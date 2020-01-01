Zenlink Network (ZLK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zenlink Network (ZLK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zenlink Network (ZLK) teave Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules. Ametlik veebisait: https://zenlink.pro/ Ostke ZLK kohe!

Zenlink Network (ZLK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zenlink Network (ZLK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 129.13K $ 129.13K $ 129.13K Koguvaru: $ 71.41M $ 71.41M $ 71.41M Ringlev varu: $ 54.45M $ 54.45M $ 54.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 169.35K $ 169.35K $ 169.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00133491 $ 0.00133491 $ 0.00133491 Praegune hind: $ 0.0023909 $ 0.0023909 $ 0.0023909 Lisateave Zenlink Network (ZLK) hinna kohta

Zenlink Network (ZLK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zenlink Network (ZLK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZLK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZLK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZLK tokeni tokenoomikat, avastage ZLK tokeni reaalajas hinda!

ZLK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZLK võiks suunduda? Meie ZLK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZLK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!