چگونه ارز دیجیتال را به پلتفرم MEXC (وبسایت) واریز کنیم.

7/16/2025MEXC
#مقدماتی#مبتدیان
چگونه ارز دیجیتال را به پلتفرم MEXC واریز کنیم (وبسایت)


مرحله 1: مرورگر خود را باز کرده و وارد وبسایت رسمی MEXC شوید. برای ورود، روی گزینه [ورود به حساب] در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید. پس از ورود، روی گزینه [دارایی ها] در بالای صفحه کلیک کرده و [اسپات] را انتخاب کنید.


مرحله 2: روی گزینه [واریز] در سمت راست صفحه کلیک کنید.


مرحله 3: ارز دیجیتال و شبکه مورد نظر برای واریز را انتخاب کنید، سپس روی [برای ایجاد آدرس کلیک کنید] کلیک کنید. به عنوان مثال، واریز توکن MX از طریق شبکه ERC20 را در نظر بگیرید. آدرس واریز MEXC را کپی کرده و آن را در پلتفرم برداشت بچسبانید.

اطمینان حاصل کنید که شبکهای که انتخاب میکنید با شبکه انتخابی در پلتفرم برداشت شما مطابقت داشته باشد. اگر شبکه اشتباهی انتخاب کنید، موجودی شما ممکن است از دست برود و غیرقابل بازیابی باشد.

شبکههای مختلف کارمزد های تراکنش متفاوتی دارند. شما میتوانید شبکهای با کارمزد کمتر برای برداشتهای خود انتخاب کنید.


برای شبکههایی مانند EOS، علاوه بر آدرس، باید یک Memo نیز وارد کنید تا واریز شناسایی شود.


بیایید از کیف پول MetaMask به عنوان مثال برای نشان دادن نحوه برداشت توکن MX به پلتفرم MEXC استفاده کنیم.
مرحله 4: در کیف پول MetaMask خود، گزینه [ارسال] را انتخاب کنید.


آدرس واریز کپی شده را در فیلد آدرس برداشت در MetaMask بچسبانید و اطمینان حاصل کنید که شبکه انتخابی با آدرس واریز شما مطابقت داشته باشد.


مرحله 5: مقدار مورد نظر برای برداشت را وارد کرده و روی [Next] کلیک کنید.


مقدار برداشت توکن MX را بررسی کرده، هزینه تراکنش شبکه را چک کنید، و اطمینان حاصل کنید که تمام اطلاعات درست است. سپس روی [تایید] کلیک کنید تا برداشت به پلتفرم MEXC تکمیل شود. موجودی شما به زودی به حساب MEXC شما واریز خواهد شد.


تذکر: معاملات ارز دیجیتال شامل ریسک است. این اطلاعات مشاورهای درباره سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر نوع خدمات مرتبط دیگری ارائه نمیدهد و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هر دارایی نیست. MEXC Learn تنها اطلاعاتی برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. لطفاً از ریسکهای مربوطه بهخوبی آگاه شوید و با احتیاط سرمایهگذاری کنید. همه فعالیتهای سرمایهگذاری کاربران مستقل از این پلتفرم است.


در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

1. ورود به حساب1.1 وقتی نه شماره موبایل و نه ایمیل من در دسترس نیست، چگونه وارد سیستم شوم؟اگر رمز عبور ورود به حساب خود را به خاطر دارید:در وب: در صفحه رسمی ورود به سیستم، حساب کاربری و رمز عبور خود ر

1. لیکوئید شدن اجباری چیست؟لیکوئید شدن اجباری زمانی اتفاق میافتد که مارجین شما به سطح مارجین نگهداری میرسد، که منجر به نیاز به لیکوئید شدن پوزیشن شما میشود و در نتیجه تمام مارجین نگهداری شما از دست می

پلتفرم وام MEXC یکی از خدمات نوآورانه صرافی MEXC در حوزه وامدهی رمزارزی است. این سرویس به کاربران امکان میدهد با وثیقهگذاری یکی از داراییهای دیجیتال خود، رمزارز دیگری را قرض بگیرند و از آن برای معاملا

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به دلیل اهرم بالا و امکان سود در بازارهای صعودی و نزولی، سرمایه گذاران زیادی را جذب میکند. اما سازوکارهای پیچیده ای مثل مارجین، اهرم و قیمت لیکوییدیشن باعث میشود بسیاری از م

