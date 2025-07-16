معاملات فیوچرز شبکه ای (گرید) MEXC چیست؟





با رشد سریع بازار ارزهای دیجیتال، طیف گسترده ای از استراتژی های معاملاتی خودکار پدیدار شدهاند. در میان آنها، معاملات گرید (شبکه ای) به دلیل ساختار ساده، عدم وابستگی به پیشبینیهای جهت بازار و سطح بالای اتوماسیون، در بین سرمایهگذاران محبوبیت پیدا کرده است. این مقاله مروری جامع بر چیستی معاملات گرید و ملاحظات کلیدی برای استفاده مؤثر از آن ارائه میدهد و به کاربران کمک میکند تا این استراتژی را به روشی هوشمندانه و آگاهانه بهتر درک و به کار گیرند.









معاملات گرید یک استراتژی معاملاتی کمی و خودکار است. این استراتژی با قرار دادن مجموعهای از سفارشات خرید و فروش با فاصله مساوی در یک محدوده قیمت از پیش تعریف شده، یک "شبکه" ایجاد میکند. با نوسان قیمت در این محدوده، سیستم به طور خودکار با قیمت پایین میخرد و با قیمت بالا میفروشد و از هر حرکت کوچک سود میبرد.





به عبارت ساده، معاملات گرید به پیشبینی صعود یا سقوط بازار متکی نیست، بلکه از خود نوسانات قیمت سود میبرد. تا زمانی که بازار حرکت کند، چه در روند صعودی، نزولی یا افقی، فرصتهایی برای کسب درآمد وجود دارد.









1) تعریف محدوده قیمت: یک محدوده قیمت مناسب برای استراتژی انتخاب کنید.

2) تقسیم شبکه: محدوده قیمت را به چندین بازه با فاصله مساوی تقسیم کنید، به طوری که هر بازه یک "شبکه" تشکیل دهد. به عنوان مثال، یک محدوده 500 دلاری که به 10 شبکه تقسیم شده باشد، منجر به 500 دلار در هر شبکه میشود.

3) ثبت خودکار سفارش: سفارشهای خرید و فروش در هر سطح شبکه ثبت میشوند. به عنوان مثال، هر بار که قیمت ۵۰۰ دلار کاهش مییابد، یک سفارش خرید به طور خودکار ثبت میشود و هر بار که 500 دلار افزایش مییابد، یک سفارش فروش ثبت میشود.

4) تکرار فرآیند: سیستم به طور مداوم با قیمت پایین میخرد و با قیمت بالا میفروشد و از هر نوسان کوچک قیمت سود میبرد.





مثال:

قیمت بیت کوین در حال حاضر 97,000 دلار است. یک محدوده شبکهای بین 95,000 تا 100,000 دلار تعیین شده است که به 10 شبکه تقسیم میشود:

وقتی قیمت به 96,500 دلار کاهش مییابد، سیستم به طور خودکار سفارش خرید ثبت میکند؛

وقتی قیمت دوباره به 97,000 دلار افزایش مییابد، به طور خودکار سفارش فروش ثبت میکند و 500 دلار سود از اسپرد کسب میکند؛

با ادامه نوسان قیمت، سیستم این چرخه خرید-پایین، فروش-بالا را تکرار میکند.









معاملات گرید فیوچرز یک استراتژی کمی انعطاف پذیر و خودکار است که برای طیف وسیعی از معاملهگران ارزهای دیجیتال مناسب است. برخلاف روشهای معاملاتی سنتی که به شدت به تحلیل تکنیکال پیشرفته یا ارزیابیهای بنیادی پیچیده متکی هستند، معاملات گرید فیوچرز بیشتر بر اجرای سیستماتیک و تنوعبخشی ریسک تمرکز دارند. این امر باعث میشود که حتی برای معاملهگران غیرحرفهای نیز نسبتاً در دسترس و شروع به کار آسانتر باشد.





در زیر چندین نوع کاربر وجود دارد که ممکن است بیشترین بهره را از استفاده از معاملات گرید فیوچرز ببرند:









برای معاملهگرانی که فروش استقراضی را ترجیح میدهند و هدفشان سودآوری در دوران رکود بازار است، معاملات شبکه ای فیوچرز میتواند ابزاری بسیار کاربردی باشد.





مزایا: فروش استقراضی سنتی ریسک بالایی دارد، اما استفاده از یک استراتژی شبکهای امکان ورود و خروجهای پلکانی در سطوح مختلف قیمت را فراهم میکند و به توزیع ریسک در طول روند نزولی پایدار بازار کمک میکند.





مناسب برای: معاملهگران باتجربهای که میتوانند ریسک بالاتری را تحمل کنند و در زمانبندی بازار، به ویژه در زمانهای معکوس شدن روند یا دورههای نوسانات شدید، مهارت دارند.









معاملات اهرمی میتواند بازده را افزایش دهد، اما ریسک را نیز افزایش میدهد. معاملات شبکه ای فیوچرز، یک بافر ریسک داخلی برای کمک به مدیریت این تعادل ارائه میدهد.





مزایا: با تعیین یک محدوده قیمت مشخص و قرار دادن سفارشات خرید/فروش متراکم در آن، معاملهگران میتوانند ضررهای احتمالی را حتی هنگام استفاده از اهرم، بهتر کنترل کنند.





مناسب برای: معامله گرانی که میخواهند از اهرم برای افزایش بازده بدون پذیرش ریسک بیش از حد استفاده کنند، و همچنین کسانی که روشی پایدارتر و سیستماتیک تر را برای انجام معاملات فیوچرز ترجیح میدهند.









معاملات شبکهای فیوچرز بسیار خودکار است و این امر آن را برای کاربرانی که وقت کافی برای نظارت مداوم بر بازار ندارند، ایدهآل میکند.





مزایا: با خودکارسازی هوشمند در مدیریت سفارشها و اجرای حد سود/حد ضرر، معامله گران میتوانند بدون نیاز به نظارت بر حرکات قیمت در طول روز، از عملکرد این استراتژی بهرهمند شوند.





مناسب برای: متخصصان پرمشغله، دانشجویان یا سرمایه گذاران پاره وقت که زمان محدودی دارند و رویکرد معاملاتی خودکار و بدون دخالت را ترجیح میدهند.









برای کسانی که تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شدهاند، معاملات شبکهای Futures یک نقطه ورود مناسب برای مبتدیان ارائه میدهد.





مزایا: نیازی به تحلیل تکنیکال پیچیده یا پیشبینی بازار ندارد. اکثر پلتفرمها حالتهای خودکاری ارائه میدهند که پارامترها را بر اساس ترجیحات کاربر بهینه میکنند، موانع ورود را کاهش میدهند و استراتژیهای معاملاتی خودکار را برای مبتدیان در دسترستر و ایمنتر میکنند.





مناسب برای: معاملهگران جدید با تجربه محدود که میخواهند رفتار بازار را از طریق تمرین عملی یاد بگیرند و در عین حال ریسک را به حداقل برسانند.









آستانه ورود پایین: با حداقل 10 USDT شروع کنید.





گزینه های اهرم بالا: بهرهوری سرمایه را به حداکثر برسانید و فرصتهای معاملاتی بیشتری را به دست آورید.

اجرای خودکار 24 ساعته : پس از راهاندازی، ربات به طور مداوم اجرا میشود و معاملات را بدون دخالت احساسات انجام میدهد.

کارمزد های معاملاتی پایین: بدون کارمزد برای تنظیم یا مدیریت استراتژی، به علاوه هزینههای معاملات آتی پایین.









وبسایت رسمی MEXC را باز کنید و وارد آن شوید، سپس به فیوچرز بروید و معاملات شبکه ای (گرید) را انتخاب کنید.









