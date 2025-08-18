XPi hind (XPI)
+1.05%
-12.65%
-25.15%
-25.15%
XPi (XPI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul XPI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. XPIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00315594 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on XPI muutunud +1.05% viimase tunni jooksul, -12.65% 24 tunni vältel -25.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XPi praegune turukapitalisatsioon on $ 167.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XPI ringlev varu on 999.64M, mille koguvaru on 999637748.071657. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 167.99K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse XPi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XPi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XPi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XPi ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-12.65%
|30 päeva
|$ 0
|-17.66%
|60 päeva
|$ 0
|-25.15%
|90 päeva
|$ 0
|--
$XPi is an innovative meme token deeply rooted in the Pi Network ecosystem, designed to break the limitations of traditional tokens and build a diversified ecosystem that integrates cutting-edge technology with blockchain applications. Currently deployed on the Solana blockchain, $XPi leverages Solana’s high performance, low transaction fees, and fast confirmation times to provide users with a secure and convenient trading experience. As the Pi Network mainnet begins to support token functionalities in the future, we plan to officially migrate from Solana to the Pi mainnet, thereby fully integrating the vast and active global Pi community and further enhancing token liquidity and ecosystem connectivity. At the same time, $XPi is not limited to being a tool for financial payments and transactions; it is also committed to advancing research in frontier technologies. Our project team will focus on fields such as space exploration, artificial intelligence, Web3, and decentralized science (DeSci), utilizing blockchain-based incentive mechanisms to provide funding support and technical collaboration platforms for research projects. We believe that by combining token economics with the application of cutting-edge technologies, $XPi can create an open, transparent, and collaboratively innovative ecosystem that benefits users worldwide, enabling every participant to profit from the wave of digital economy and research innovation.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.
XPi (XPI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist.
