1. نحوه دانلود برنامه MEXC برای اندروید 1.1 دانلود از طریق کد QR وب سایت رسمی وب سایت رسمی MEXC را جستجو کرده و وارد آن شوید. مکان نما را به گوشه سمت چپ بالای وب سایت ببرید، جایی که نماد «اسکن برای دا1. نحوه دانلود برنامه MEXC برای اندروید 1.1 دانلود از طریق کد QR وب سایت رسمی وب سایت رسمی MEXC را جستجو کرده و وارد آن شوید. مکان نما را به گوشه سمت چپ بالای وب سایت ببرید، جایی که نماد «اسکن برای دا
مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/راهنمای کاربر/راهنمای دان...لیکیشن MEXC

راهنمای دانلود اپلیکیشن MEXC

9/2/2025MEXC
0m
#مقدماتی#مبتدیان
SPACE ID
ID$0.09947-1.33%

1. نحوه دانلود برنامه MEXC برای اندروید


1.1 دانلود از طریق کد QR وب سایت رسمی


وب سایت رسمی MEXC را جستجو کرده و وارد آن شوید. مکان نما را به گوشه سمت چپ بالای وب سایت ببرید، جایی که نماد «اسکن برای دانلود برنامه» ظاهر می شود. کد QR نمایش داده شده را با گوشی خود اسکن کنید و مراحل را برای تکمیل نصب دنبال کنید.


اگر نمیتوانید کد QR را با موفقیت اسکن کنید، میتوانید روی گزینه های بیشتر در زیر کد QR کلیک کنید تا به صفحه دانلود هدایت شوید، جایی که میتوانید بسته نصب اندروید اپ MEXC را برای دانلود و نصب انتخاب کنید.


در طول مراحل نصب در اندروید، ممکن است یک هشدار امنیتی ظاهر شود. اگر تأیید کرده اید که لینک دانلود از وب سایت رسمی MEXC است یا از طریق پشتیبانی مشتری به دست آمده است، هنگامی که اخطار ظاهر شد، روی به هر حال نصب کنید ضربه بزنید.


1.2 از فروشگاه گوگل پلی دانلود کنید


فروشگاه گوگل پلی را در تلفن خود باز کنید، برنامه MEXC را در نوار جستجو، جستجو کنید و روی نصب ضربه بزنید. پس از اتمام نصب، برنامه آماده استفاده خواهد بود.


2. نحوه دانلود برنامه MEXC برای iOS


2.1 از اپ استور اپل دانلود کنید


اپ استور اپل را در گوشی خود باز کنید، برنامه MEXC را در نوار جستجو، جستجو کنید و روی نصب ضربه بزنید. پس از اتمام نصب، برنامه آماده استفاده خواهد بود.


در برخی مناطق، اپلیکیشن MEXC ممکن است در نتایج جستجوی اپ استور اپل ظاهر نشود. اگر با این مشکل مواجه شدید، توصیه میشود که به یک شناسه اپل (Apple ID) که در منطقه دیگری ثبت شده است تغییر دهید.
همچنین میتوانید از نسخه وب MEXC استفاده کنید که از طریق مرورگر گوشی یا کامپیوتر شما قابل دسترسی است. لینکهای رسمی وبسایت:
اگر در فرایند دانلود با مشکلی مواجه شدید، لطفاً به "پرسش های متداول دانلود اپلیکیشن MEXC" مراجعه کنید. اگر مشکل شما حل نشد، میتوانید برای دریافت کمک بیشتر با تیم پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید.

همچنین میتوانید "چطور در MEXC ثبت نام کنیم؟" را مطالعه کرده و سفر معاملاتی خود را به راحتی آغاز کنید.

سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری، یا خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و به هیچ وجه توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها نیست. مرکز دانستنی های MEXC تنها اطلاعاتی برای مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که کاملاً با ریسکهای مربوطه آشنا هستید و در سرمایهگذاری احتیاط کنید. MEXC مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نیست.


مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

سوالات متداول مرتبط با حساب کاربری

سوالات متداول مرتبط با حساب کاربری

1. ورود به حساب1.1 وقتی نه شماره موبایل و نه ایمیل من در دسترس نیست، چگونه وارد سیستم شوم؟اگر رمز عبور ورود به حساب خود را به خاطر دارید:در وب: در صفحه رسمی ورود به سیستم، حساب کاربری و رمز عبور خود ر

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

1. لیکوئید شدن اجباری چیست؟لیکوئید شدن اجباری زمانی اتفاق میافتد که مارجین شما به سطح مارجین نگهداری میرسد، که منجر به نیاز به لیکوئید شدن پوزیشن شما میشود و در نتیجه تمام مارجین نگهداری شما از دست می

نحوه وام‌ گیری و بازپرداخت با وام‌ MEXC

نحوه وام‌ گیری و بازپرداخت با وام‌ MEXC

پلتفرم وام MEXC یکی از خدمات نوآورانه صرافی MEXC در حوزه وامدهی رمزارزی است. این سرویس به کاربران امکان میدهد با وثیقهگذاری یکی از داراییهای دیجیتال خود، رمزارز دیگری را قرض بگیرند و از آن برای معاملا

پیش‌ بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل ‌دسترس برای معاملات فیوچرز

پیش‌ بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل ‌دسترس برای معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به دلیل اهرم بالا و امکان سود در بازارهای صعودی و نزولی، سرمایه گذاران زیادی را جذب میکند. اما سازوکارهای پیچیده ای مثل مارجین، اهرم و قیمت لیکوییدیشن باعث میشود بسیاری از م

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید