آینده اقتصاد کاهش نرخ فدرال رزرو: تغییر شکل قیمت دارایی ها و بررسی

در 18 سپتامبر، فدرال رزرو کاهش 50 واحدی از نرخ هدف صندوق های فدرال را اعلام کرد و آن را به محدوده 4.75٪ تا 5.00٪ کاهش داد. این اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در چهار سال و نیم گذشته است، با شدت کاهش دو برابر اندازه معمول، که نشان دهنده یک نقطه عطف قابل توجه در سیاست پولی آن است. در کنفرانس مطبوعاتی پس از این تصمیم، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اظهار داشت که صبر آنها در سال گذشته "در قالب اطمینان ما از اینکه تورم به طور پایدار زیر 2 درصد در حال حرکت است، واقعا سودآوری را به همراه داشته است." پاول همچنین اشاره کرد که کاهش قابل توجه نرخ با هدف مقابله با تضعیف بازار کار، از جمله کاهش سرعت رشد شغل انجام شده است. وی افزود که این تصمیم نشان دهنده عزم آنها برای عدم تأخیر بیشتر در اقدام است و حرکتی بسیار مهم است. با اعمال سیاست کاهش نرخ، انتظار میرود قیمت داراییها در گروههای مختلف مطابق با آن تعدیل شود، و سرمایهگذاران باید تأثیر عمیقی که این تغییرات ممکن است بر بهبود اقتصادی و ثبات بازار داشته باشد را به دقت زیر نظر داشته باشند.













بررسی پیشینه تاریخی کاهش نرخهای فدرال رزرو به وضوح نشان میدهد که هر تصمیم برای کاهش نرخهای بهره نه تنها منعکسکننده سیگنالهای کاهش رشد اقتصادی و تورم است، بلکه با عوامل زمینهای منحصربهفرد نیز همراه است. این عوامل نه تنها بر زمانبندی و میزان کاهش نرخها تأثیر میگذارند، بلکه جهت و اهداف کلی سیاست ها را نیز شکل میدهند.





سال 1984-1986: کسری بودجه بالا و یک دلار قوی

در این دوره، ایالات متحده با فشارهای دوگانه کسری مالی بالا و دلار قوی مواجه شد که منجر به عقبگردی در صادرات و کاهش رشد اقتصادی شد. در پاسخ، فدرال رزرو استراتژی کاهش نرخ بهره را برای تحریک تقاضای داخلی و بهبود شرایط اقتصادی اتخاذ کرد.

سال 1989-1992: بحران پس انداز و وام

کاهش نرخ ها در واکنش به بحران پس انداز و وام صنعت مالی ایالات متحده آغاز شد که با رشد اقتصادی ضعیف، افزایش بیکاری و کاهش سطح تورم مشخص شد. هدف فدرال رزرو کاهش فشار بر بازارهای مالی و ارتقای بهبود اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره بود.

سال 1995-1996: بدون شوک اقتصادی

در طول این دور کاهش نرخها، اگرچه اقتصاد کاهشی را تجربه کرد، اما شوک قابل توجهی مشاهده نشد. سیاست کاهش نرخ بهره عملاً از یک "فرود نرم" برای اقتصاد حمایت کرد و از یک مسیر رشد متوسط اطمینان داد.

سال 1998: بحران مالی آسیا

شیوع بحران مالی آسیا یک محیط اقتصادی خارجی نامطمئن ایجاد کرد. فدرال رزرو برای کاهش تأثیر بالقوه بر اقتصاد ایالات متحده و بازگرداندن اعتماد به بازارها، کاهش نرخ بهره را انتخاب کرد.

سال 2001-2003: خرابی دات کام

با ترکیدن حباب اینترنت، اقتصاد دچار آشفتگی شد. فدرال رزرو اقدامات تهاجمی کاهش نرخ بهره را با هدف بازگرداندن اعتماد به بازار و جلوگیری از کاهش بیشتر اقتصادی اجرا کرد.

