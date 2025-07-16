مفاهیم توضیح داده شده در سوابق معاملات اسپات

در پایین صفحه معاملات اسپات، می توانید سوابق معاملاتی مختلف از جمله سفارشات باز، تاریخچه سفارشات، تاریخچه معاملات و پوزیشن های باز را مشاهده کنید. این مقاله مفاهیم پیچیده ای را در این سوابق معاملاتی معرفی می کند، در حالی که مفاهیم ساده توضیح داده نخواهد شد.









در قسمت سفارشات باز، میتوانید جزئیات تراکنش سفارشهای باز فعلی خود را مشاهده کنید، از جمله جفت معاملات، تاریخ، نوع، جهت، قیمت، مقدار، مبلغ سفارش، درصد تکمیل شده و شرایط فعال سازی.





نوع





اصطلاح «نوع» در اینجا به نوع سفارش، از جمله سفارش لیمیت، سفارش بازار و سفارش استاپ لیمیت اشاره دارد. تفاوت های خاص بین این انواع سفارش را می توان در مقاله " انواع مختلف سفارشات اسپات " یافت.





تکمیل شده





اصطلاح "تکمیل شده" به پیشرفت سفارش در حال تکمیل اشاره دارد که معمولاً به صورت درصد نشان داده می شود. وقتی درصد تکمیل شده %100 باشد به این معنی است که سفارش به طور کامل تکمیل شده است.









در بخش تاریخچه سفارشات، شما به آرشیو 100 سفارش اخیر خود در بازه زمانی 180 روز گذشته، از جمله سفارشات تکمیلشده و لغوشده، دسترسی خواهید داشت. این اطلاعات ارزشمند شامل جزئیاتی همچون جفت معاملاتی، تاریخ، نوع سفارش، پوزیشن خرید یا فروش، میانگین قیمت اجرای سفارش، قیمت ثبتشده، مقدار اجراشده، مقدار کل سفارش، مبلغ سفارش و ارزش نهایی معامله است.





میانگین قیمت اجرا و قیمت ثبتشده





در جزئیات سفارشات، دو مفهوم کلیدی "میانگین قیمت اجراشده" و "قیمت ثبتشده" وجود دارد. میانگین قیمت اجراشده، همان میانگین قیمتی است که سفارش شما با آن تکمیل شده است. در مواردی که حجم سفارش بالا باشد، ممکن است سفارش به چندین بخش تقسیم و با قیمتهای متفاوت اجرا شود. نتیجهی میانگین این قیمتها، همان میانگین قیمت پر شده خواهد بود.





از سوی دیگر، "قیمت ثبتشده" همان قیمتی است که هنگام ثبت سفارش تعیین کردهاید. در سفارشهای لیمیت (Limit Order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit Order)، قیمت ثبتشده همان مقدار مشخصشده توسط کاربر است. اما در سفارشات بازار (Market Order)، قیمت نهایی بر اساس بهترین قیمت لحظهای بازار تعیین میشود.





مقدار اجراشده و کمیت سفارش





مفاهیم "مقدار اجراشده" و "کمیت سفارش" نیز در تحلیل سفارشات اهمیت ویژهای دارند. "کمیت سفارش" بیانگر مقدار مورد انتظار شما هنگام ثبت سفارش است، درحالیکه "مقدار اجراشده" نشاندهنده میزان واقعی تکمیلشده آن سفارش است. به دلیل تغییرات لحظهای بازار، ممکن است یک سفارش بهطور کامل در یک مرحله اجرا نشود و در چندین بخش انجام شود. در صورتی که مقدار اجراشده برابر با مقدار سفارش باشد، این نشاندهنده تکمیل موفق سفارش شما خواهد بود.





مبلغ سفارش و ارزش نهایی معامله





در فرآیند معامله، "مبلغ سفارش" و "ارزش نهایی معامله" دو فاکتور مهم برای محاسبه سرمایه مورد نیاز و بازدهی واقعی هستند.

مبلغ سفارش بهصورت زیر محاسبه میشود: مبلغ سفارش = قیمت ثبتشده × مقدار سفارش این مقدار نشاندهنده ارزش کلی سفارش در لحظهی ثبت آن است.

ارزش نهایی معامله نیز بهصورت زیر محاسبه میشود: ارزش نهایی معامله = میانگین قیمت اجراشده × مقدار اجراشده این مقدار بیانگر ارزش واقعی معاملهای است که نهایی شده است.









