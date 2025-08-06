نحوه استفاده از هوش مصنوعی برای ایجاد یک ربات معاملاتی شبکه‌ ای





معاملات شبکه ای (Grid Trading) یک استراتژی معاملاتی کوانتیتیو و خودکار است. برای آشنایی کامل و مطالعه راهنمای کاربران، می توانید به مطلب «معاملات شبکه ای در فیوچرز MEXC چیست؟» مراجعه کنید. یک استراتژی معاملاتیاست. برای آشنایی کامل و مطالعه راهنمای کاربران، می توانید به مطلبمراجعه کنید.









هوش مصنوعی با تحلیل عمیق داده های تاریخی بازار و روندهای لحظه ای قیمت برای یک جفت معاملاتی مشخص، به صورت هوشمندانه و خودکار محدوده بهینه قیمت، تعداد شبکه ها (Grids) و ضریب اهرم (Leverage Multiplier) را برای کاربر تعیین میکند.









برای استفاده از حالت هوش مصنوعی:

معاملات شبکه ای (Grid Trading) بروید. 1）به صفحهبروید.

2）در بخش ایجاد شبکه (Create Grid) در سمت راست صفحه، حالت AI را انتخاب کنید.









انتخاب جهت معامله:

با توجه به شرایط بازار، یکی از استراتژیهای خنثی (Neutral)، لانگ (Long) یا شورت (Short) را انتخاب کنید.

خنثی (Neutral): مناسب برای بازارهای رنج یا بدون روند مشخص که نوسانات قیمتی مکرر دارند.

لانگ (Long): ایده آل برای بازارهایی با روند کلی صعودی.

شورت (Short): مناسب برای بازارهایی با روند کلی نزولی.









انتخاب مدتزمان (Duration): مدتی را انتخاب کنید که با برنامه معاملاتی شما هم خوانی داشته باشد. هرچه مدت زمان انتخابی طولانی تر باشد: دامنه قیمتی گسترده تر خواهد بود. تعداد دفعات اجرای معاملات کمتر خواهد شد.









ایجاد ربات شبکهای (Grid Bot): استراتژی پیشنهادی را کپی کرده، میزان سرمایه گذاری خود را وارد کنید و به سادگی ربات معاملاتی هوش مصنوعی شبکه ای فیوچرز خود را راه اندازی کنید.













تنظیمات پیشرفته (اختیاری)

در این بخش می توانید پارامترهای زیر را برای بهینه سازی عملکرد ربات معاملاتی خود پیکربندی کنید:





1）حالت کنترل ریسک (Risk-Controlled Mode): فعالسازی این قابلیت، احتمال لیکوئید شدن پوزیشن ها را در حین اجرای ربات کاهش می دهد و به مدیریت ریسک بهتر کمک می کند.





2）قیمت فعال سازی (Activation Price): ربات تنها زمانی آغاز به کار خواهد کرد که آخرین قیمت بازار به این سطح برسد. در صورت عدم تعیین این مقدار، ربات بلافاصله پس از ایجاد فعال میشود. توجه داشته باشید که قیمت فعال سازی باید در محدوده قیمتی انتخاب شده قرار گیرد.





3）حد توقف بالایی (Upper Stop Price): با رسیدن قیمت بازار به این سطح، ربات بهطور خودکار متوقف میشود. این ویژگی معمولاً برای تحقق اهداف حد سود (TP) یا حد ضرر (SL) استفاده میشود. لازم به ذکر است که این مقدار باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد.





4）حد توقف پایینی (Lower Stop Price): در صورت کاهش قیمت به این سطح، ربات بهطور خودکار معاملات را متوقف خواهد کرد. این سطح نیز میتواند برای اجرای TP/SL مورد استفاده قرار گیرد و باید پایینتر از قیمت جاری بازار تنظیم شود.





5）حد سود و حد ضرر (TP/SL): تعیین این سطوح، امکان تثبیت سود و محدودسازی زیان را در شرایط پرنوسان بازار فراهم میکند. این رویکرد نهتنها از بازگشت سودهای کسبشده جلوگیری میکند، بلکه ریسک زیانهای شدید ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت را نیز کاهش میدهد.









ایجاد ربات: پس از تکمیل و تأیید تمامی تنظیمات، کافی است روی گزینه ایجاد ربات (Create Bot) کلیک کنید تا فرآیند اجرای ربات آغاز شود.









در حال حاضر، ربات شبکه ای از بیش از 50 جفت ارز فیوچرز پشتیبانی می کند و انتظار می رود در آینده جفت های معاملاتی بیشتری به این فهرست اضافه شود. چنانچه توکنی که انتخاب کرده اید فاقد تنظیمات هوش مصنوعی (AI Settings) باشد، این موضوع نشان دهنده آن است که جفت ارز موردنظر هنوز برای معاملات شبکه ای پشتیبانی نمیشود.





سلب مسئولیت: این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمی شود و همچنین دعوت یا پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه دارایی نیست. مطالب ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی شوند.لطفاً پیش از هرگونه اقدام سرمایه گذاری، نسبت به درک کامل ریسک های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط کامل تصمیم گیری کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد.



