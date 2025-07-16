نحوه ارسال فرم تیکت OTC

معاملات ارزهای دیجیتال OTC که به عنوان معاملات فرابورس نیز شناخته می شود، به مبادله ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات بین خریداران و فروشندگان اشاره دارد. وقتی از ارز فیات برای خرید ارزهای دیجیتال استفاده می کنید یا برای فروش ارزهای دیجیتال به ارز فیات آماده می شوید، باید از معاملات فرابورس استفاده کنید.





اگر هنگام استفاده از معاملات فرابورس در پلتفرم MEXC با مشکلی مواجه شدید، می توانید به صفحه ارسال فرم تیکت مراجعه کرده و اطلاعات مربوطه را تکمیل و ارسال کنید. تیم خدمات مشتری MEXC OTC ظرف 24 ساعت از طریق ایمیل به شما پاسخ خواهد داد.









صفحه اصلی وب سایت رسمی MEXC را باز کنید و به حساب شخصی خود وارد شوید. به پایین صفحه بروید و روی [ثبت یک پرسش] در زیر «پشتیبانی» کلیک کنید تا وارد صفحه مربوطه شوید.









روی [مشاوره OTC] کلیک کنید تا به صفحه ارسال تیکت OTC بروید. دسته بندی موضوع، عنوان درخواست، توضیحات مفصل، آدرس ایمیل و آپلود پیوست ها (اختیاری) را پر کنید، سپس روی دکمه [ارسال] کلیک کنید.





در حال حاضر، گزینههای دسته مشکل شامل «سفارشهای P2P»، «حوالههای بانکی جهانی»، «خرید رمز ارز با کارت اعتباری»، «خرید رمزنگاری از شخص ثالث»، «MEXC Card»، «مسائل امنیتی معاملات OTC» و «سایر موارد» است.





لطفاً در قسمت «توضیحات تفصیلی»، اطلاعات دقیقی در مورد مسائلی که در معاملات فرابورس با آن مواجه شدهاید، ارائه دهید. تیم خدمات مشتری MEXC OTC ظرف 24 ساعت از طریق ایمیل به شما پاسخ خواهد داد.













برنامه MEXC را باز کنید و وارد شوید. در صفحه اصلی، روی [بیشتر] ضربه بزنید و [ارسال درخواست] را در قسمت «خدمات» انتخاب کنید.





در صفحه ارسال تیکت، روی [مشاوره OTC] ضربه بزنید تا به صفحه ارسال تیکت OTC بروید. دسته بندی موضوع، عنوان درخواست، توضیحات مفصل، آدرس ایمیل و آپلود پیوست ها (اختیاری) را پر کنید، سپس روی دکمه [ارسال] کلیک کنید.