به طور پیشفرض، ربات معاملات گرید از وجوه منتقل شده از کیف پول نقدی کاربر استفاده میکند. قبل از شروع معاملات گرید فیوچرز، لطفاً مطمئن شوید که وجوه کافی در کیف پول اسپات شما موجود است.













در صفحه معاملات شبکهای، به جفت معاملاتی مورد نظر خود بروید، سپس جهت معاملاتی را انتخاب کنید: خنثی، خرید یا فروش. این مثال از شبکه خنثی به عنوان نمونه استفاده میکند. تنظیمات شبکهای خرید و فروش از فرآیند مشابهی پیروی میکنند.





خنثی: هنگام ایجاد ربات، هیچ پوزیشن اولیه ای باز نمیشود. وقتی قیمت ها افزایش مییابند، پوزیشن های شورت و وقتی قیمت ها کاهش مییابند، پوزیشن های لانگ باز میشوند. مناسب برای بازارهای جانبی (دامنه-محدود) بدون جهت روند مشخص.





لانگ: فقط پوزیشن های لانگ باز میشوند. با افزایش قیمت، پوزیشن های لانگ بسته میشوند. با کاهش قیمت، پوزیشن های لانگ بیشتری باز میشوند. ایده آل برای بازارهایی که به تدریج در حال افزایش هستند و نوسانات صعودی دارند.





شورت: فقط پوزیشن های فروش باز میشوند. با افزایش قیمت، پوزیشن های فروش بیشتری اضافه میشوند. با کاهش قیمت، پوزیشن های فروش بسته میشوند. مناسب برای بازارهایی که به تدریج در حال کاهش هستند و روند نزولی پلکانی دارند.









پس از وارد کردن پارامترهای شبکه، روی ایجاد ربات (خنثی) کلیک کنید، سپس جزئیات ربات را تأیید کنید و برای تکمیل تنظیمات، روی تأیید کلیک کنید.





فیلدهای الزامی: محدوده قیمت، تعداد شبکهها، مبلغ سرمایهگذاری و اهرم.

فیلدهای اختیاری: قیمت فعالسازی، قیمت حد بالا، قیمت حد پایین.









محدوده قیمت: یک محدوده قیمت مناسب تعیین کنید. محدودهای که خیلی وسیع باشد ممکن است منجر به فرکانس اجرای پایین شود، در حالی که محدودهای که خیلی باریک باشد، خطر انحلال را در طول حرکات یکطرفه بازار افزایش میدهد. توجه: حد بالا باید بالاتر از حد پایین باشد.





تعداد شبکه ها: تعداد مناسبی از شبکهها را انتخاب کنید. شبکه های بیشتر به معنای فرکانس اجرای بالاتر اما سود کمتر در هر شبکه و الزامات سرمایه بالاتر است. شبکه های کمتر به معنای سود بیشتر در هر معامله اما فرکانس کمتر و تقاضای سرمایه کمتر است.





مبلغ سرمایهگذاری: هرچه وجوه بیشتری سرمایهگذاری شود، اندازه پوزیشن در هر معامله بزرگتر است. توجه داشته باشید که وجوه از کیف پول اسپات منتقل میشوند. موجودی موجود نشان داده شده به موجودی کیف پول اسپات شما اشاره دارد.





اهرم: بر اساس تحمل ریسک خود، سطح اهرم را انتخاب کنید. معاملات شبکهای معاملات فیوچرز MEXC در حال حاضر از اهرم 1 برابر تا 50 برابر پشتیبانی میکند.









قیمت تخمینی لیکوئید شدن (لانگ): قیمت پیشبینی شده لیکوئید شدن زمانی که تمام موقعیت های لانگ در استراتژی شبکه پر شده باشند.





قیمت تخمینی لیکوئید شدن (شورت): قیمت پیش بینی شده لیکوئید شدن زمانی که تمام پوزیشن های شورت در استراتژی شبکه پر شده باشند.





اگر قیمت تخمینی لیکوئیدشدن در زمان ایجاد در محدوده شبکه قرار گیرد، ربات ممکن است در حین اجرا منحل شود. در چنین مواردی، توصیه میشود مبلغ سرمایهگذاری را افزایش دهید، محدوده شبکه را محدود کنید یا اهرم را کاهش دهید.









قیمت فعالسازی: ربات معاملاتی گرید فقط زمانی شروع به کار میکند که قیمت بازار به قیمت فعالسازی مشخصشده برسد. در صورت عدم تنظیم، ربات بلافاصله پس از ایجاد شروع به کار میکند. قیمت فعالسازی باید در محدوده قیمت تعریف شده قرار گیرد.





قیمت حد ضرر بالا: اگر قیمت به این سطح افزایش یابد، ربات بهطور خودکار متوقف میشود. این میتواند بهعنوان آستانه سود یا حد ضرر استفاده شود. قیمت حد ضرر بالا باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد.





قیمت حد ضرر پایین: اگر قیمت به این سطح کاهش یابد، ربات بهطور خودکار متوقف میشود. این همچنین میتواند بهعنوان شرط سود یا حد ضرر عمل کند. قیمت حد ضرر پایین باید پایینتر از قیمت فعلی بازار باشد.













اگر در هنگام ایجاد ربات، قیمت فعال سازی در تنظیمات پیشرفته تنظیم نشود، ربات بلافاصله پس از ایجاد فعال میشود.





اگر قیمت اقدام فعالسازی در تنظیمات پیشرفته در هنگام ایجاد ربات تنظیم شود، ربات بلافاصله پس از ایجاد فعال نمیشود. این ربات تنها زمانی فعال میشود که آخرین قیمت بازار دارایی انتخاب شده به قیمت فعالسازی مشخص شده برسد.





رباتی که فعال نشده باشد، هیچ موقعیت اولیه ای را باز نمیکند و هیچ سفارشی ثبت نمیکند.









رباتی که فعال نشده است را میتوان به صورت دستی فعال کرد. برای راهاندازی ربات، کافیست روی دکمه فعال سازی در پنل معاملاتی کلیک کنید.





همچنین میتوانید برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد ربات، روی دکمه جزئیات کلیک کنید.







توجه داشته باشید: اینها قوانین ایجاد پوزیشن اولیه هنگام فعال کردن ربات های شبکه ای هستند

اگر کاربر استراتژی شبکه خنثی را انتخاب کند، ربات پس از فعالسازی هیچ پوزیشن اولیه ای ایجاد نمیکند.

اگر کاربر یک استراتژی شبکهای لانگ یا شورت را انتخاب کند، ربات بر اساس سطح قیمت فعلی در شبکه، تعداد متناظری از پوزیشن های اولیه را ایجاد میکند. این تضمین میکند که ربات می تواند سفارشات کسب سود مبتنی بر شبکه را با نوسان قیمت در محدوده تعیین شده ببندد.

مثال 1: کاربر یک استراتژی شبکه لانگ برای ETHUSDT با محدوده قیمت 2000 تا 3000 USDT و در مجموع 10 شبکه انتخاب میکند.

وقتی ربات فعال میشود، قیمت فعلی ETHUSDT برابر با 2750 USDT است. 3 سطح قیمت شبکه ای بالاتر از 2750 وجود دارد: 2800، 2900 و 3000، و سیستم بر این اساس 3 پوزیشن لانگ ایجاد میکند.

با افزایش قیمت ETHUSDT به ترتیب به 2800، 2900 و 3000 USDT، سیستم به ترتیب این 3 پوزیشن لانگ را میبندد تا سود کسب کند.

مثال 2: کاربر یک استراتژی شبکه شورت برای ETHUSDT با محدوده قیمت 2000 تا 3000 USDT و در مجموع 10 شبکه انتخاب میکند.

وقتی ربات فعال میشود، قیمت فعلی ETHUSDT برابر با 2650 USDT است. 7 سطح قیمت شبکهای زیر 2650 USDT وجود دارد: به ترتیب 2600، 2500، 2400، 2300، 2200، 2100 و 2000 USDT، و سیستم بر این اساس ۷ پوزیشن شورت ایجاد میکند.

با کاهش قیمت ETHUSDT به این سطوح قیمتی (2600، 2500، 2400، 2300، 2200، 2100 و 2000 USDT)، سیستم به ترتیب این پوزیشن فروش شورت را میبندد تا سود کسب کند.







در حالی که ربات در حال اجرا است، میتوانید در هر زمانی وجه اضافه یا حذف کنید. برای دسترسی به صفحه جزئیات ربات، روی دکمه جزئیات در پنل معاملاتی کلیک کنید.









برای تنظیم سرمایه خود، روی «افزودن وجه» یا «برداشت وجه» کلیک کنید.





توجه: شما نمیتوانید وجهی را برداشت کنید که موجودی را به کمتر از مبلغ سرمایهگذاری اولیه کاهش دهد.













مشابه فعالسازی، برای متوقف کردن ربات، کافیست روی دکمه توقف در پنل معاملات کلیک کنید. پس از متوقف شدن ربات، وجوه باقیمانده به کیف پول اسپات شما بازگردانده میشود.





علاوه بر این، ربات در سناریوهای زیر به طور خودکار متوقف میشود:





انحلال : اگر پوزیشن نقد شود، ربات به طور خودکار متوقف میشود.

توقف حذف : اگر جفت معاملاتی در حین اجرای ربات از لیست حذف شود، ربات متوقف میشود.

فعال شدن توقف قیمت: اگر در تنظیمات پیشرفته، قیمت توقف بالا یا پایین را تنظیم کرده باشید، ربات به محض رسیدن قیمت بازار به سطح توقف مشخص شده، به طور خودکار متوقف میشود.













در صفحه اصلی MEXC، به نوار ناوبری بالا بروید، موس را روی دارایی ها ببرید و ربات معاملاتی را انتخاب کنید تا دادههای دارایی فعلی ربات را مشاهده کنید.













1) هر کاربر میتواند تا 30 ربات معاملاتی گرید را به طور همزمان اجرا کند.

۲) اندازه پوزیشن برای هر جفت معاملاتی به حداکثر مجاز در سطح ریسک 1 محدود میشود.

3) کاربرانی که از معاملات فیوچرز منع شدهاند، نمیتوانند رباتهای معاملاتی گرید ایجاد کنند.

4) همه سفارشهای ربات گرید به عنوان سفارشهای محدود ثبت میشوند.

5) در صورت نقدینگی یا نقدینگی اجباری پلکانی، ربات به اجبار متوقف میشود.

6) ربات های گرید در حالت پوشش ریسک و حالت مارجین متقابل عمل میکنند.

7) بودجه ناکافی برای سفارش های در حال انتظار، ربات را مختل نمیکند، سیستم به طور خودکار سفارش ها را به صورت دورهای دوباره پر میکند.

8) معاملات گرید معاملات فیوچرز MEXC در حال حاضر از قراردادهای فیوچرز USDT-M پشتیبانی میکند.

9) نرخ کارمزد ربات مطابق با نرخ کارمزد حساب اصلی شما خواهد بود.(توجه: کسر کارمزد با توکن MX پشتیبانی نمی‌شود)

10) ربات از شبکههای حسابی پشتیبانی میکند، به این معنی که هر شبکه اختلاف قیمت مساوی دارد.





سلب مسئولیت: این مطلب به منزله مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، امور حقوقی، امور مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط اطلاعات را برای مرجع ارائه میدهد و به منزله مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و با احتیاط سرمایهگذاری میکنید. مسئولیت تمام تصمیمات و نتایج سرمایهگذاری بر عهده کاربر است.



