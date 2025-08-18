Mis on XPi (XPI)

$XPi is an innovative meme token deeply rooted in the Pi Network ecosystem, designed to break the limitations of traditional tokens and build a diversified ecosystem that integrates cutting-edge technology with blockchain applications. Currently deployed on the Solana blockchain, $XPi leverages Solana’s high performance, low transaction fees, and fast confirmation times to provide users with a secure and convenient trading experience. As the Pi Network mainnet begins to support token functionalities in the future, we plan to officially migrate from Solana to the Pi mainnet, thereby fully integrating the vast and active global Pi community and further enhancing token liquidity and ecosystem connectivity. At the same time, $XPi is not limited to being a tool for financial payments and transactions; it is also committed to advancing research in frontier technologies. Our project team will focus on fields such as space exploration, artificial intelligence, Web3, and decentralized science (DeSci), utilizing blockchain-based incentive mechanisms to provide funding support and technical collaboration platforms for research projects. We believe that by combining token economics with the application of cutting-edge technologies, $XPi can create an open, transparent, and collaboratively innovative ecosystem that benefits users worldwide, enabling every participant to profit from the wave of digital economy and research innovation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse XPi (XPI) allikas Ametlik veebisait

XPi hinna ennustus (USD)

Kui palju on XPi (XPI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XPi (XPI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XPi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XPi hinna ennustust kohe!

XPI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

XPi (XPI) tokenoomika

XPi (XPI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XPI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XPi (XPI) kohta Kui palju on XPi (XPI) tänapäeval väärt? Reaalajas XPI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XPI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XPI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on XPi turukapitalisatsioon? XPI turukapitalisatsioon on $ 167.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XPI ringlev varu? XPI ringlev varu on 999.64M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XPI (ATH) hind? XPI saavutab ATH hinna summas 0.00315594 USD . Mis oli kõigi aegade XPI madalaim (ATL) hind? XPI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on XPI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XPI kauplemismaht on -- USD . Kas XPI sel aastal kõrgemale ka suundub? XPI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XPI hinna ennustust

XPi (XPI) Olulised valdkonna uudised