سال 2007-2008: بحران وام مسکن فرعی

در طول این چرخه کاهش نرخ، اقتصاد ایالات متحده با خطرات نزولی قابل توجهی مواجه شد. اقدام سریع فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره با هدف جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی. با این حال، پیامدهای آن عمیق بود و در نهایت منجر به بحران مالی جهانی شد.

سال 2019: تنش در روابط تجاری

در مواجهه با رکود اقتصاد جهانی و فشارهای تورم پایین داخلی، فدرال رزرو بار دیگر نرخ های بهره را کاهش داد تا رشد اقتصادی را تثبیت کند و به نااطمینانی های ناشی از تنش های تجاری رسیدگی کند.





این عوامل پسزمینه در هم تنیده شدهاند و تصویر پیچیدهای از هر دور کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایجاد میکنند که نشاندهنده حساسیت و آیندهنگری تصمیمهای سیاسی در رابطه با شرایط اقتصادی است. تجزیه و تحلیل زمینه هر کاهش نرخ نه تنها به ما کمک می کند تا انتخاب های سیاست فدرال رزرو را درک کنیم، بلکه بینش های تاریخی مهمی را نیز ارائه می دهد که می تواند ما را برای مقابله با چالش های اقتصادی بالقوه در آینده بهتر مجهز کند.













پس از اعلام فدرال رزرو مبنی بر کاهش 50 واحدی نرخ پایه، سه شاخص عمده سهام ایالات متحده - داو جونز، اس اند پی 500 و نزدک - در ابتدا افزایش یافتند و سپس با نوسانات پایین تر بسته شدند. تا ظهر 19 سپتامبر، بیشتر شاخصهای اصلی جهانی کاهش یافتند. پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخی، قیمت طلای اسپات بین المللی عقب نشینی کرد. علاوه بر این، اکثر کالاهای اصلی جهانی کاهش قیمت را تجربه کردند. تحلیلگران نشان می دهند که این کاهش نرخ نشان دهنده تغییر در سیاست پولی ایالات متحده از مرحله انقباض به مرحله کاهش است. در طول این چرخه کاهش نرخ، عملکرد طبقات مختلف دارایی نیز متفاوت بوده است:





بازار خزانه داری ایالات متحده: نرخ بهره روند نزولی دارد

بازدهی خزانه داری ایالات متحده معمولاً قبل و بعد از کاهش نرخ، روند نزولی را نشان می دهد. با این حال، تحت یک سناریوی "فرود نرم"، بازده ممکن است یک بازگشت موقت را طی یک تا دو ماه پس از کاهش تجربه کند. در هفت دوره کاهش نرخ، از دو ماه قبل از کاهش تا سه ماه پس از آن، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری به طور کلی یک مسیر نزولی را حفظ کرد و به طور متوسط طی 60 روز پس از نرخ، تقریباً 20 واحد کاهش یافت. برش دادن با این حال، طی سه دوره «فرود نرم» در سالهای 1995، 1998 و 2019، پتانسیل نزولی برای بازدهی 10 ساله خزانهداری نسبتاً محدود بود و ممکن است طی یک تا دو ماه پس از کاهش نرخ، یک بازگشت کوتاهمدت رخ داده باشد. .









بازار سهام ایالات متحده: رالی متوقف می شود

بازار سهام ایالات متحده ممکن است بلافاصله قبل و بعد از کاهش نرخ اولیه یک دوره "سرد شدن" را تجربه کند، اما معمولاً دو تا سه ماه پس از آن، مسیر صعودی خود را از سر می گیرد. در هفت دوره کاهش نرخ، شاخص S&P 500 طی چهار سناریوی "فرود نرم" و یک سناریوی "فرود سخت" روند صعودی خود را حفظ کرد. به طور کلی، در اولین ماه پس از کاهش نرخ اولیه، سهام ایالات متحده تحت یک دوره تعدیل نوسانی قرار می گیرد زیرا بازار با دیدگاه های متفاوت در مورد چشم انداز اقتصادی و سیاست دست و پنجه نرم می کند. با این حال، مگر اینکه یک "فرود سخت" اتفاق بیفتد، سهام ایالات متحده معمولاً در عرض سه ماه پس از کاهش نرخ، با شاخص S&P 500 به طور میانگین 2.8 درصد نسبت به روز قبل از کاهش نرخ اولیه افزایش یافته است.









بازار طلا: افزایش اولیه و به دنبال آن تثبیت

احتمال افزایش طلا قبل از کاهش نرخ بیشتر است، اما مسیر آن پس از کاهش، پیچیده تر است. در دو ماه منتهی به کاهش نرخ اولیه، قیمت طلای نقدی در چهار نوبت با افزایش متوسط 1.8 درصدی افزایش یافت. در دو ماه پس از کاهش نرخ، قیمت طلا پنج برابر افزایش یافت، اما طی سه ماه پس از کاهش، پنج کاهش را نیز تجربه کرد. حرکت قیمت طلا همبستگی روشنی با وقوع "فرود نرم" نشان نمی دهد. به عنوان مثال، در سالهای 2007 و 2019، علیرغم اینکه اقتصاد به ترتیب «فرود سخت» و «فرود نرم» را تجربه میکرد، قیمت طلا بهدلیل تقاضای امن به طور قابلتوجهی افزایش یافت. برعکس، در سالهای 1984 و 1989، قیمت طلا کاهش یافت که عمدتاً تحت تأثیر کاهش قیمت نفت و کاهش انتظارات تورمی بود.









بازار نفت: احتمال کاهش بیشتر

احتمال کاهش قیمت نفت پس از کاهش نرخ نسبتاً زیاد است، اما تضمین نشده است. در هفت چرخه کاهش نرخ، قراردادهای آتی نفت خام WTI اغلب یک تا دو ماه قبل از کاهش، با پنج افزایش در دو ماه قبل، به طور میانگین 2.8 درصد افزایش یافته است. با این حال، پس از کاهش اولیه نرخ، قیمت نفت به احتمال زیاد کاهش می یابد، به طوری که پنج کاهش در طی سه ماه پس از کاهش مشاهده شد که میانگین و میانه کاهش هر دو 6.0 درصد است. کاهش قیمت نفت در درجه اول به تضعیف اقتصادی و نگرانی های بازار در مورد تقاضا مربوط می شود.













کاهش نرخها نه تنها اقدامی مستقیم برای رسیدگی به کندیهای اقتصادی است، بلکه بهعنوان ابزار سیاستی عمیقی عمل میکند که میتواند مجموعهای از واکنشهای زنجیرهای را برانگیزد. این اثرات بالقوه شامل محیط نرخ بهره، قیمت دارایی ها، انعطاف پذیری سیاست پولی، اعتماد مصرف کننده، ریسک های تورم و پویایی در بازارهای بین المللی است.





محیط نرخ بهره

کاهش نرخ به طور مستقیم هزینه استقراض کوتاه مدت را کاهش می دهد، مصرف و سرمایه گذاری را تحریک می کند. کسبوکارها و مصرفکنندگان میتوانند وامهایی با نرخ بهره پایینتر دریافت کنند و در نتیجه باعث افزایش فعالیتهای اقتصادی میشوند. این محیط کسبوکارها را تشویق به گسترش و مصرفکنندگان را به افزایش مخارج خود تشویق میکند و باعث رشد اقتصادی میشود.

افزایش قیمت دارایی

کاهش نرخ اغلب منجر به افزایش قیمت دارایی ها، به ویژه در بازارهای سهام و املاک و مستغلات می شود. سرمایه گذاران که به دنبال بازدهی بالاتر هستند، وجوه خود را به بازار سهام هدایت می کنند، که باعث افزایش شاخص ها می شود. به طور همزمان، محیط نرخ بهره پایین باعث تحریک فعالیت در بازار املاک و مستغلات می شود، زیرا خریداران مسکن مایل به استقراض برای خرید املاک هستند و قیمت مسکن را بیشتر افزایش می دهد.

