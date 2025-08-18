Rohkem infot XPACK

xPACK hind (XPACK)

1 XPACK/USD reaalajas hind:

$0.02511667
$0.02511667$0.02511667
0.00%1D
USD
xPACK (XPACK) reaalajas hinnagraafik
xPACK (XPACK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
xPACK (XPACK) reaalajas hind on $0.02511667. Viimase 24 tunni jooksul XPACK kaubeldud madalaim $ 0.02511667 ja kõrgeim $ 0.02511667 näitab aktiivset turu volatiivsust. XPACKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02555685 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02251504.

Lüliajalise tootluse osas on XPACK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

xPACK (XPACK) – turuteave

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

--
----

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

135.36M
135.36M 135.36M

135,360,143.136823
135,360,143.136823 135,360,143.136823

xPACK praegune turukapitalisatsioon on $ 3.40M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XPACK ringlev varu on 135.36M, mille koguvaru on 135360143.136823. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.40M.

xPACK (XPACK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse xPACK ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse xPACK ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse xPACK ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse xPACK ja USD hinnamuutus $ -0.000000001376001685.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0.00.00%
30 päeva$ 0.00000000000.00%
60 päeva$ 0.00000000000.00%
90 päeva$ -0.000000001376001685-0.00%

Mis on xPACK (XPACK)

HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse xPACK (XPACK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

xPACK hinna ennustus (USD)

Kui palju on xPACK (XPACK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie xPACK (XPACK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida xPACK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake xPACK hinna ennustust kohe!

XPACK kohalike valuutade suhtes

xPACK (XPACK) tokenoomika

xPACK (XPACK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XPACK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse xPACK (XPACK) kohta

Kui palju on xPACK (XPACK) tänapäeval väärt?
Reaalajas XPACK hind USD on 0.02511667 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XPACK/USD hind?
Praegune hind XPACK/USD on $ 0.02511667. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on xPACK turukapitalisatsioon?
XPACK turukapitalisatsioon on $ 3.40M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XPACK ringlev varu?
XPACK ringlev varu on 135.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XPACK (ATH) hind?
XPACK saavutab ATH hinna summas 0.02555685 USD.
Mis oli kõigi aegade XPACK madalaim (ATL) hind?
XPACK nägi ATL hinda summas 0.02251504 USD.
Milline on XPACK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XPACK kauplemismaht on -- USD.
Kas XPACK sel aastal kõrgemale ka suundub?
XPACK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XPACK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.