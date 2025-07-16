







برای کاربران جدید که اولین خرید بیت کوین خود را انجام می دهند، توصیه می شود ابتدا یک واریز انجام دهند و سپس از ویژگی معاملات اسپات برای خرید سریع بیت کوین استفاده کنند.

برای آموزشهای مربوط به واریز، لطفاً به موارد زیر مراجعه کنید:





همچنین می توانید از سرویس خرید ارز دیجیتال به طور مستقیم برای خرید بیت کوین با استفاده از ارز فیات استفاده کنید. در حال حاضر، این سرویس تنها در برخی کشور ها و مناطق در دسترس است. اگر قصد خرید بیت کوین به صورت مستقیم خارج از پلتفرم را دارید، لطفاً از ریسک های بالاتر ناشی از عدم وجود ضمانت ها آگاه باشید و با دقت بیشتری عمل کنید.









گام 1: وارد وب سایت رسمی MEXC شوید، بر روی [اسپات] در گوشه بالای سمت چپ کلیک کنید - [اسپات].









گام 2: در منطقه "اصلی"، جفت معاملاتی خود را انتخاب کنید. در حال حاضر، MEXC جفت های معاملاتی اصلی از جمله BTC/USDT، BTC/USDC، BTC/TUSD و غیره را پشتیبانی می کند.









گام 3: خرید با جفت معاملاتی BTC/USDT را بهعنوان مثال در نظر بگیرید. شما می توانید یکی از سه نوع سفارش زیر را انتخاب کنید:

① سفارش لیمیت (Limit) ② سفارش مارکت (Market) ③ سفارش استاپ لیمیت (Stop-limit). این سه نوع سفارش ویژگی های مختلفی دارند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به " انواع مختلف سفارشات اسپات " مراجعه کنید.





① خرید با قیمت محدود

قیمت خرید ایدهآل و مقدار خرید خود را وارد کرده و سپس بر روی [خرید BTC] کلیک کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که حداقل مقدار سفارش 5 USDT است. اگر قیمت خرید تعیین شده با قیمت بازار تفاوت زیادی داشته باشد، سفارش شما ممکن است بلافاصله تکمیل نشود و در بخش "سفارشات باز" در پایین صفحه نمایش داده خواهد شد.





② خرید با قیمت بازار

حجم خرید یا مقدار پر شده خود را وارد کرده و سپس بر روی [خرید BTC] کلیک کنید. سیستم سفارش شما را به سرعت با قیمت بازار پر میکند و به شما در خرید بیتکوین کمک میکند.

لطفاً توجه داشته باشید که حداقل مقدار سفارش 5 USDT است.









③ استاپ لیمیت (Stop-limit)

با استفاده از سفارشات استاپ لیمیت، شما می توانید قیمتهای تحریککننده، مقدار خرید و تعداد توکن ها را از قبل تنظیم کنید. زمانی که قیمت بازار به قیمت تحریک کننده برسد، سیستم یک سفارش محدود در قیمت مشخصشده قرار میدهد.

برای مثال، جفت معاملاتی BTC/USDT را در نظر بگیرید و فرض کنید که قیمت بازار فعلی بیتکوین 27,250 USDT است. بر اساس تحلیل تکنیکال، شما پیش بینی میکنید که عبور از قیمت 28,000 USDT باعث شروع یک روند صعودی خواهد شد. شما میتوانید یک سفارش استاپ لیمیت با قیمت تحریککننده 28,000 USDT و قیمت خرید 28,100 USDT تنظیم کنید. زمانی که قیمت بیت کوین به 28,000 USDT برسد، سیستم بهطور خودکار یک سفارش لیمیت برای خرید در قیمت 28,100 USDT ثبت خواهد کرد. سفارش ممکن است با قیمت 28,100 USDT یا کمتر پر شود. لطفاً توجه داشته باشید که 28,100 USDT یک قیمت محدود است و اگر بازار خیلی سریع نوسان کند، ممکن است سفارش شما پر نشود.













گام 1: وارد اپلیکیشن MEXC شوید و بر روی [معاملات] ضربه بزنید.

















گام 2: نوع سفارش و جفت معاملاتی را انتخاب کنید. شما میتوانید یکی از سه نوع سفارش زیر را انتخاب کنید:

① سفارش لیمیت (Limit) ② سفارش مارکت (Market) ③ سفارش استاپ لیمیت (Stop-limit). برای تفاوتهای این سه نوع سفارش، لطفاً به بخش "خرید بیتکوین از طریق وبسایت" در بالا مراجعه کنید. همچنین میتوانید بر روی [BTC/USDT] ضربه بزنید تا به جفت معاملاتی دیگری تغییر دهید.









گام 3: برای مثال، سفارش بازار را با جفت معاملاتی BTC/USDT قرار دهید. بر روی [خرید BTC] ضربه بزنید.













سلب مسئولیت: معاملات ارز دیجیتال با ریسک همراه است. این اطلاعات به هیچ عنوان مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، مسائل قانونی، مالی، حسابداری یا هر سرویس مرتبط دیگری ارائه نمیدهد و به هیچ عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها محسوب نمیشود. MEXC Learn تنها اطلاعاتی برای مقاصد مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسکهای مرتبط را به طور کامل درک کرده و هنگام سرمایهگذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نمیباشد.