انعطاف پذیری سیاست پولی

کاهش نرخ بهره آزادی عمل سیاست گذاری بیشتری را برای فدرال رزرو فراهم می کند. در دورههای ضعف اقتصادی، فدرال رزرو میتواند نرخهای بهره را برای پاسخ به تغییرات بازار بهطور انعطافپذیر تنظیم کند. علاوه بر این، کاهش نرخ ها شرایطی را برای استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی مانند تسهیل کمی ایجاد می کند که نقدینگی را بیشتر افزایش می دهد.

بهبود در اعتماد مصرف کننده

کاهش نرخ ها معمولاً باعث افزایش اعتماد مصرف کننده می شود. هنگامی که هزینه های وام کاهش می یابد، مصرف کنندگان اغلب بهبود شرایط اقتصادی را درک می کنند و آنها را به افزایش هزینه های خود سوق می دهد. مصرف محرک حیاتی رشد اقتصادی است. بنابراین، کاهش نرخ به حفظ توسعه پایدار اقتصادی کمک می کند.

ریسک های تورمی

در حالی که کاهش نرخ ها اثرات مثبتی بر اقتصاد دارد، ممکن است خطرات تورم را نیز به همراه داشته باشد. نرخ های بهره پایین می تواند منجر به استقراض بیش از حد و افزایش نقدینگی بازار شود که به نوبه خود می تواند قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهد. این امر مستلزم هوشیاری فدرال رزرو هنگام اجرای کاهش نرخ بهره است تا از خارج شدن تورم از کنترل خارج نشود. روند در نرخ تورم PCE و PCE اصلی پس از کاهش نرخ نسبتا نامشخص است. به طور معمول، کاهش نرخ به طور مستقیم باعث افزایش مجدد تورم نمی شود. بلکه ممکن است تحت تأثیر رکود اقتصادی قرار گیرند. تغییرات در انتظارات تورمی 10 ساله قبل و بعد از کاهش نرخ نشان می دهد که اقتصاد در حال تضعیف اثر سرکوب کننده قوی تری بر تورم دارد.

تاثیر بر بازارهای بین المللی

کاهش نرخ بهره فدرال رزرو نه تنها بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر می گذارد، بلکه در بازارهای جهانی نیز بازتاب پیدا می کند. سایر کشورها ممکن است با فشارهایی مانند خروج سرمایه و کاهش ارزش پول مواجه شوند. در عین حال، کاهش نرخها ممکن است بانکهای مرکزی سایر کشورها را وادار کند تا برای حفظ رقابتپذیری از این روند پیروی کنند و بر چشمانداز اقتصادی بینالمللی تأثیر بیشتری بگذارند.









تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره نقطه عطف مهمی در اقتصاد است و فرصت ها و چالش های جدیدی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند. کاهش نرخ ها اغلب عدم اطمینان را در بازارهای سنتی افزایش می دهد، در حالی که دارایی های دیجیتال با مزایای تمرکززدایی و نقدینگی ممکن است به عنوان گزینه های امن جدید ظاهر شوند. از طریق پلتفرمهای معاملاتی معروف مانند MEXC، سرمایهگذاران میتوانند به طور انعطافپذیری در معامله ارزهای دیجیتال و سایر داراییهای دیجیتال شرکت کنند. پلتفرم MEXC طیف متنوعی از محصولات و ساختار کارمزد پایین را ارائه میکند، که سرمایهگذاران را قادر میسازد تا به طور مؤثرتری ریسک را مدیریت کرده و بازدهی را در طول چرخههای کاهش نرخ بهینه کنند و به آنها کمک میکند فرصتهای رشد را در بازارهای نوظهور به دست آورند. به طور خلاصه، کاهش نرخ نه تنها محیط مالی سنتی را تغییر می دهد، بلکه فرصت های جدیدی را برای افزایش دارایی های دیجیتال ایجاد می کند. سرمایه گذاران باید به سرعت استراتژی های خود را برای رویارویی با چالش ها و فرصت های آینده تنظیم کنند.



