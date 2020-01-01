Xerberus (XER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Xerberus (XER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Xerberus (XER) teave Xerberus is a risk and asset management blockchain designed to provide services to other blockchain ecosystems. Each node within the Xerberus blockchain computes an open-source risk model, assessing risk for most crypto assets within partner ecosystems. The produced risk ratings can be used by dApps to improve resilience and capital efficiency. Investors can benefit directly from Xerberus Risk Ratings by investing in Xerberus indexes, which provide the most secure and decentralized way to benefit from crypto volatility. Ametlik veebisait: https://www.xerberus.io/ Valge raamat: https://docsend.com/view/qzevbnhr5guutdjx

Xerberus (XER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Xerberus (XER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 223.93M $ 223.93M $ 223.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.95M $ 12.95M $ 12.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0209752 $ 0.0209752 $ 0.0209752 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00268313 $ 0.00268313 $ 0.00268313 Praegune hind: $ 0.01294628 $ 0.01294628 $ 0.01294628 Lisateave Xerberus (XER) hinna kohta

Xerberus (XER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Xerberus (XER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XER tokeni tokenoomikat, avastage XER tokeni reaalajas hinda!

XER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XER võiks suunduda? Meie XER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XER tokeni hinna ennustust kohe!