در بخش تاریخچه معاملات، شما به سوابق 100 معامله اخیر خود در 180 روز گذشته دسترسی خواهید داشت. اطلاعات نمایش دادهشده شامل جزئیاتی دقیق از جمله جفت معاملاتی، تاریخ اجرا، میانگین قیمت تکمیلشده، مقدار اجراشده، مبلغ کل، نقش در معامله و میزان کارمزد است.





نقش در معامله: میکر یا تیکر؟





در معاملات ارزهای دیجیتال، دو نقش کلیدی وجود دارد: میکر (Maker) و تیکر (Taker).

میکر (Maker) – تأمینکننده نقدینگی: میکر معاملهگری است که سفارشی با قیمت و مقدار مشخص ثبت میکند و در انتظار تطبیق با سفارش دیگری در بازار باقی میماند. این فرآیند باعث افزایش نقدینگی در بازار میشود و به پویایی معاملات کمک میکند.

تیکر (Taker) – دریافتکننده نقدینگی: تیکر معاملهگری است که سفارش خود را مستقیماً با یک سفارش محدود (Limit Order) یا سفارش بازار (Market Order) موجود در دفتر سفارشات (Order Book) تطبیق میدهد. این اقدام باعث کاهش نقدینگی بازار میشود، زیرا سفارش موجود را تکمیل کرده و آن را از دفتر سفارشات حذف میکند.





کارمزد معاملات: تجربهای مقرونبهصرفه در MEXC





کارمزد معاملات شامل هزینههایی است که هنگام خرید و فروش داراییهای دیجیتال پرداخت میشود. صرافی MEXC با ارائه کمترین کارمزد ممکن در بازار، تجربهای

اقتصادی و بهینه را برای کاربران خود فراهم کرده است:





معاملات اسپات (Spot Trading):

0% کارمزد برای میکر

0% کارمزد برای تیکر MEXC کمترین کارمزد معاملات اسپات را در کل بازار ارائه میدهد!





معاملات فیوچرز (Futures Trading):

0.000% کارمزد برای میکر

0.010% کارمزد برای تیکر پلتفرم MEXC پیشرو در ارائه کمترین کارمزد معاملات فیوچرز در بازار!

امکان کاهش بیشتر کارمزدها! شما میتوانید با استفاده از توکن MX برای پرداخت کارمزدهای تیکر در معاملات فیوچرز، از 10% تخفیف ویژه بهرهمند شوید. (لطفاً توجه داشته باشید که این تخفیف برای فالوورهای Copy Trading اعمال نمیشود.)









در بخش پوزیشنهای باز، شما میتوانید اطلاعاتی جامع درباره توکنهایی که در اختیار دارید مشاهده کنید. این اطلاعات شامل نام توکن، مقدار پوزیشن، مقدار ثابت، میانگین قیمت خرید، آخرین قیمت بازار، هزینه تخمینی، ارزش تخمینی و سود و زیان برآورد نشده است. این بخش به شما امکان پایش دقیق وضعیت داراییها و تصمیمگیری آگاهانه در معاملات را میدهد.





برآورد هزینه و تخمین ارزش





هزینه تخمینی همان مبلغی است که برای خرید توکنهای خود پرداخت کردهاید. این مقدار از فرمول زیر محاسبه میشود: هزینه تخمینی = مقدار پوزیشن × میانگین قیمت خرید

هرچه میانگین قیمت خرید شما پایینتر باشد، هزینه پوزیشن شما کمتر خواهد بود و پتانسیل سودآوری شما افزایش مییابد.

ارزش تخمینی نشاندهنده ارزش کنونی داراییهای شما است که بر اساس آخرین قیمت بازار محاسبه میشود: ارزش تخمینی = مقدار پوزیشن × آخرین قیمت

این مقدار به شما کمک میکند تا تفاوت میان هزینه ورودی و ارزش فعلی داراییها را ارزیابی کنید و درک بهتری از سود و زیان احتمالی خود داشته باشید.





برآورد سود و زیان تحققنیافته





"سود و زیان برآورد نشده" میزان سود یا زیانی است که هنوز تحقق نیافته و به عنوان درصد و مقدار عددی نمایش داده میشود. این مقدار از فرمول زیر محاسبه میشود: سود و زیان تحققنیافته = ارزش تخمینی - هزینه تخمینی

اگر ارزش تخمینی از هزینه تخمینی بیشتر باشد، نشاندهنده سود شماست. اما اگر کمتر باشد، به معنای ضرر احتمالی خواهد بود.



