بیت کوین اسپات ETF چیست؟





در سالهای 2013 و 2018، دوقلوهای وینکلواس (Winklevoss) دو بار درخواستهای بیت کوین اسپات ETF را ارسال کردند که هر دو توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (به انگلیسی: U.S. Securities and Exchange Commission ) (به شکل مخفف: SEC) رد شدند. از سال 2023، تعداد فزاینده ای از موسسات مالی به صف درخواست برای ETF های بیت کوین اسپات می پیوندند.





چرا علاقه فزاینده ای به درخواست برای ETF های بیت کوین اسپات وجود دارد و چرا ETF های بیت کوین اسپات توجه زیادی را به خود جلب می کنند؟ اینها سوالاتی هستند که این مقاله به تحلیل و پاسخ آنها خواهد پرداخت.









در حیطه ارز های دیجیتال، ETF مخفف Exchange Traded Fund (به معنی صندوقهایی است که واحدهای سرمایهگذاری آنها در بازار بورس قابل خرید و فروش هستند) است که نوعی صندوق سرمایه گذاری شبیه به سهام قابل معامله در بورس اوراق بهادار است.





صندوق قابل معامله (ETF) از نوعی وثیقه فیزیکی برای اوراق بهادار کردن دارایی های خاص استفاده می کنند. سرمایه گذاران فقط باید سهام صندوق صادر شده توسط موسسه را خریداری کنند و به آنها امکان می دهد به طور غیرمستقیم در معرض سرمایه گذاری های اساسی قرار بگیرند.





بیت کوین ETF به صندوقی اطلاق میشود که بیت کوین را به عنوان دارایی زیربنایی خود نگه میدارد. هنگامی که کاربران یک ETF بیت کوین را خریداری می کنند، در اصل بیت کوین می خرند، اما در واقعیت، مستقیما بیت کوین را نگه نمی دارند. در حال حاضر، هنوز هیچ ETF واقعی بیت کوین در دسترس نیست.









1. انطباق با مقررات: ETF های بیت کوین اسپات در بورس اوراق بهادار سنتی معامله می شوند و تحت نظارت نهادهای مربوطه قرار دارند. بازارهای تنظیم شده اعتماد بیشتری را القا می کند و برای سرمایه گذاران اطمینان ایجاد می کند.





2. آستانه سرمایه گذاری پایین: نیازی به یادگیری و تسلط بر ویژگی های رمزنگاری مانند استفاده از کیف پول های دیجیتال نیست. بسته بندی ETF های بیت کوین به عنوان روش های سنتی تجارت محصولات مالی، موانع ورود سرمایه گذاران را کاهش می دهد.





3. مقرون به صرفه: ETF های بیت کوین اسپات معمولاً در مقایسه با خرید مستقیم بیت کوین هزینه های کمتری را متحمل می شوند که آن را برای سرمایه گذاران آگاه به هزینه جذاب می کند.





4. امنیت: کاربرانی که ETF های بیت کوین اسپات را دریافت می کنند، در واقع بیت کوین های فیزیکی را در اختیار ندارند. در حالی که سود حاصل از نوسانات قیمت بیت کوین به دست می آید، آنها از خطر از دست دادن یا سرقت مرتبط با کیف پول های دیجیتال آزاد هستند.









تراست های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری بسته ای هستند که در بورس اوراق بهادار لیس شده اند. در فضای ارزهای دیجیتال، GBTC صندوق گری اسکیل نمونه ای از محصولات تراست بیت کوین است.





تفاوت اصلی بین ETF و محصولات تراست در این واقعیت نهفته است که ETF ها باز هستند و بازارسازان آزادانه واحدها را ایجاد و بازخرید می کنند و نقدینگی کافی را تضمین می کنند. در مقابل، تراست های سرمایه گذاری بسته هستند، به راحتی ایجاد نمی شوند و فاقد برنامه های بازخرید فعال هستند.





صندوق قابل معامله ETF ها را می توان توسط معامله گران روزانه خرید و فروش کرد، در حالی که تراست های سرمایه گذاری فقط یک بار در پایان روز معاملاتی قابل معامله هستند. هزینه های مرتبط با ETF ها معمولا کمتر از هزینه های تراست های سرمایه گذاری است.









تا به امروز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تمام درخواست های بیت کوین ETF را رد کرده است.





در سال 2013، برادران تایلر و کامرون وینکلواس (Winklevoss) یک سند S-1 را به SEC ارائه کردند که به طور رسمی قصد خود را برای راه اندازی یک ETF مرتبط با بیت کوین نشان می داد. در سال 2018، آنها درخواست دیگری ارائه کردند، اما هر دو درخواست توسط SEC رد شدند.





در آگوست 2018، شرکت مدیریت دارایی VanEck یک درخواست ETF بیت کوین اسپات ارائه کرد، آن را در سپتامبر پس گرفت و سپس مجدداً در مارس 2021 و ژوئن 2022 برنامه ها را ارسال کرد که همه آنها توسط SEC رد شدند.





در آوریل 2021، شرکت مدیریت سرمایه گذاری وال استریت Valkyrie یک درخواست ETF بیت کوین اسپات ارائه کرد که در دسامبر توسط SEC رد شد.





در می 2021، Fidelity یک درخواست ETF بیت کوین اسپات ارائه کرد که در فوریه 2022 توسط SEC رد شد.





در ژوئن 2021، شرکت ARK با ارائه دهنده ETF سوئیسی 21Shares برای ارائه درخواستی برای ETF بیت کوین ARK 21Shares همکاری کرد. این درخواست در آوریل 2022 توسط SEC رد شد. آنها دوباره آن را در ماه مه همان سال ارائه کردند، اما یک بار دیگر در ژانویه 2023 رد شد.





در جولای 2021، شرکت مدیریت سرمایه نیویورک Global X درخواستی را ارائه کرد که در مارس 2022 توسط SEC رد شد.





در اکتبر 2021، Bitwise اولین برنامه بیت کوین اسپات ETF خود را ارائه کرد. در ژوئن 2022 توسط SEC رد شد.





در 19 اکتبر 2021، ایالات متحده اولین ETF فیوچرز بیت کوین را تصویب کرد.





گری اسکیل به طور همزمان برای تبدیل GBTC به ETF بیت کوین اسپات اعمال می شود. این درخواست در ژوئن 2022 توسط SEC رد شد و دلیل آن تلاش های ناکافی این شرکت برای جلوگیری از تقلب بالقوه بود. گری اسکیل SEC را به دادگاه کشاند و در اوت 2023 برنده شد.





در دسامبر 2021، WisdomTree یک درخواست بیت کوین Spot ETF ارائه کرد که در اکتبر 2022 رد شد.





در آوریل 2023، شرکت ARK و 21Shares سومین درخواست بیت کوین Spot ETF خود را ارائه کردند.





در ژوئن 2023، BlackRock، Valkyrie برنامههای ETF بیتکوین اسپات را ارسال کرد.





از جولای تا آگوست 2023، WisdomTree، VanEck، Fidelity/Wise Origin، Bitwise، Global X یک بار دیگر درخواستهای خود را به SEC ارسال کردند.









علیرغم توسعه چشمگیر ارزهای دیجیتال در سالهای اخیر و علاقه فزاینده به این حوزه، مقیاس بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با امور مالی سنتی نسبتاً کوچک است. تأیید یک ETF بیت کوین نشان دهنده پذیرش و شناخت جریان اصلی بازار است که احتمالاً پذیرش بیت کوین را در بین سرمایه گذاران افزایش می دهد.





انتظار می رود تصویب ETF بیت کوین اسپات، هجوم بیشتری از سرمایه را جذب کند و لیکوئیدیتی را در کل بازار ارزهای دیجیتال افزایش دهد. این نشان دهنده قرار گرفتن در معرض و محبوبیت قابل توجه بیت کوین است و به کاربران بیشتری اجازه می دهد تا با فضای ارزهای دیجیتال آشنا شوند، درک کنند و در آن مشارکت کنند.





مهمتر از همه، تایید ETF بیت کوین اسپات به منزله به رسمیت شناختن قانونی بیت کوین به عنوان یک محصول مالی توسط مقامات نظارتی ایالات متحده است و نقطه عطفی دیگر در توسعه بیت کوین است.





اگرچه SEC هنوز هیچ برنامه ETF بیت کوین اسپات را تایید نکرده است، ورود موسسات مالی بزرگ سنتی مانند BlackRock نشان دهنده تغییر در چشم انداز است. این تحولات نهادهای نظارتی را تحت فشار قرار می دهد تا فوراً چارچوب های نظارتی را اصلاح کنند. تایید نهایی ETF بیت کوین اسپات فقط یک موضوع زمان است.