



این راهنما نحوه ورود به MEXC با استفاده از یک حساب شخص ثالث در پلتفرم وب را نشان می دهد. مراحل مربوط به اپلیکیشن تلفن همراه مشابه است.









ورود در صفحه اصلی کلیک کنید. به وب سایت رسمی MEXC مراجعه کنید و روی دکمهدر صفحه اصلی کلیک کنید.









برای ورود به MEXC، یکی از روش های ورود شخص ثالث پشتیبانی شده را انتخاب کنید. این پلتفرم در حال حاضر گزینه هایی مانند گوگل، اپل، متامسک و تلگرام را ارائه می دهد. در این راهنما، فرآیند ورود با استفاده از حساب گوگل را نشان خواهیم داد.









روی آیکون گوگل کلیک کنید تا یک پنجره پاپ آپ برای ورود به حساب گوگل باز شود. برای ادامه ورود به MEXC، حساب گوگل خود را انتخاب کنید.









سیاست حفظ حریم خصوصی را مرور کنید، سپس برای ادامه روی ادامه کلیک کنید.













پس از ورود با یک حساب شخص ثالث (مانند گوگل)، به صفحه پیوند حساب هدایت میشوید. روی اتصال به یک حساب MEXC موجود کلیک کنید.





توجه: هر حساب شخص ثالث فقط میتواند به یک حساب MEXC متصل شود.









ایمیل و رمز عبور حساب MEXC که میخواهید لینک کنید را وارد کنید، سپس روی ورود کلیک کنید.









لطفا تایید امنیتی را تکمیل کنید.









پس از وارد کردن کد تأیید ایمیل، روی تأیید کلیک کنید. پس از ورود موفقیت آمیز، به صفحه اصلی MEXC هدایت خواهید شد.









روی امنیت (Security) در زیر آیکون پروفایل خود کلیک کنید، در زیر مجوز حساب شخص ثالث (Third-Party Account Authorization)، خواهید دید که حساب MEXC شما با موفقیت به حساب شخص ثالث متصل شده است.













اگر از قبل به حساب MEXC خود وارد شدهاید و میخواهید یک حساب شخص ثالث را پیوند دهید، این مراحل را دنبال کنید:

1）روی نماد نمایه خود در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید و به بخش امنیت بروید.

2）در بخش مجوز حساب شخص ثالث، پلتفرمهای شخص ثالث پشتیبانی شده را مشاهده کنید.

3）روی دکمه پیوند در کنار پلتفرم انتخابی خود کلیک کنید و دستورالعملهای روی صفحه را برای تکمیل فرآیند دنبال کنید.













در بخش امنیت (Security)، به بخش مجوز حساب شخص ثالث (Third-Party Account Authorization) بروید. حساب شخص ثالثی را که قبلاً متصل کردهاید، پیدا کنید و برای قطع اتصال، روی لغو اتصال (Unlink) کلیک کنید.









یک پنجرهی تأیید ظاهر میشود. برای تکمیل فرآیند لغو اتصال، روی تأیید کلیک کنید.









