مختلفی مانند [معاملات اسپات]، [واریز ها/ برداشت ها/ارسال]، [انتقال دارایی]، [رویدادها/پساندازها]، [تبدیل MX دارایی کوچک] و [سایر] جستجو کنید.





میتوانید با انتخاب گزینههایی مانند[کریپتو]، [نوع معامله]، [جهت] و [زمان]جستجوی خود را برای یافتن سوابق تراکنش خاص مورد نیاز خود اصلاح کنید.









برخلاف وب سایت، هنگام ذخیره سوابق تراکنش های معاملاتی اسپات از طریق برنامه، پس از ایجاد گزارش، ایمیل یا پیام متنی دریافت خواهید کرد.





به عنوان مثال ایمیل را در نظر بگیرید، در صفحه گزارش اسپات برنامه MEXC، روی دکمه ذخیره در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید، سپس [به من ایمیل بزنید] را انتخاب کنید. بیانیه ایجاد شده شما به آدرس ایمیل مرتبط با حساب شما ارسال می شود.









لطفاً توجه داشته باشید که محدودیت ماهیانه برای بارگیری و ذخیره گزارش های اسپات وجود دارد. لطفاً برای محدودیت ها به صفحه نمایش مراجعه کنید. لطفاً ذخیره خود را به طور معقول با توجه به نیازهای خاص خود ترتیب دهید تا از عملیات مکرر خودداری کنید.



