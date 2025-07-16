معاملات ارزهای دیجیتال OTC که به عنوان معاملات فرابورس نیز شناخته می شود، به مبادله ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات بین خریداران و فروشندگان اشاره دارد. وقتی از ارز فیات برای خرید ارزهای دیجیتال استفاده معاملات ارزهای دیجیتال OTC که به عنوان معاملات فرابورس نیز شناخته می شود، به مبادله ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات بین خریداران و فروشندگان اشاره دارد. وقتی از ارز فیات برای خرید ارزهای دیجیتال استفاده
مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/راهنمای کاربر/نحوه ارسال فرم تیکت OTC

نحوه ارسال فرم تیکت OTC

7/16/2025MEXC
0m
#مقدماتی#مبتدیان
PoP Planet
P$0.02964-1.29%

معاملات ارزهای دیجیتال OTC که به عنوان معاملات فرابورس نیز شناخته می شود، به مبادله ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات بین خریداران و فروشندگان اشاره دارد. وقتی از ارز فیات برای خرید ارزهای دیجیتال استفاده می کنید یا برای فروش ارزهای دیجیتال به ارز فیات آماده می شوید، باید از معاملات فرابورس استفاده کنید.

اگر هنگام استفاده از معاملات فرابورس در پلتفرم MEXC با مشکلی مواجه شدید، می توانید به صفحه ارسال فرم تیکت مراجعه کرده و اطلاعات مربوطه را تکمیل و ارسال کنید. تیم خدمات مشتری MEXC OTC ظرف 24 ساعت از طریق ایمیل به شما پاسخ خواهد داد.

1. در وب سایت


صفحه اصلی وب سایت رسمی MEXC را باز کنید و به حساب شخصی خود وارد شوید. به پایین صفحه بروید و روی [ثبت یک پرسش] در زیر «پشتیبانی» کلیک کنید تا وارد صفحه مربوطه شوید.


روی [مشاوره OTC] کلیک کنید تا به صفحه ارسال تیکت OTC بروید. دسته بندی موضوع، عنوان درخواست، توضیحات مفصل، آدرس ایمیل و آپلود پیوست ها (اختیاری) را پر کنید، سپس روی دکمه [ارسال] کلیک کنید.

در حال حاضر، گزینههای دسته مشکل شامل «سفارشهای P2P»، «حوالههای بانکی جهانی»، «خرید رمز ارز با کارت اعتباری»، «خرید رمزنگاری از شخص ثالث»، «MEXC Card»، «مسائل امنیتی معاملات OTC» و «سایر موارد» است.

لطفاً در قسمت «توضیحات تفصیلی»، اطلاعات دقیقی در مورد مسائلی که در معاملات فرابورس با آن مواجه شدهاید، ارائه دهید. تیم خدمات مشتری MEXC OTC ظرف 24 ساعت از طریق ایمیل به شما پاسخ خواهد داد.


2. در اپ


برنامه MEXC را باز کنید و وارد شوید. در صفحه اصلی، روی [بیشتر] ضربه بزنید و [ارسال درخواست] را در قسمت «خدمات» انتخاب کنید.

در صفحه ارسال تیکت، روی [مشاوره OTC] ضربه بزنید تا به صفحه ارسال تیکت OTC بروید. دسته بندی موضوع، عنوان درخواست، توضیحات مفصل، آدرس ایمیل و آپلود پیوست ها (اختیاری) را پر کنید، سپس روی دکمه [ارسال] کلیک کنید.

در حال حاضر، گزینههای دسته مشکل شامل «سفارشهای P2P»، «حوالههای بانکی جهانی»، «خرید رمز ارز با کارت اعتباری»، «خرید رمزنگاری از شخص ثالث»، «MEXC Card»، «مسائل امنیتی معاملات OTC» و «سایر موارد» است.

لطفاً در قسمت «توضیحات تفصیلی»، اطلاعات دقیقی در مورد مسائلی که در معاملات فرابورس با آن مواجه شدهاید، ارائه دهید. تیم خدمات مشتری MEXC OTC ظرف 24 ساعت از طریق ایمیل به شما پاسخ خواهد داد.


سلب مسئولیت: این اطلاعات توصیهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمیکند و همچنین به منزله مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. این پلتفرم مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران ندارد.

مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

سوالات متداول مرتبط با حساب کاربری

سوالات متداول مرتبط با حساب کاربری

1. ورود به حساب1.1 وقتی نه شماره موبایل و نه ایمیل من در دسترس نیست، چگونه وارد سیستم شوم؟اگر رمز عبور ورود به حساب خود را به خاطر دارید:در وب: در صفحه رسمی ورود به سیستم، حساب کاربری و رمز عبور خود ر

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

1. لیکوئید شدن اجباری چیست؟لیکوئید شدن اجباری زمانی اتفاق میافتد که مارجین شما به سطح مارجین نگهداری میرسد، که منجر به نیاز به لیکوئید شدن پوزیشن شما میشود و در نتیجه تمام مارجین نگهداری شما از دست می

نحوه وام‌ گیری و بازپرداخت با وام‌ MEXC

نحوه وام‌ گیری و بازپرداخت با وام‌ MEXC

پلتفرم وام MEXC یکی از خدمات نوآورانه صرافی MEXC در حوزه وامدهی رمزارزی است. این سرویس به کاربران امکان میدهد با وثیقهگذاری یکی از داراییهای دیجیتال خود، رمزارز دیگری را قرض بگیرند و از آن برای معاملا

پیش‌ بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل ‌دسترس برای معاملات فیوچرز

پیش‌ بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل ‌دسترس برای معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به دلیل اهرم بالا و امکان سود در بازارهای صعودی و نزولی، سرمایه گذاران زیادی را جذب میکند. اما سازوکارهای پیچیده ای مثل مارجین، اهرم و قیمت لیکوییدیشن باعث میشود بسیاری از م

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید