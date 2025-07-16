چگونه از نمودار K-Line برای معاملات اسپات استفاده کنیم





معاملات اسپات MEXC ویژگی سفارش سریع را در نمودار K-line راهاندازی کرده است، که به شما این امکان را میدهد که سفارش های لیمیت را مستقیماً از روی نمودار K-line قرار دهید.





میتوانید از این ویژگی در هر نسخهای از نمودار K-line که ترجیح میدهید (نسخه اصلی یا TradingView) استفاده کنید. این ویژگی برای هر دو نسخه به یک شکل عمل میکند. در این مقاله، از نمودار K-line اصلی برای نمایش استفاده میکنیم. در حال حاضر، این ویژگی تنها در وبسایت قابل دسترس است و در نمای چند نمودار پشتیبانی نمیشود.









ابتدا وارد وبسایت رسمی MEXC شوید، سپس موس خود را روی اسپات در نوار ناوبری بالا قرار دهید و [اسپات] را از فهرست کشویی انتخاب کنید تا به صفحه معاملات دسترسی پیدا کنید.





در صفحه معاملات، در بالای نمودار K-line، گزینه سفارش سریع را در تنظیمات نمایش بررسی کنید تا ویژگی سفارش سریع روی نمودار K-line فعال شود.













پس از فعالسازی ویژگی سفارش سریع، موس خود را روی نمودار K-line حرکت دهید و آیکون [⊕] در سمت راست ظاهر خواهد شد. زمانی که موس پایینتر از قیمت آخرین معامله قرار گیرد، روی آیکون [⊕] کلیک کنید تا دکمه [خرید لیمیت] ظاهر شود.





مقدار خرید مورد نظر را وارد کرده و سپس دکمه سبز [خرید لیمیت] را برای قرار دادن سفارش خرید لیمیت کلیک کنید. یک پنجره پاپآپ ظاهر میشود که نشاندهنده موفقیتآمیز بودن ثبت سفارش است.





برای مشاهده سفارش خرید لیمیت که تازه ثبت کردهاید، به پایین صفحه بروید و بخش سفارشات باز را بررسی کنید.













اگر موس شما بالاتر از قیمت آخرین معامله قرار گیرد، روی آیکون [⊕] کلیک کنید تا دکمه [فروش لیمیت] ظاهر شود. مقدار فروش مورد نظر را وارد کرده و سپس دکمه قرمز [فروش لیمیت] را برای قرار دادن سفارش فروش لیمیت کلیک کنید. یک پنجره پاپآپ ظاهر میشود که نشاندهنده موفقیتآمیز بودن ثبت سفارش است.





برای مشاهده سفارش فروش لیمیت که تازه ثبت کردهاید، به پایین صفحه بروید و بخش سفارشات باز را بررسی کنید.

قرار دادن سفارشات لیمیت روی نمودار K-line به کاربران این امکان را میدهد که تغییرات قیمت بازار را به صورت لحظهای پیگیری کرده و کارایی سفارشها را افزایش دهند. در حال حاضر، معاملات اسپات تنها پشتیبانی از قرار دادن سفارشات لیمیت روی نمودار K-line را دارند. اگر قصد دارید استراتژیهای معاملاتی پیچیدهتری اجرا کنید، باید به پنل سفارشات بروید.







