zkApes Token (ZAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ZAT muutunud -1.87% viimase tunni jooksul, +1.41% 24 tunni vältel +6.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
zkApes Token praegune turukapitalisatsioon on $ 112.27K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZAT ringlev varu on 47.18T, mille koguvaru on 68808896238081.5. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 163.76K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse zkApes Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse zkApes Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse zkApes Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse zkApes Token ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+1.41%
|30 päeva
|$ 0
|+33.73%
|60 päeva
|$ 0
|+19.83%
|90 päeva
|$ 0
|--
What is the project about? zkApes is a metaverse project built on zkSync Era, called Apeverse. Apeverse aims to bring people together from all around the world for entertainment, education, interaction, and expression. Apeverse is developing a whole metaverse ecosystem based on Apes NFTs (dNFTs), users can exchange your NFT(AMM), play games, make money in Apeverse. What makes your project unique? zkApes is the first metaverse project built on zkSync Era, which is developing a whole metaverse ecosystem, including 8 products: Apes NFT, dNFT, mutant NFT, NFT DEX(AMM), NFT browser, NFTFI, zkSync Name Service and game lobby. zkApes has the largest NFT community on zkSync Era, with 100,000 discord members and 140,000 twitter followers now. zkApes has launch the zkApes token($ZAT), with more than 200,000 onchain holders now. Ranked second in trading volume of NFT on Mint Square. History of your project. zkApes was launched on Sep. 1st, 2022, released Apeverse roadmap on Oct. 28th, 2022, deployed the first NFT contract on zkSync Era mainnet on Mar. 24th, 2023, launched the first NFT browser on Apr. 12th, 2023, launched the first NFT DEX on Apr. 28th, 2023. zkApes is conducting the biggest airdrop on zkSync for zkSync users. What’s next for your project? zkApes is launching dNFT and NFTFi, users can stake and lend NFTs (dNFTs) on NFTs DEXs, they can also stake zkApes token for $ZAT. zkApes is setting up cooperations with several game projects, they will be listed on Apeverse game lobby. In addition to new products, zkApes is updating NFTs traits, NFT DEX and NFT browser constantly. The future of Apeverse belongs to the DAO community, and the role of the zkApes token for enabling community-driven DAO governance. What can your token be used for? Stake, lend zkApes NFTs and earn $ZAT, stake $ZAT and earn $ZAT, buy dNFT by $ZAT, community governance by $ZAT.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.