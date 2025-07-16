چگونه ارز دیجیتال را به پلتفرم MEXC (وبسایت) واریز کنیم.









مرحله 1: مرورگر خود را باز کرده و وارد وبسایت رسمی MEXC شوید. برای ورود، روی گزینه [ورود به حساب] در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید. پس از ورود، روی گزینه [دارایی ها] در بالای صفحه کلیک کرده و [اسپات] را انتخاب کنید.









مرحله 2: روی گزینه [واریز] در سمت راست صفحه کلیک کنید.









مرحله 3: ارز دیجیتال و شبکه مورد نظر برای واریز را انتخاب کنید، سپس روی [برای ایجاد آدرس کلیک کنید] کلیک کنید. به عنوان مثال، واریز توکن MX از طریق شبکه ERC20 را در نظر بگیرید. آدرس واریز MEXC را کپی کرده و آن را در پلتفرم برداشت بچسبانید.





اطمینان حاصل کنید که شبکهای که انتخاب میکنید با شبکه انتخابی در پلتفرم برداشت شما مطابقت داشته باشد. اگر شبکه اشتباهی انتخاب کنید، موجودی شما ممکن است از دست برود و غیرقابل بازیابی باشد.





شبکههای مختلف کارمزد های تراکنش متفاوتی دارند. شما میتوانید شبکهای با کارمزد کمتر برای برداشتهای خود انتخاب کنید.









برای شبکههایی مانند EOS، علاوه بر آدرس، باید یک Memo نیز وارد کنید تا واریز شناسایی شود.









بیایید از کیف پول MetaMask به عنوان مثال برای نشان دادن نحوه برداشت توکن MX به پلتفرم MEXC استفاده کنیم.

مرحله 4: در کیف پول MetaMask خود، گزینه [ارسال] را انتخاب کنید.









آدرس واریز کپی شده را در فیلد آدرس برداشت در MetaMask بچسبانید و اطمینان حاصل کنید که شبکه انتخابی با آدرس واریز شما مطابقت داشته باشد.









مرحله 5: مقدار مورد نظر برای برداشت را وارد کرده و روی [Next] کلیک کنید.









مقدار برداشت توکن MX را بررسی کرده، هزینه تراکنش شبکه را چک کنید، و اطمینان حاصل کنید که تمام اطلاعات درست است. سپس روی [تایید] کلیک کنید تا برداشت به پلتفرم MEXC تکمیل شود. موجودی شما به زودی به حساب MEXC شما واریز خواهد شد.







