فرصت‌ های معاملاتی را از دست ندهید: بهره‌ برداری از نوسانات بازار با سفارش‌ های تعقیبی (Chase Orders) در فیوچرز MEXC

نوسان شدید همواره یکی از شاخصه های اصلی بازار ارزهای دیجیتال بوده و همچنان عامل مهمی در جذب سرمایه گذاران و معاملهگران محسوب میشود. در چنین شرایط پویایی، توانایی شناسایی و بهره برداری از فرصت های ورود به بازار اهمیتی دوچندان پیدا میکند. با این حال، بسیاری از معامله گران به دلیل تردید، برآورد نادرست زمان ورود یا حتی سرعت بالای تغییرات قیمتی، این لحظات کلیدی را از دست می دهند.





در همین راستا، قابلیت «سفارش تعقیبی» (Chase Order) در قراردادهای فیوچرز MEXC طراحی شده است تا به چالش های ناشی از نوسانات بازار پاسخ دهد. این ابزار با تنظیم خودکار سفارش ها متناسب با تغییرات لحظه ای قیمت، امکان واکنش سریعتر و هوشمندانهتر به نوسانات را فراهم میکند. در نتیجه، معامله گران می توانند فرصت های مطلوب را در زمان مناسب شناسایی کرده و بهره وری استراتژی های معاملاتی خود را افزایش دهند.









قابلیت سفارش تعقیبی در قراردادهای فیوچرز MEXC ابزاری استراتژیک است که به معامله گران کمک میکند در شرایط پرنوسان بازار، سفارش های محدود (Limit Orders) خود را به شکل هوشمندانه تری مدیریت کنند. این ویژگی بهطور خودکار سفارش محدود کاربر را به بهترین قیمت موجود در دفتر سفارشات (Order Book) بازنشانی میکند، بدون آنکه سفارش به یک سفارش بازار (Market Order) تبدیل شود. در نتیجه، معامله گران می توانند شانس اجرای سفارش را در نوسانات سریع قیمت به حداکثر برسانند، در حالی که همچنان از هزینههای بالاتر کارمزد سفارش های بازار اجتناب میکنند.





نحوه عملکرد سفارش تعقیبی

زمانی که یک سفارش محدود در فاصله زیادی از قیمت های فعلی بازار قرار دارد، این قابلیت بهصورت پویا آن را به بهترین قیمت خرید یا فروش موجود در دفتر سفارشات منتقل میکند.





به بیان ساده:

اگر سفارش خرید (Buy Limit) دارید، سیستم سفارش را به بهترین قیمت پیشنهادی خرید (Best Bid) بازنشانی میکند.

اگر سفارش فروش (Sell Limit) دارید، سفارش به بهترین قیمت پیشنهادی فروش (Best Ask) منتقل میشود.

این فرآیند به معامله گران اجازه میدهد بدون از دست دادن پوزیشن سفارش محدود خود، به تغییرات قیمت واکنش سریعتری نشان دهند و احتمال اجرای سفارش را در لحظات کلیدی افزایش دهند.





مثال عملی





1. سناریوی سفارش خرید





فرض کنید آلیس یک سفارش خرید محدود برای قرارداد دائمی BTCUSDT در قیمت 100,000USDT ثبت میکند. پس از مدتی، قیمت بازار به این سطح نمیرسد و او پیش بینی می کند که قیمت BTCUSDT همچنان صعودی خواهد بود. در این لحظه:

بهترین قیمت خرید 115,999USDT

بهترین قیمت فروش 116,000USDT

وقتی آلیس قابلیت سفارش تعقیبی را فعال میکند، سیستم بهصورت آنی سفارش او را در قیمت 115,999USDT بازنشانی میکند. این کار شانس اجرای سفارش را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.





