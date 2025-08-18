Rohkem infot XTP

XTP Hinnainfo

XTP Ametlik veebisait

XTP Tokenoomika

XTP Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

XTP logo

XTP hind (XTP)

Loendis mitteolevad

1 XTP/USD reaalajas hind:

$0.00056323
$0.00056323$0.00056323
-11.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
XTP (XTP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:08:51 (UTC+8)

XTP (XTP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00055307
$ 0.00055307$ 0.00055307
24 h madal
$ 0.00063582
$ 0.00063582$ 0.00063582
24 h kõrge

$ 0.00055307
$ 0.00055307$ 0.00055307

$ 0.00063582
$ 0.00063582$ 0.00063582

$ 0.402555
$ 0.402555$ 0.402555

$ 0.000159
$ 0.000159$ 0.000159

+0.00%

-11.20%

-10.50%

-10.50%

XTP (XTP) reaalajas hind on $0.00056319. Viimase 24 tunni jooksul XTP kaubeldud madalaim $ 0.00055307 ja kõrgeim $ 0.00063582 näitab aktiivset turu volatiivsust. XTPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.402555 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000159.

Lüliajalise tootluse osas on XTP muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -11.20% 24 tunni vältel -10.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XTP (XTP) – turuteave

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

--
----

$ 5.63M
$ 5.63M$ 5.63M

3.78B
3.78B 3.78B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

XTP praegune turukapitalisatsioon on $ 2.13M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XTP ringlev varu on 3.78B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.63M.

XTP (XTP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse XTP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XTP ja USD hinnamuutus $ -0.0001652644.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XTP ja USD hinnamuutus $ -0.0002177180.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XTP ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-11.20%
30 päeva$ -0.0001652644-29.34%
60 päeva$ -0.0002177180-38.65%
90 päeva$ 0--

Mis on XTP (XTP)

Tap offers one-stop services for all cryptocurrency participants, removing financial boundaries by supporting seamless connections with all banks and exchanges. After depositing fiat currency into XTP, users can trade various cryptocurrencies using one app and a single KYC process. Users can also send any crypto asset to anyone, anywhere in the world for free and the asset can be used by the recipient instantly.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse XTP (XTP) allikas

Ametlik veebisait

XTP hinna ennustus (USD)

Kui palju on XTP (XTP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XTP (XTP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XTP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XTP hinna ennustust kohe!

XTP kohalike valuutade suhtes

XTP (XTP) tokenoomika

XTP (XTP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XTP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XTP (XTP) kohta

Kui palju on XTP (XTP) tänapäeval väärt?
Reaalajas XTP hind USD on 0.00056319 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XTP/USD hind?
Praegune hind XTP/USD on $ 0.00056319. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XTP turukapitalisatsioon?
XTP turukapitalisatsioon on $ 2.13M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XTP ringlev varu?
XTP ringlev varu on 3.78B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XTP (ATH) hind?
XTP saavutab ATH hinna summas 0.402555 USD.
Mis oli kõigi aegade XTP madalaim (ATL) hind?
XTP nägi ATL hinda summas 0.000159 USD.
Milline on XTP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XTP kauplemismaht on -- USD.
Kas XTP sel aastal kõrgemale ka suundub?
XTP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XTP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:08:51 (UTC+8)

XTP (XTP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.