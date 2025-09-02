راهنمای دانلود اپلیکیشن MEXC













وب سایت رسمی MEXC را جستجو کرده و وارد آن شوید. مکان نما را به گوشه سمت چپ بالای وب سایت ببرید، جایی که نماد «اسکن برای دانلود برنامه» ظاهر می شود. کد QR نمایش داده شده را با گوشی خود اسکن کنید و مراحل را برای تکمیل نصب دنبال کنید.









اگر نمیتوانید کد QR را با موفقیت اسکن کنید، میتوانید روی گزینه های بیشتر در زیر کد QR کلیک کنید تا به صفحه دانلود هدایت شوید، جایی که میتوانید بسته نصب اندروید اپ MEXC را برای دانلود و نصب انتخاب کنید.









در طول مراحل نصب در اندروید، ممکن است یک هشدار امنیتی ظاهر شود. اگر تأیید کرده اید که لینک دانلود از وب سایت رسمی MEXC است یا از طریق پشتیبانی مشتری به دست آمده است، هنگامی که اخطار ظاهر شد، روی به هر حال نصب کنید ضربه بزنید.













فروشگاه گوگل پلی را در تلفن خود باز کنید، برنامه MEXC را در نوار جستجو، جستجو کنید و روی نصب ضربه بزنید. پس از اتمام نصب، برنامه آماده استفاده خواهد بود.

















اپ استور اپل را در گوشی خود باز کنید، برنامه MEXC را در نوار جستجو، جستجو کنید و روی نصب ضربه بزنید. پس از اتمام نصب، برنامه آماده استفاده خواهد بود.









در برخی مناطق، اپلیکیشن MEXC ممکن است در نتایج جستجوی اپ استور اپل ظاهر نشود. اگر با این مشکل مواجه شدید، توصیه میشود که به یک شناسه اپل (Apple ID) که در منطقه دیگری ثبت شده است تغییر دهید.

همچنین میتوانید از نسخه وب MEXC استفاده کنید که از طریق مرورگر گوشی یا کامپیوتر شما قابل دسترسی است. لینکهای رسمی وبسایت:

اگر در فرایند دانلود با مشکلی مواجه شدید، لطفاً به "پرسش های متداول دانلود اپلیکیشن MEXC" مراجعه کنید. اگر مشکل شما حل نشد، میتوانید برای دریافت کمک بیشتر با تیم پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید.





همچنین میتوانید " چطور در MEXC ثبت نام کنیم؟ " را مطالعه کرده و سفر معاملاتی خود را به راحتی آغاز کنید.





سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری، یا خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و به هیچ وجه توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها نیست. مرکز دانستنی های MEXC تنها اطلاعاتی برای مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که کاملاً با ریسکهای مربوطه آشنا هستید و در سرمایهگذاری احتیاط کنید. MEXC مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نیست.