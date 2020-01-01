XTP (XTP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XTP (XTP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XTP (XTP) teave Tap offers one-stop services for all cryptocurrency participants, removing financial boundaries by supporting seamless connections with all banks and exchanges. After depositing fiat currency into XTP, users can trade various cryptocurrencies using one app and a single KYC process. Users can also send any crypto asset to anyone, anywhere in the world for free and the asset can be used by the recipient instantly. Ametlik veebisait: https://www.withtap.com/ Ostke XTP kohe!

XTP (XTP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XTP (XTP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 3.78B $ 3.78B $ 3.78B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.58M $ 5.58M $ 5.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.402555 $ 0.402555 $ 0.402555 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000159 $ 0.000159 $ 0.000159 Praegune hind: $ 0.00058994 $ 0.00058994 $ 0.00058994 Lisateave XTP (XTP) hinna kohta

XTP (XTP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XTP (XTP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XTP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XTP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XTP tokeni tokenoomikat, avastage XTP tokeni reaalajas hinda!

XTP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XTP võiks suunduda? Meie XTP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XTP tokeni hinna ennustust kohe!

