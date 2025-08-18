Rohkem infot XER

XER Hinnainfo

XER Valge raamat

XER Ametlik veebisait

XER Tokenoomika

XER Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Xerberus logo

Xerberus hind (XER)

Loendis mitteolevad

1 XER/USD reaalajas hind:

$0.01256112
$0.01256112$0.01256112
-3.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Xerberus (XER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:16:26 (UTC+8)

Xerberus (XER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01253131
$ 0.01253131$ 0.01253131
24 h madal
$ 0.01352204
$ 0.01352204$ 0.01352204
24 h kõrge

$ 0.01253131
$ 0.01253131$ 0.01253131

$ 0.01352204
$ 0.01352204$ 0.01352204

$ 0.0209752
$ 0.0209752$ 0.0209752

$ 0.00268313
$ 0.00268313$ 0.00268313

-1.22%

-3.86%

+11.42%

+11.42%

Xerberus (XER) reaalajas hind on $0.01256112. Viimase 24 tunni jooksul XER kaubeldud madalaim $ 0.01253131 ja kõrgeim $ 0.01352204 näitab aktiivset turu volatiivsust. XERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0209752 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00268313.

Lüliajalise tootluse osas on XER muutunud -1.22% viimase tunni jooksul, -3.86% 24 tunni vältel +11.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Xerberus (XER) – turuteave

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

--
----

$ 12.54M
$ 12.54M$ 12.54M

223.79M
223.79M 223.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Xerberus praegune turukapitalisatsioon on $ 2.81M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XER ringlev varu on 223.79M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.54M.

Xerberus (XER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Xerberus ja USD hinnamuutus $ -0.0005048547338819.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Xerberus ja USD hinnamuutus $ +0.0075380976.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Xerberus ja USD hinnamuutus $ +0.0275389881.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Xerberus ja USD hinnamuutus $ +0.005606180464563609.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005048547338819-3.86%
30 päeva$ +0.0075380976+60.01%
60 päeva$ +0.0275389881+219.24%
90 päeva$ +0.005606180464563609+80.61%

Mis on Xerberus (XER)

Xerberus is a risk and asset management blockchain designed to provide services to other blockchain ecosystems. Each node within the Xerberus blockchain computes an open-source risk model, assessing risk for most crypto assets within partner ecosystems. The produced risk ratings can be used by dApps to improve resilience and capital efficiency. Investors can benefit directly from Xerberus Risk Ratings by investing in Xerberus indexes, which provide the most secure and decentralized way to benefit from crypto volatility.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Xerberus (XER) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Xerberus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Xerberus (XER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Xerberus (XER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Xerberus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Xerberus hinna ennustust kohe!

XER kohalike valuutade suhtes

Xerberus (XER) tokenoomika

Xerberus (XER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Xerberus (XER) kohta

Kui palju on Xerberus (XER) tänapäeval väärt?
Reaalajas XER hind USD on 0.01256112 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XER/USD hind?
Praegune hind XER/USD on $ 0.01256112. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Xerberus turukapitalisatsioon?
XER turukapitalisatsioon on $ 2.81M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XER ringlev varu?
XER ringlev varu on 223.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XER (ATH) hind?
XER saavutab ATH hinna summas 0.0209752 USD.
Mis oli kõigi aegade XER madalaim (ATL) hind?
XER nägi ATL hinda summas 0.00268313 USD.
Milline on XER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XER kauplemismaht on -- USD.
Kas XER sel aastal kõrgemale ka suundub?
XER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:16:26 (UTC+8)

Xerberus (XER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.