2. سناریوی سفارش فروش





از طرف دیگر، سندی یک سفارش فروش محدود در قیمت 120,000USDT ثبت کرده و مایل است اجرای سفارش او سریعتر انجام شود. با فعالسازی قابلیت سفارش تعقیبی، سیستم سفارش او را در بهترین قیمت فروش موجود بازنشانی میکند تا احتمال تکمیل معامله افزایش یابد.





نکات مهم و محدودیت ها

قابلیت سفارش تعقیبی (Chase Order) در حال حاضر فقط در حالت هجینگ (Hedge Mode) پشتیبانی میشود.

در صورتی که سفارش برای باز کردن پوزیشن لانگ (Long Position) بازنشانی شود، کاربر باید اطمینان حاصل کند که حساب فیوچرز (Futures Account) او دارای مارجین کافی است؛ در غیر این صورت، سفارش با شکست مواجه خواهد شد.













برای ارتقای کارایی معاملات، صرافی MEXC قابلیت جدیدی تحت عنوان سفارش تعقیبی (Chase Order) معرفی کرده است که به مشکل پر نشدن سفارش های محدود (Limit Orders) در بازههای زمانی طولانی پاسخ می دهد.





در شرایط عادی، معامله گران برای همگام سازی قیمت سفارش با آخرین تغییرات بازار ناچارند ابتدا سفارش قبلی را لغو کرده و سپس سفارش جدیدی با قیمت بهروز ثبت کنند. اما با استفاده از قابلیت سفارش تعقیبی، این فرآیند تنها با یک کلیک انجام میشود: سیستم بهطور خودکار سفارش را بهعنوان یک سفارش محدود جدید و بر اساس بهترین قیمت لحظهای بازار بازارسازی میکند. حجم سفارش بدون تغییر باقی میماند و نوع سفارش همچنان در دستهی میکر قرار دارد؛ بنابراین هیچ کارمزد اضافی برای کاربر ایجاد نمیشود.





این ویژگی با ساده سازی فرآیند مدیریت سفارش ها و افزایش احتمال انجام معامله، به شکل محسوسی کارایی کلی معاملات را بهبود می بخشد و تجربه ی کاربری روان تر و حرفها ی تری را برای معاملهگران فراهم میآورد.









جفت ارز معاملاتی قرارداد دائمی (Perpetual Futures) بر پایه USDT-M به عنوان مثال استفاده میکنیم. برای توضیح مراحل، در این راهنما از یکبه عنوان مثال استفاده میکنیم.













به وبسایت رسمی MEXC وارد شوید و به حساب کاربری خود لاگین کنید. از منوی فیوچرز، گزینه جفت ارز معاملاتی قرارداد دائمی (Perpetual Futures) بر پایه USDT-M را انتخاب کرده و وارد صفحه معاملاتی شوید. در پنل ثبت سفارش که در سمت راست صفحه قرار دارد، یک سفارش محدود (Limit Order) ایجاد کنید.













به پایین صفحه اسکرول کنید و در بخش Open Orders، سفارش محدود خود را بیابید. سپس روی دکمه تعقیب کلیک کنید.













اگر گزینه تأیید ثبت سفارش (Order Placement Confirmation) در قسمت تنظیمات فعال باشد، پس از کلیک روی تعقیب یک پنجره با عنوان تأیید سفارش تعقیبی نمایش داده میشود. در این مرحله میتوانید جزئیات را دوباره بررسی کرده و سپس روی تایید کلیک کنید تا عملیات تکمیل شود.

اگر گزینه تأیید ثبت سفارش غیرفعال باشد، با کلیک روی تعقیب سفارش بهصورت فوری ثبت میشود و نیاز به تأیید مجدد نخواهد داشت.













پس از کلیک روی Chase، سیستم بهصورت خودکار چند بررسی امنیتی انجام میدهد:

اعتبار سفارش (Order Validity)

محدودیتهای ریسک (Risk Limit)

موجودی حساب (Balance)

ریسک لیکوئیدیشن (Liquidation Risk)

اگر تمام این بررسیها با موفقیت انجام شوند، سفارش تعقیبی ثبت میشود. در این حالت، سفارش محدود اولیه شما با بهترین قیمت لحظهای بازار در همان سمت سفارش (Bid یا Ask) مجدداً ارسال میشود. پس از اجرا، سفارش تکمیلشده در بخش Open Positions نمایش داده خواهد شد.





در صورتی که هر یک از بررسی های فوق با مشکل مواجه شود، سفارش تعقیبی ثبت نخواهد شد و سیستم دلیل عدم موفقیت را به شما نمایش می دهد.













1. ورود به حساب کاربری و دسترسی به بخش معاملات





اپلیکیشن MEXC را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. سپس در پایین صفحه اصلی، روی دکمه معامله ضربه بزنید.





2. ورود به محیط معاملات فیوچرز





در صفحه معاملات، از منوی بالای صفحه گزینه فیوچرز را انتخاب کنید تا به رابط کاربری معاملات فیوچرز منتقل شوید.





3. ایجاد سفارش محدود (Limit Order)





در بخش ثبت سفارش، مقدار و قیمت مدنظر خود را وارد کرده و یک سفارش محدود ایجاد کنید.





4. فعالسازی سفارش تعقیبی





پس از ثبت سفارش، به پایین صفحه اسکرول کنید و در بخش سفارشات باز، سفارش محدود خود را مشاهده کنید. سپس روی گزینه تعقیب ضربه بزنید.





5. تأیید نهایی سفارش تعقیبی





در مرحله بعد، یک پنجره تأیید ظاهر میشود. جزئیات سفارش را مرور کرده و سپس روی تایید ضربه بزنید تا سفارش تعقیبی فعال شود.





6. بررسی و ثبت موفق سفارش





سیستم بهصورت خودکار چند بررسی امنیتی انجام میدهد:

اعتبار سفارش (Order Validity)

محدودیتهای ریسک (Risk Limit)

موجودی حساب (Balance)

ریسک لیکوئیدیشن (Liquidation Risk)

در صورتی که تمام این بررسی ها با موفقیت انجام شوند، سفارش تعقیبی با موفقیت ثبت میشود. در این حالت، سفارش محدود اولیه شما با بهترین قیمت لحظه ای بازار در همان سمت سفارش (Bid یا Ask) مجدداً ارسال خواهد شد. پس از اجرای سفارش، پوزیشن باز شده در بخش پوزیشن نمایش داده می شود.





در صورت بروز خطا:اگر هر یک از بررسیهای فوق ناموفق باشد، سفارش تعقیبی ثبت نمیشود و سیستم دلیل عدم موفقیت را به شما اطلاع میدهد.









*BTN-معاملات فیوچرز MEXC را کاوش کنید&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









نوسانات بالای بازار معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال فرصتهای متعددی برای معاملهگران ایجاد میکند. با این حال، بررسی روند قیمت در بازههای زمانی طولانیتر نشان میدهد که حدود 80% از زمان، قیمت اکثر رمزارزها در یک محدوده مشخص نوسان میکند. نمودار زیر، تغییرات قیمتی قرارداد دائمی فیوچرز ETHUSDT را در چنین محدوده ای نشان میدهد.









این الگو، فرصتی مناسب برای استفاده از استراتژی معاملات شبکه ای (Grid Trading) فراهم میکند.









معاملات شبکه ای یک استراتژی معاملاتی کوانتیتیو و خودکار است. در این روش، سیستم در یک محدوده قیمتی از پیش تعیینشده، مجموعهای از سفارشهای خرید و فروش را در فواصل منظم ثبت میکند و یک «شبکه قیمتی» میسازد. یک استراتژی معاملاتیاست. در این روش، سیستم در یک، مجموعهای از سفارشهای خرید و فروش را در فواصل منظم ثبت میکند و یک «شبکه قیمتی» میسازد.

با حرکت قیمت در این محدوده، سیستم بهصورت خودکار در قیمتهای پایین خرید و در قیمتهای بالا فروش انجام میدهد و از نوسانات کوچک قیمت کسب سود میکند.





