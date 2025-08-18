Mis on Zenlink Network (ZLK)

Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules.

Üksuse Zenlink Network (ZLK) allikas Ametlik veebisait

Zenlink Network (ZLK) tokenoomika

Zenlink Network (ZLK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZLK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zenlink Network (ZLK) kohta Kui palju on Zenlink Network (ZLK) tänapäeval väärt? Reaalajas ZLK hind USD on 0.00344893 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZLK/USD hind? $ 0.00344893 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZLK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zenlink Network turukapitalisatsioon? ZLK turukapitalisatsioon on $ 187.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZLK ringlev varu? ZLK ringlev varu on 54.45M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZLK (ATH) hind? ZLK saavutab ATH hinna summas 4.4 USD . Mis oli kõigi aegade ZLK madalaim (ATL) hind? ZLK nägi ATL hinda summas 0.00133491 USD . Milline on ZLK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZLK kauplemismaht on -- USD . Kas ZLK sel aastal kõrgemale ka suundub? ZLK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZLK hinna ennustust

