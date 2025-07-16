چطور در MEXC ثبت نام کنیم؟









مراحل ثبتنام برای کاربران iOS و Android یکسان است. در اینجا، مراحل را با رابط کاربری iOS توضیح میدهیم.





اپلیکیشن MEXC خود را باز کنید. برای کاربران جدید، اولین ورود به عنوان ثبتنام محسوب میشود. شما میتوانید با استفاده از ایمیل یا شماره موبایل خود ثبتنام یا وارد شوید. در این مثال، از ایمیل استفاده میکنیم.





آدرس ایمیل و رمز عبور خود را وارد کرده و روی [ثبت نام کنید] ضربه بزنید. رمز عبور باید حداقل 10 کاراکتر و شامل حروف بزرگ، حروف کوچک، اعداد و نمادها باشد.





اگر کد معرفی دارید، میتوانید روی [▾] کلیک کرده و آن را در قسمت ورودی وارد کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره معرفی دوستان میتوانید " دعوت از دوستان برای ثبتنام در MEXC " را مطالعه کنید.













روی [دریافت کد] ضربه بزنید. به ایمیلی که برای ثبتنام استفاده کردهاید وارد شوید و کد تأیید را چک کنید. آن را در قسمت کد تأیید ایمیل وارد کرده و روی [ارسال] ضربه بزنید.









صفحه نشان خواهد داد که ثبتنام با موفقیت انجام شده است. وارد صفحه MEXC شوید و سفر معاملاتی خود را آغاز کنید.





همچنین میتوانید با اسکن کد QR در وبسایت رسمی MEXC، اپلیکیشن را دانلود کرده و سفر معاملاتی خود را آغاز کنید.









اگر در طول فرآیند ثبتنام با مشکلی مواجه شدید، میتوانید با تیم پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید.



