نحوه تغییر حساب های MEXC

تغییر حساب یکی از عملکردهای پرکاربرد در استفاده روزانه است. هنگامی که نیاز به جابجایی بین حساب های مختلف دارید، این ویژگی می تواند زمان صرف شده برای

ورودی مکرر اطلاعات حساب و رمز عبور را تا حد زیادی کاهش دهد و کارایی را بهبود بخشد. بهعلاوه، به کاهش خطر خطاهای ورودی کمک میکند و از تجربه تعویض حساب روان تر و ایمن تر اطمینان می دهد.









صفحه اصلی وب سایت رسمی MEXC را باز کنید و وارد حساب کاربری خود شوید. سپس، روی نماد کاربر کلیک کنید و [تغییر حساب] را انتخاب کنید.













در صفحه "تغییر حساب"، به سادگی روی یک حساب دیگر کلیک کنید تا تغییر کامل شود. همچنین می توانید برای افزودن حساب های دیگر روی [افزودن حساب] کلیک کنید.

















برنامه MEXC را باز کنید، روی نماد کاربر در گوشه بالا سمت چپ ضربه بزنید و [تغییر حساب] را در پایین صفحه انتخاب کنید تا وارد صفحه مربوطه شوید. سپس، به تغییر حساب ادامه دهید.





در صفحه «تغییر حساب»، روی نماد [+] در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید تا حسابهای دیگر اضافه شود.









سلب مسئولیت: معاملات ارزهای دیجیتال شامل ریسک است. این اطلاعات مشاوره ای در مورد سرمایه گذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمی دهد و همچنین به منزله مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.