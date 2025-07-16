1. شبکه Lightning چیست ؟ شبکه Lightning یک راهحل مقیاسپذیری است که بر روی بیتکوین ساخته شده و به کاربران این امکان را میدهد که مقادیر کمی بیتکوین را با کارمزد حداقلی و به سرعت ارسال و دریافت کنند. به 1. شبکه Lightning چیست ؟ شبکه Lightning یک راهحل مقیاسپذیری است که بر روی بیتکوین ساخته شده و به کاربران این امکان را میدهد که مقادیر کمی بیتکوین را با کارمزد حداقلی و به سرعت ارسال و دریافت کنند. به
شبکه Lightning چیست ؟

1. شبکه Lightning چیست ؟


شبکه Lightning یک راهحل مقیاسپذیری است که بر روی بیتکوین ساخته شده و به کاربران این امکان را میدهد که مقادیر کمی بیتکوین را با کارمزد حداقلی و به سرعت ارسال و دریافت کنند. به طور ساده، شبکه لایتنینگ به عنوان یک راهحل لایه دوم برای شبکه بیتکوین عمل میکند.

شبکه لایتنینگ پردازش تراکنشها را خارج از زنجیره (off-chain) انجام میدهد، به طوری که تنها نتیجه نهایی تراکنش در بلاکچین تأیید میشود. این امر کارآیی تراکنشهای شبکه بیتکوین را افزایش داده و به کاربران این امکان را میدهد که پرداختها را با هزینههای کاهشیافته و سرعت بالاتر انجام دهند.

2. شبکه Lightning چرا ضروری است؟


2.1 افزایش سرعت تراکنش


شبکه اصلی بیتکوین تنها میتواند حدود 7 تراکنش در ثانیه پردازش کند، در حالی که سیستمهای پرداخت الکترونیکی روزمره قادر به پردازش دهها هزار تراکنش در ثانیه هستند. این مسئله منجر به تجربه پرداخت نامطلوب در شبکه اصلی بیتکوین میشود. از سوی دیگر، شبکه لایتنینگ تراکنشها را خارج از زنجیره (off-chain) انجام میدهد و تنها نتایج نهایی آنها را در بلاکچین تأیید میکند، که باعث افزایش قابل توجهی در سرعت تراکنشها میشود.

2.2 کاهش کارمزدهای تراکنش


کارمزدهای تراکنش بیتکوین از مدل مزایده رقابتی پیروی میکنند. کاربران باید برای هر تراکنش کارمزد مشخصی بپردازند و ماینرها تراکنشها را بر اساس کارمزدهای پیشنهادی اولویتبندی و پردازش میکنند. تراکنشهایی که کارمزدهای بالاتری دارند، اولویت دارند، در حالی که تراکنشهایی با کارمزد کمتر، دیرتر پردازش میشوند. این بدان معناست که در دورههای شلوغی در شبکه بیتکوین، کاربران ممکن است مجبور به پرداخت کارمزدهای بالاتری برای انجام سریع تراکنشهای خود شوند. در گذشته، کارمزد متوسط تراکنشها در شبکه بیتکوین به 60 دلار رسید و امسال به دلیل محبوبیت توکنهای BRC-20، کارمزدها به طور موقت از 30 دلار فراتر رفت.

به دلیل سرعت پایین تراکنش و کارمزدهای بالای تراکنش در شبکه اصلی بیتکوین، استفاده از بیتکوین برای پرداختهای روزمره مقرون به صرفه نیست. اما شبکه لایتنینگ این وضعیت را تغییر داده است. در شبکه لایتنینگ، کارمزد تراکنش برای یک تراکنش 100 دلاری بیشتر از 1 سنت نخواهد بود، که به طور قابل توجهی کارمزدهای تراکنش را کاهش داده و بیتکوین را به گزینهای مناسب برای پرداختهای روزمره تبدیل میکند.

2.3 کاهش موانع تراکنش


پرداختهای روزمره معمولاً شامل تراکنشهای کوچک و مکرر هستند. در سه ماه گذشته، کارمزد متوسط تراکنشها در شبکه بیتکوین حدود 2 دلار بوده است. زمانی که هزینه کارمزد ممکن است از قیمت کالایی که خریداری میکنید بیشتر شود، بیتکوین به گزینهای غیرعملی برای پرداخت تبدیل میشود.

شبکه لایتنینگ به طور قابل توجهی کارمزد تراکنشها را کاهش میدهد، بهطوریکه تأثیر کارمزدها بر قیمت خریدهای شما ناچیز میشود. این موضوع آستانه استفاده از بیتکوین در تراکنشها را کاهش میدهد.

3. چگونه شبکه Lightning کار میکند


شبکه لایتنینگ از طریق کانالهای پرداخت عمل میکند، جایی که کاربران کانالهای پرداخت همتا به همتا را برای تشکیل شبکه لایتنینگ ایجاد میکنند.

برای انجام تراکنشها، هر دو طرف یک کانال پرداخت بین خود برقرار میکنند و وجوه را از تراکنش اولیه به یک آدرس چندامضایی ارسال میکنند. این آدرس چندامضایی با استفاده از کلیدهای خصوصی هر دو طرف مدیریت میشود و برای ایجاد تراکنشهای جدید به امضای آنها نیاز دارد.

این کیف پول چندامضایی به عنوان یک رکورد تکراری از داراییها عمل میکند. تراکنشهایی که توسط هر دو طرف تولید میشوند در این رکورد تکراری ثبت میشوند. هنگامی که کانال بسته میشود، نتایج ثبتشده در رکورد تکراری به بلاکچین برای تسویه نهایی پخش میشود و موجودی باقیمانده در بلاکچین ثبت میشود.

بیایید این موضوع را با یک مثال ساده توضیح دهیم:

در اینجا A و B میخواهند از طریق شبکه لایتنینگ تراکنش انجام دهند. برای این کار، آنها ابتدا باید یک کانال پرداخت ایجاد کنند و وجوه را در کیف پول برای این کانال پرداخت ذخیره کنند. این کیف پول بهطور مشترک با استفاده از کلیدهای خصوصی A و B مدیریت میشود و تنها با تایید هر دو طرف میتوان آن را باز کرد.

همانطور که قبلاً ذکر شد، کیف پول چندامضایی بهعنوان یک رکورد تکراری از داراییها عمل میکند. سوابق تراکنشها بین A و B در این رکورد تکراری ذخیره میشود. هنگامی که A و B دیگر تراکنش انجام ندهند و تصمیم بگیرند که کانال پرداخت بین خود را ببندند، نتیجه نهایی تراکنش بین A و B برای تایید به شبکه بیتکوین ارسال میشود.

حالا بیایید یک سناریو کمی پیچیدهتر با معرفی یک شرکتکننده جدید به نام C بررسی کنیم.

در اینجا A و B میخواهند از طریق شبکه لایتنینگ تراکنش انجام دهند، اما در این حالت، آنها شبکه لایتنینگ بین خود ندارند. با این حال، C کانالهای پرداخت جداگانهای با هر دو A و B دارد.

در این وضعیت، A و B میتوانند تراکنش خود را از A به C و سپس از C به B هدایت کنند، بهطوریکه C بهعنوان واسطه عمل میکند. در حالی که A و B نمیتوانند بهطور مستقیم تراکنش انجام دهند، C نیاز به ایجاد یک کانال پرداخت جدید بین آنها را از بین میبرد.

در نهایت، تراکنش بین A و B انجام میشود، اما با کمک C، که به C این امکان را میدهد که یک کارمزد مسیریابی خاص برای تسهیل تراکنش بین A و B دریافت کند.

4. معایب شبکه Lightning


4.1 هزینههای ورود: ورود به شبکه لایتنینگ هزینههایی دارد که فرآیند انتقال وجوه به این شبکه را نسبتاً گران میکند.

4.2 مشکلات لیکوییدیتی: اگر طرف مقابل شما موجودی در کانال نداشته باشد، شما قادر به دریافت یا انجام پرداختها نخواهید بود. در حالی که ارائهدهندگان خدمات تخصصی شبکه لایتنینگ این مشکل لیکوییدیتی را برطرف میکنند، این مسئله ممکن است باعث بروز مشکلات متمرکزسازی شود.

4.3 آسیبپذیری در برابر حملات هکری: کانالهای پرداخت، کیف پولها و رابطهای برنامهنویسی کاربردی (APIs) همگی در برابر حملات هکری آسیبپذیر هستند.

5. آینده شبکه لایتنینگ


با وجود نقصهای موجود، شبکه لایتنینگ همچنان به سرعت در حال توسعه است. تا کنون، بیش از 16,000 نود شبکه لایتنینگ وجود دارد و ترویج و محبوبیت آن در زمینههای پرداخت و اجتماعی تأثیرات قابل توجهی داشته است.

پروژه اجتماعی داموس از ویژگیهای پرداخت و انعامدهی شبکه لایتنینگ پشتیبانی میکند. پلتفرم پرداخت دیجیتال استریک، با همکاری شاپیفای، بلکهاک نتورک و انسیآر، یک سیستم پرداخت بیتکوین راهاندازی کرده است که به تجار این امکان را میدهد تا پس از پرداخت مشتریان با ارزهای دیجیتال، سریعاً دلار آمریکا دریافت کنند. پس از به رسمیت شناخته شدن بیتکوین بهعنوان پول قانونی در السالوادور، شبکه لایتنینگ برای استفاده در این کشور ترویج شده است.

ظهور شبکه لایتنینگ نمایانگر یک گام بزرگ به سوی استفاده از بیتکوین برای پرداختهای روزمره است. مشکلات فعلی به طور فعال توسط توسعهدهندگان جامعه بیتکوین در حال حل شدن است تا شبکه لایتنینگ بهبود یابد.

در نتیجه، زمانی که درباره شبکههای لایه دوم صحبت میکنیم، معمولاً به شبکههای لایه 2 در اتریوم اشاره داریم. اگر علاقهمند به یادگیری بیشتر در مورد شبکههای لایه 2 اتریوم هستید، میتوانید مقاله "فهم شبکههای لایه 2 اتریوم در یک مثال ساده" را مطالعه کنید.


