نحوه اتصال و لینک کردن یک کیف پول خارجی به حساب +MEXC DEX شما





پلتفرم +MEXC DEX یک تجمیعکننده صرافی غیرمتمرکز (DEX Aggregator) است که چندین DEX را ادغام میکند تا بهینه ترین مسیرهای معاملاتی را در اختیار کاربران قرار دهد، انحراف قیمت قیمت را به حداقل برساند و کارمزد های معاملاتی را بهینه کند.





در حال حاضر، +MEXC DEX از ثبت نام و اتصال با استفاده از کیف پولهای خارجی پشتیبانی میکند. این مقاله مراحل خاص را با استفاده از نسخه وب به عنوان مثال نشان میدهد. فرآیند در برنامه مشابه است.









وب: لطفاً افزونه کیف پول را از قبل در مرورگر خود نصب کنید. اگر هنوز نصب نشده است، برای دانلود و نصب آن به : لطفاً افزونه کیف پول را از قبل در مرورگر خود نصب کنید. اگر هنوز نصب نشده است، برای دانلود و نصب آن به فروشگاه وب کروم مراجعه کنید. (توجه: گوگل کروم توصیه می شود.)





اپلیکیشن: لطفاً اپلیکیشن کیف پول را از قبل روی دستگاه تلفن همراه خود نصب کنید. اگر هنوز نصب نشده است، آن را از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.





انواع کیف پولهای پشتیبانی شده در وب و نسخههای اپلیکیشن ممکن است متفاوت باشند. لطفاً به کیف پولهای پشتیبانی شده نشان داده شده در رابط کاربری مربوطه مراجعه کنید.









صفحه +MEXC DEX را باز کنید و روی Connect Wallet (کیف پول را وصل کنید) کلیک کنید، سپس افزونه کیف پول نصب شده خود، مانند MetaMask، را انتخاب کنید.









روی اتصال کلیک کنید.









روی تأیید کلیک کنید.









پس از امضای موفقیت آمیز، روی پیوند حساب موجود کلیک کنید.









پس از کلیک روی «پیوند حساب موجود»، یک پنجره ورود به سیستم ظاهر میشود. حساب و رمز عبور حساب MEXC موجود خود را وارد کنید، سپس روی «ورود» کلیک کنید. احراز هویت دو عاملی (2FA) را تکمیل کنید تا حساب شما با موفقیت به کیف پول متصل شود.













Connect Wallet (کیف پول را وصل کنید) کلیک کنید و افزونه کیف پولی که قبلاً نصب کردهاید، مانند MetaMask، را انتخاب کنید.



صفحه +MEXC DEX را باز کنید، رویکلیک کنید و افزونه کیف پولی که قبلاً نصب کردهاید، مانند MetaMask، را انتخاب کنید.





روی اتصال کیف پول کلیک کنید.









روی تأیید کلیک کنید.









پس از موفقیت آمیز بودن امضا، روی ایجاد حساب جدید کلیک کنید.









پس از کلیک روی «ایجاد حساب جدید»، سیستم یک شناسه کاربری (UID) و آدرس کیف پول به شما اختصاص می دهد. پس از واریز ارز دیجیتال مربوطه به کیف پول، میتوانید معاملات درون زنجیره ای را شروع کنید.













ماوس خود را روی آیکون کیف پول در بالای نوار ناوبری صفحه +MEXC DEX نگه دارید تا آدرس حساب مربوط به شبکه فعلی را مشاهده کنید.









همچنین میتوانید روی دارایی ها کلیک کنید تا وارد صفحه مرور کلی شوید، سپس روی دریافت کلیک کنید و بین شبکه های مختلف جابجا شوید تا آدرس های حساب مربوط به هر شبکه را مشاهده کنید.









سلب مسئولیت: این اطلاعات هیچ گونه مشاورهای در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و همچنین به منزله توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط برای اهداف مرجع اطلاعات ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.



