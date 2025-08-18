Rohkem infot YAPPER

Yapper hind (YAPPER)

1 YAPPER/USD reaalajas hind:

$0.0006694
$0.0006694
-10.10%1D
Yapper (YAPPER) reaalajas hinnagraafik
Yapper (YAPPER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00066246
$ 0.00066246
24 h madal
$ 0.00074832
$ 0.00074832
24 h kõrge

$ 0.00066246
$ 0.00066246

$ 0.00074832
$ 0.00074832

$ 0.01218849
$ 0.01218849

$ 0.00060418
$ 0.00060418

+0.30%

-9.95%

-20.02%

-20.02%

Yapper (YAPPER) reaalajas hind on $0.0006694. Viimase 24 tunni jooksul YAPPER kaubeldud madalaim $ 0.00066246 ja kõrgeim $ 0.00074832 näitab aktiivset turu volatiivsust. YAPPERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01218849 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00060418.

Lüliajalise tootluse osas on YAPPER muutunud +0.30% viimase tunni jooksul, -9.95% 24 tunni vältel -20.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yapper (YAPPER) – turuteave

$ 669.40K
$ 669.40K

--
--

$ 669.40K
$ 669.40K

1000.00M
1000.00M

999,996,540.65
999,996,540.65

Yapper praegune turukapitalisatsioon on $ 669.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. YAPPER ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999996540.65. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 669.40K.

Yapper (YAPPER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Yapper ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Yapper ja USD hinnamuutus $ -0.0002802443.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Yapper ja USD hinnamuutus $ -0.0005046712.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Yapper ja USD hinnamuutus $ -0.004091577826251951.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.95%
30 päeva$ -0.0002802443-41.86%
60 päeva$ -0.0005046712-75.39%
90 päeva$ -0.004091577826251951-85.93%

Mis on Yapper (YAPPER)

Yapper hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yapper (YAPPER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yapper (YAPPER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yapper nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yapper hinna ennustust kohe!

YAPPER kohalike valuutade suhtes

Yapper (YAPPER) tokenoomika

Yapper (YAPPER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YAPPER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yapper (YAPPER) kohta

Kui palju on Yapper (YAPPER) tänapäeval väärt?
Reaalajas YAPPER hind USD on 0.0006694 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YAPPER/USD hind?
Praegune hind YAPPER/USD on $ 0.0006694. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yapper turukapitalisatsioon?
YAPPER turukapitalisatsioon on $ 669.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YAPPER ringlev varu?
YAPPER ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YAPPER (ATH) hind?
YAPPER saavutab ATH hinna summas 0.01218849 USD.
Mis oli kõigi aegade YAPPER madalaim (ATL) hind?
YAPPER nägi ATL hinda summas 0.00060418 USD.
Milline on YAPPER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YAPPER kauplemismaht on -- USD.
Kas YAPPER sel aastal kõrgemale ka suundub?
YAPPER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YAPPER hinna ennustust.
