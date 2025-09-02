چگونه ارز دیجیتال را به پلتفرم MEXC (اپلیکیشن) واریز کنیم.





اگر ارز دیجیتال در کیف پولها یا پلتفرمهای دیگری دارید، میتوانید آنها را به پلتفرم MEXC منتقل کرده و برای ترید استفاده کنید.









مرحله 1: اپلیکیشن MEXC را در گوشی خود باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. سپس روی گزینه [دارایی ها] در گوشه پایین سمت راست ضربه بزنید.









مرحله 2: روی گزینه [واریز] ضربه بزنید.









در نوار جستجو، ارز دیجیتالی که میخواهید واریز کنید را وارد کنید. در این مثال، ما توکن MX را انتخاب میکنیم. سپس " توکن MX" را از نتایج جستجو انتخاب کنید.





مرحله 3: شبکه را انتخاب کنید.









اطمینان حاصل کنید که شبکهای که انتخاب میکنید با شبکهای که در پلتفرم برداشت انتخاب کردهاید تطابق دارد. اگر شبکه اشتباهی انتخاب کنید، ممکن است موجودی شما از دست برود و قابل بازیابی نباشد.





شبکههای مختلف هزینههای تراکنش متفاوتی دارند. شما میتوانید شبکهای با هزینه تراکنش کمتر برای برداشتهایتان انتخاب کنید.





برای این مثال، ما شبکه ERC20 را انتخاب میکنیم. روی [ERC20] ضربه بزنید.









مرحله 4: روی [برای ایجاد آدرس ضربه بزنید] ضربه بزنید و شبکه و آدرس واریز را بررسی کنید. آدرس واریز MEXC را کپی کرده و در پلتفرم برداشت بچسبانید.





اگر شخص دیگری برای شما واریز میکند، میتوانید روی [ذخیره عکس] یا [اشتراک آدرس] ضربه بزنید تا آدرس یا تصویر را با شخص دیگر به اشتراک بگذارید.









برای شبکههایی مانند EOS، شما نیاز دارید که علاوه بر آدرس، یک Memo نیز وارد کنید تا واریز شناسایی شود.









مرحله 5: از کیف پول MetaMask به عنوان مثال استفاده میکنیم تا نحوه برداشت توکن MX به پلتفرم MEXC را نشان دهیم.آدرس واریز کپی شده را در فیلد آدرس برداشت در MetaMask قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که شبکه انتخابی همانند آدرس واریز شما باشد. سپس روی [بعدی] ضربه بزنید.









مرحله 6: مقدار مورد نظر برای برداشت را وارد کرده و روی [بعدی] ضربه بزنید.









آدرس و شبکه برداشت را مرور کنید، هزینه تراکنش شبکه را بررسی کنید، و اطمینان حاصل کنید که تمام اطلاعات درست است. سپس روی [ارسال] ضربه بزنید تا برداشت به پلتفرم MEXC تکمیل شود. موجودی شما به زودی به حساب MEXC شما واریز خواهد شد.







