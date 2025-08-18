Mis on xPACK (XPACK)

HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services.

Üksuse xPACK (XPACK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

xPACK hinna ennustus (USD)

Kui palju on xPACK (XPACK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie xPACK (XPACK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida xPACK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

XPACK kohalike valuutade suhtes

xPACK (XPACK) tokenoomika

xPACK (XPACK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XPACK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse xPACK (XPACK) kohta Kui palju on xPACK (XPACK) tänapäeval väärt? Reaalajas XPACK hind USD on 0.02511667 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XPACK/USD hind? $ 0.02511667 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XPACK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on xPACK turukapitalisatsioon? XPACK turukapitalisatsioon on $ 3.40M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XPACK ringlev varu? XPACK ringlev varu on 135.36M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XPACK (ATH) hind? XPACK saavutab ATH hinna summas 0.02555685 USD . Mis oli kõigi aegade XPACK madalaim (ATL) hind? XPACK nägi ATL hinda summas 0.02251504 USD . Milline on XPACK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XPACK kauplemismaht on -- USD . Kas XPACK sel aastal kõrgemale ka suundub? XPACK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XPACK hinna ennustust

