



پلتفرم MEXC یک ویژگی رسمی کانال تأیید رسمی را راه اندازی کرده است تا از قربانی شدن کاربران به کلاهبرداری های فیشینگ آنلاین جلوگیری کند. اگر به صورت آنلاین به حساب های رسانه اجتماعی مرتبط با MEXC برخورد کردید، میتوانید از ویژگی تأیید رسمی برای بررسی و تأیید رسمی بودن حساب استفاده کنید.





نحوه استفاده از کانال رسمی تأیید MEXC









وب سایت رسمی MEXC را باز کنید، به پایین صفحه اصلی بروید و روی [کانال تأیید رسمی MEXC] در زیر [پشتیبانی] کلیک کنید تا به صفحه تأیید دسترسی پیدا کنید.









شناسه حساب رسانه اجتماعی را که مشاهده کردید در کادر ورودی وارد کنید و روی دکمه جستجو [🔍] کلیک کنید.









اگر رسمی بودن حساب رسانه اجتماعی تأیید شود، یک پاپ آپ تأیید شده سبز رنگ ظاهر می شود که سایر حساب های رسانه اجتماعی را با همان شناسه فهرست می کند. به عنوان مثال، جستجوی @MEXC_TR به شکل زیر خواهد بود، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.









اگر تأیید شود که حساب رسانه اجتماعی رسمی نیست، یک پاپ آپ تأیید نشده قرمز ظاهر می شود. به عنوان مثال، جستجوی @MEXC_Fans مانند تصویر نشان داده شده است. در این مرحله، شما باید محتاط باشید و از کلیک بر روی پیوندهای مرتبطی که آنها ارسال می کنند برای جلوگیری از از دست دادن دارایی احتمالی خودداری کنید.













1) برنامه MEXC را باز کنید و روی دکمه سریع [بیشتر] کلیک کنید.





2) [کانال رسمی تأیید MEXC] را در [پشتیبانی] انتخاب کنید.





3) شناسه حساب رسانه اجتماعی را که مشاهده کردید در کادر ورودی وارد کنید و روی دکمه جستجو [🔍] کلیک کنید.





4) اگر رسمی بودن حساب رسانه اجتماعی تأیید شود، یک پاپ آپ تأیید شده سبز رنگ ظاهر می شود که سایر حساب های رسانه اجتماعی را با همان شناسه فهرست می کند. به عنوان مثال، جستجوی @MEXC_TR به شکل زیر خواهد بود، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.





5) اگر تأیید شود که حساب رسانه اجتماعی رسمی نیست، یک پاپ آپ تأیید نشده قرمز ظاهر می شود. به عنوان مثال، جستجوی @MEXC_Fans مانند تصویر نشان داده شده است. در این مرحله، شما باید محتاط باشید و از کلیک بر روی پیوندهای مرتبطی که آنها ارسال می کنند برای جلوگیری از از دست دادن دارایی احتمالی خودداری کنید.













روشهای تأیید رسمی MEXC میتواند دقیقاً تعیین کند که شناسه حسابی که ارائه می کنید یک حساب رسمی است یا خیر. با این حال، برخی از کلاهبرداران فیشینگ در اینترنت ممکن است اطلاعات شناسه رسمی حساب کاربری صحیح را در نمایه های حساب های فیشینگ قرار دهند. بنابراین، هنگام تأیید رسمی بودن حساب رسانه اجتماعی، مطمئن شوید که شناسه حساب را کپی کرده اید.





بیایید از یک حساب کاربری تلگرام به عنوان مثال استفاده کنیم. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، این یک حساب رسمی MEXC است و شناسه حساب یا نام کاربری، @Yui_MEXC است. به کاربران توصیه می شود از دکمه کپی برای کپی مستقیم شناسه حساب به جای وارد کردن دستی آن استفاده کنند تا از حساب های فیشینگ جلوگیری کنند.













پلتفرم MEXC جوامع چندزبانه متعددی را ایجاد کرده است تا به کاربران کمک کند با MEXC ارتباط برقرار کنند و از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوند. برای عضویت در گروه های مربوطه می توانید مقاله " پیوستن به انجمن های مکسی " را مطالعه کنید. از طرف دیگر، میتوانید از پایین صفحه اصلی وبسایت MEXC دیدن کنید، انجمنی را که میخواهید به آن بپیوندید انتخاب کنید و روی نماد کانال مربوطه کلیک کنید.









سلب مسئولیت: این اطلاعات توصیهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمیکند و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها نیست. مرکز دانستنی های MEXC اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.