به زبان ساده، معاملات شبکه ای نیازی به پیش بینی جهت بازار ندارد؛ سود این استراتژی بر پایه نوسانات قیمتی است. بنابراین، چه بازار صعودی باشد، چه نزولی یا در حالت رنج، تا زمانی که نوسان وجود داشته باشد، پتانسیل کسب سود فراهم است.









معاملات فیوچرز سهام MEXC رویکردی نوین برای معامله سهام شرکتهای آمریکایی با استفاده از رمزارزها ارائه میدهد. سرمایه گذاران می توانند بدون نیاز به داشتن مالکیت واقعی سهام یا افتتاح حساب کارگزاری سنتی، در نوسانات قیمت سهام شرکت های برتر آمریکایی مشارکت کنند. رویکردی نوین برای معامله سهام شرکتهای آمریکایی با استفاده ازارائه میدهد. سرمایه گذاران می توانند بدون نیاز به داشتن مالکیت واقعی سهام یا افتتاح حساب کارگزاری سنتی، در نوسانات قیمت سهام شرکت های برتر آمریکایی مشارکت کنند.





در این مدل، کاربران با استفاده از رمزارز بهعنوان مارجین میتوانند از نوسانات قیمتی سهام سود ببرند و از قابلیتهای اهرم معاملاتی و انعطافپذیری بالا بهرهمند شوند.





از طریق قراردادهای فیوچرز سهام MEXC، کاربران قادرند ده ها نماد سهام سرمایه گذاری پذیر را به راحتی و بدون پیچیدگیهای حساب های کارگزاری سنتی معامله کنند. این پلتفرم در کنار کارمزدهای بسیار رقابتی، تجربه ای ساده و روان برای معامله گران فراهم می آورد.





طبق گزارشی از ChainCatcher ، عمق نقدینگی در معاملات فیوچرز سهام MEXC اختلاف قابلتوجهی با رقبا دارد و پیشتاز صنعت محسوب میشود. این موضوع به بهبود پایداری قیمت حتی در شرایط نوسانات شدید بازار کمک کرده و ریسک لیکوئیدیشنهای ناخواسته را کاهش میدهد.





100 توکن منتخب. این مزیت ویژه، هزینههای معاملاتی کاربران را بهشکل چشمگیری کاهش میدهد و محققکننده شعار:«کمتر خرج کن، بیشتر معامله کن، بیشتر سود کن» خواهد بود. در این بازه زمانی محدود، معامله گران میتوانند با بهره مندی از اجرای روان و کم هزینه، سریع تر از رقبا به فرصت های گذرا واکنش نشان دهند و روند رشد دارایی های خود را تسریع بخشند. این رویداد، نقطه ورود ایده آلی برای شروع یا توسعه مسیر حرفه ای شما در بازار مشتقات است. در حال حاضر، صرافی MEXC رویداد جشن معامله گران: 100 توکن، بدون کارمزد را برگزار می کند—فرصتی انحصاری برای معامله بدون کارمزد بر روی. این مزیت ویژه، هزینههای معاملاتی کاربران را بهشکل چشمگیری کاهش میدهد و محققکننده شعار:خواهد بود. در این بازه زمانی محدود، معامله گران میتوانند با بهره مندی از اجرای روان و کم هزینه، سریع تر از رقبا به فرصت های گذرا واکنش نشان دهند و روند رشد دارایی های خود را تسریع بخشند. این رویداد، نقطه ورود ایده آلی برای شروع یا توسعه مسیر حرفه ای شما در بازار مشتقات است.





سلب مسئولیت: این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمی شود و همچنین دعوت یا پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه دارایی نیست. مطالب ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی شوند.لطفاً پیش از هرگونه اقدام سرمایه گذاری، نسبت به درک کامل ریسک های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط کامل تصمیم گیری کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد.



