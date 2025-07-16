معاملات اسپات MEXC ویژگی سفارش سریع را در نمودار K-line راهاندازی کرده است، که به شما این امکان را میدهد که سفارش های لیمیت را مستقیماً از روی نمودار K-line قرار دهید. میتوانید از این ویژگی در هر نسخهمعاملات اسپات MEXC ویژگی سفارش سریع را در نمودار K-line راهاندازی کرده است، که به شما این امکان را میدهد که سفارش های لیمیت را مستقیماً از روی نمودار K-line قرار دهید. میتوانید از این ویژگی در هر نسخه
مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/اسپات/چگونه از نم...ستفاده کنیم

چگونه از نمودار K-Line برای معاملات اسپات استفاده کنیم

7/16/2025MEXC
0m
#مقدماتی#اسپات
Line Protocol
LINE$0.0000309+55.27%

معاملات اسپات MEXC ویژگی سفارش سریع را در نمودار K-line راهاندازی کرده است، که به شما این امکان را میدهد که سفارش های لیمیت را مستقیماً از روی نمودار K-line قرار دهید.

میتوانید از این ویژگی در هر نسخهای از نمودار K-line که ترجیح میدهید (نسخه اصلی یا TradingView) استفاده کنید. این ویژگی برای هر دو نسخه به یک شکل عمل میکند. در این مقاله، از نمودار K-line اصلی برای نمایش استفاده میکنیم. در حال حاضر، این ویژگی تنها در وبسایت قابل دسترس است و در نمای چند نمودار پشتیبانی نمیشود.

1. چگونه سفارش سریع را روی نمودار K-Line قرار دهیم


ابتدا وارد وبسایت رسمی MEXC شوید، سپس موس خود را روی اسپات در نوار ناوبری بالا قرار دهید و [اسپات] را از فهرست کشویی انتخاب کنید تا به صفحه معاملات دسترسی پیدا کنید.

در صفحه معاملات، در بالای نمودار K-line، گزینه سفارش سریع را در تنظیمات نمایش بررسی کنید تا ویژگی سفارش سریع روی نمودار K-line فعال شود.


2. چگونه سفارش خرید لیمیت را به سرعت روی نمودار K-Line ایجاد کنیم


پس از فعالسازی ویژگی سفارش سریع، موس خود را روی نمودار K-line حرکت دهید و آیکون [⊕] در سمت راست ظاهر خواهد شد. زمانی که موس پایینتر از قیمت آخرین معامله قرار گیرد، روی آیکون [⊕] کلیک کنید تا دکمه [خرید لیمیت] ظاهر شود.

مقدار خرید مورد نظر را وارد کرده و سپس دکمه سبز [خرید لیمیت] را برای قرار دادن سفارش خرید لیمیت کلیک کنید. یک پنجره پاپآپ ظاهر میشود که نشاندهنده موفقیتآمیز بودن ثبت سفارش است.

برای مشاهده سفارش خرید لیمیت که تازه ثبت کردهاید، به پایین صفحه بروید و بخش سفارشات باز را بررسی کنید.


3. چگونه سفارش فروش لیمیت را به سرعت روی نمودار K-Line ایجاد کنیم


اگر موس شما بالاتر از قیمت آخرین معامله قرار گیرد، روی آیکون [⊕] کلیک کنید تا دکمه [فروش لیمیت] ظاهر شود. مقدار فروش مورد نظر را وارد کرده و سپس دکمه قرمز [فروش لیمیت] را برای قرار دادن سفارش فروش لیمیت کلیک کنید. یک پنجره پاپآپ ظاهر میشود که نشاندهنده موفقیتآمیز بودن ثبت سفارش است.

برای مشاهده سفارش فروش لیمیت که تازه ثبت کردهاید، به پایین صفحه بروید و بخش سفارشات باز را بررسی کنید.
قرار دادن سفارشات لیمیت روی نمودار K-line به کاربران این امکان را میدهد که تغییرات قیمت بازار را به صورت لحظهای پیگیری کرده و کارایی سفارشها را افزایش دهند. در حال حاضر، معاملات اسپات تنها پشتیبانی از قرار دادن سفارشات لیمیت روی نمودار K-line را دارند. اگر قصد دارید استراتژیهای معاملاتی پیچیدهتری اجرا کنید، باید به پنل سفارشات بروید.


سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا هر نوع خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهند و به منزله مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری هر دارایی نمیباشند. مطالب ارائهشده در این مقاله صرفاً برای مقاصد ارجاعی هستند و مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشوند. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده و با احتیاط سرمایهگذاری کنید. پلتفرم هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نخواهد داشت.


مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

نحوه وام‌ گیری و بازپرداخت با وام‌ MEXC

نحوه وام‌ گیری و بازپرداخت با وام‌ MEXC

پلتفرم وام MEXC یکی از خدمات نوآورانه صرافی MEXC در حوزه وامدهی رمزارزی است. این سرویس به کاربران امکان میدهد با وثیقهگذاری یکی از داراییهای دیجیتال خود، رمزارز دیگری را قرض بگیرند و از آن برای معاملا

معاملات اسپات در مقابل معاملات فیوچرز

معاملات اسپات در مقابل معاملات فیوچرز

در MEXC، کاربران MEXC نه تنها میتوانند ارزهای دیجیتال را از طریق معاملات اسپات بدست آورد، بلکه از طریق معاملات فیوچرز با کمترین کارمزد در بازار و اهرمی تا 500 برابر، برای بازدهی بالاتر نیز تلاش میکند.

راهنمای جامع برای تازه‌ کارها: آشنایی با سفارش استاپ-لیمیت و روش تنظیم آن در MEXC برای تثبیت کردن سود و مدیریت ریسک زیان

راهنمای جامع برای تازه‌ کارها: آشنایی با سفارش استاپ-لیمیت و روش تنظیم آن در MEXC برای تثبیت کردن سود و مدیریت ریسک زیان

بازار ارزهای دیجیتال ذاتاً پرنوسان است؛ قیمت ها میتوانند به سرعت تغییر کنند و حتی تأخیر های جزئی ممکن است منجر به از دست رفتن فرصت ها یا متحمل شدن زیان های غیرضروری شود. «سفارش استاپ-لیمیت» یکی از ابز

راهنمای شما برای قوانین معاملاتی MEXC جهت انجام کارآمد معاملات اسپات

راهنمای شما برای قوانین معاملاتی MEXC جهت انجام کارآمد معاملات اسپات

در معاملات اسپات رمزارز، علاوه بر تحلیل قیمت و انتخاب استراتژی، درک و رعایت قوانین بازارِ پلتفرم معاملاتی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. برای کاربران MEXC، هر جفت معاملاتی نه تنها روند قیمتی خاص خود ر

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید