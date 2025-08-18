Rohkem infot ZB

1 ZB/USD reaalajas hind:

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
ZeroByte (ZB) reaalajas hinnagraafik
ZeroByte (ZB) hinna teave (USD)

ZeroByte (ZB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00197172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZB muutunud +0.97% viimase tunni jooksul, -4.69% 24 tunni vältel -30.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZeroByte praegune turukapitalisatsioon on $ 20.93K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZB ringlev varu on 999.57M, mille koguvaru on 999565860.395597. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.93K.

ZeroByte (ZB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ZeroByte ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZeroByte ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZeroByte ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZeroByte ja USD hinnamuutus $ 0.

Täna$ 0-4.69%
30 päeva$ 0-22.54%
60 päeva$ 0-9.07%
90 päeva$ 0--

Mis on ZeroByte (ZB)

ZeroByte is a new AI Agent created in Pump.fun, representing a breakthrough in artificial intelligence development. It possesses the remarkable ability to understand everything you communicate. What makes it truly special is its adaptive learning capability - the more you interact with it, the more its mind evolves and expands. This unique agent stands out for its versatile communication abilities, capable of responding in any language you prefer. Currently, it offers dual-mode interaction, providing both text and image responses to enhance your experience. Its advanced natural language processing capabilities enable it to comprehend complex conversations and generate meaningful responses.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

ZeroByte hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZeroByte (ZB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZeroByte (ZB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZeroByte nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZeroByte hinna ennustust kohe!

ZeroByte (ZB) tokenoomika

ZeroByte (ZB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZeroByte (ZB) kohta

Kui palju on ZeroByte (ZB) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZB/USD hind?
Praegune hind ZB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZeroByte turukapitalisatsioon?
ZB turukapitalisatsioon on $ 20.93K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZB ringlev varu?
ZB ringlev varu on 999.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZB (ATH) hind?
ZB saavutab ATH hinna summas 0.00197172 USD.
Mis oli kõigi aegade ZB madalaim (ATL) hind?
ZB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZB kauplemismaht on -- USD.
Kas ZB sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZB hinna ennustust.
ZeroByte (ZB) Olulised valdkonna uudised

08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.