نحوه تنظیم یادآوری برای لیستینگ توکن جدید

#مقدماتی#اسپات#مبتدیان
پلتفرم معاملاتی MEXC با ارائه پرطرفدارترین توکنها و کارمزدهای فوقالعاده کم به یکی از انتخابهای محبوب کاربران تبدیل شده است. ما در MEXC متعهدیم که دنیای رمزارزها را برای همه کاربران سادهتر و در دسترستر کنیم. برای پاسخگویی به نیاز کاربرانی که به نظارت گسترده بر بازار علاقهمند هستند و میخواهند از لیست شدن توکنهای جدید مطلع شوند، ویژگی جدید و کاربردی یادآوری لیست توکن را معرفی کردهایم. با این ابزار نوآورانه، هیچ فرصتی را از دست ندهید و همیشه یک گام جلوتر از بازار باشید!

1. چگونه توکن های تازه لیست شده را در MEXC پیدا کنیم


1.1 وبسایت


در صفحه اصلی وب سایت رسمی MEXC ، به پایین بروید تا بخش "پرطرفدارترین توکن ها در سطح جهانی" را پیدا کنید. به دنبال ویجت جدیدترین ها بگردید که در کنار فیوچرز های محبوب و زیر برندگان اسپات قرار دارد. لیست جدیدترین ها اطلاعاتی مانند جدیدترین جفت معاملاتی و شمارش معکوس تا زمان لیست شدن آنها را نمایش میدهد.


روی گزینه بیشتر در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید تا به یک صفحه وب جداگانه بروید که لیست کامل جدیدترین توکن ها (پایین بخش لیستینگ جدید) به همراه عملکردهای قیمتی اخیر آنها و لینکهایی به صفحات معاملاتیشان را نمایش میدهد. علاوه بر این، این صفحه اطلاعات جامعی درباره همه توکنهایی که به زودی لیست خواهند شد، ارائه میدهد.


1.2 اپلیکیشن


در صفحه اصلی، به بخش میانی بروید، به سمت راست بکشید و روی جدید کلیک کنید تا اطلاعات مربوط به توکن های جدید، از جمله جفت معاملاتی و شمارش معکوس تا زمان لیستینگ را مشاهده کنید.


2. نحوه تنظیم یادآورهای لیست توکن جدید


2.1 وبسایت


در بخش جدید ترین ها، هر جفت معاملاتی جدید را انتخاب کنید تا به صفحه معاملاتی آن منتقل شوید. در صفحه معاملاتی، یک تایمر شمارش معکوس در وسط صفحه نشاندهنده زمان شروع معاملات خواهد بود.

زیر تایمر شمارش معکوس، گزینه 30 دقیقه قبل از لیستینگ یادآوری کن را فعال کنید تا یادآوری لیست شدن توکن جدید را فعال کنید.


روی دکمه > در سمت راست کلیک کنید تا تنظیمات یادآوری را سفارشی کنید؛ مثلاً زمان نمایش یادآوری و نحوه دریافت اعلان را مشخص کنید.

برای مثال، میتوانید انتخاب کنید که 30 دقیقه، 10 دقیقه یا 3 دقیقه قبل از لیستینگ هشدار دریافت کنید یا زمان یادآوری را به دلخواه خود تنظیم کنید.
روشهای اعلان شامل اعلانهای اپلیکیشن، اعلانهای پلتفرم و اعلانهای دسکتاپ میشود. برای دستورالعملهای دقیق درباره فعالسازی اعلانهای دسکتاپ، به بخش نحوه فعال کردن اعلان های دسکتاپ MEXC مراجعه کنید.


لطفا توجه داشته باشید که اگر قبلاً برای یک جفت معاملاتی خاص یادآوری تنظیم کردهاید و آن یادآوری فعال شده است، دیگر نمیتوانید یادآوری جدیدی برای همان جفت معاملاتی تنظیم کنید.

2.2 اپلیکیشن


روی هر جفت توکن در بخش جدید ضربه بزنید تا به صفحه معاملاتی آن منتقل شوید. در صفحه معاملاتی، شمارش معکوس برای شروع معاملات را مشاهده خواهید کرد.

زیر شمارش معکوس، گزینه 30 دقیقه قبل از لیستینگ یادآوری کن را فعال کنید. لطفا توجه داشته باشید که ابتدا باید اعلانهای MEXC را در گوشی خود فعال کنید تا بتوانید از این ویژگی استفاده کنید.

با ضربه زدن روی گزینه 30 دقیقه قبل از لیستینگ یادآوری کن، میتوانید یادآوری معامله را سفارشی کنید. میتوانید انتخاب کنید که یادآوری را برای 30 دقیقه، 10 دقیقه یا 3 دقیقه قبل از شروع معاملات تنظیم کنید یا زمان را به دلخواه تنظیم کنید. روشهای اعلان فعلی شامل اعلانهای اپلیکیشن، اعلانهای پلتفرم و اعلانهای دسکتاپ است. توجه داشته باشید که اعلانهای دسکتاپ فقط در نسخه وب در دسترس هستند.


مجددا، لطفا توجه داشته باشید که اگر قبلاً برای یک جفت معاملاتی خاص یادآوری تنظیم کردهاید و آن یادآوری فعال شده است، دیگر نمیتوانید یادآوری جدیدی برای همان جفت معاملاتی تنظیم کنید.

سلب مسئولیت:اطلاعات ارائهشده در این بخش به هیچ عنوان به منزله توصیه سرمایهگذاری، مالیاتی، حقوقی، حسابداری یا مشاوره در زمینه خرید، فروش یا نگهداری داراییها نیست. MEXC Learn تنها اطلاعات مرجعی را ارائه میدهد و نباید بهعنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی شود. لطفاً پیش از هرگونه تصمیمگیری، خطرات مرتبط را بهطور کامل درک کرده و با احتیاط عمل کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران بر عهده ندارد.


