xPACK (XPACK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi xPACK (XPACK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

xPACK (XPACK) teave HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services. Ametlik veebisait: https://www.hashpack.app/ Valge raamat: https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1 Ostke XPACK kohe!

xPACK (XPACK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage xPACK (XPACK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Koguvaru: $ 135.36M $ 135.36M $ 135.36M Ringlev varu: $ 135.36M $ 135.36M $ 135.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02555685 $ 0.02555685 $ 0.02555685 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02251504 $ 0.02251504 $ 0.02251504 Praegune hind: $ 0.02511667 $ 0.02511667 $ 0.02511667 Lisateave xPACK (XPACK) hinna kohta

xPACK (XPACK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud xPACK (XPACK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XPACK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XPACK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XPACK tokeni tokenoomikat, avastage XPACK tokeni reaalajas hinda!

XPACK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XPACK võiks suunduda? Meie XPACK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XPACK tokeni hinna ennustust kohe!

