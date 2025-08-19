Mis on WOWswap (WOW)

WOWswap is a decentralized leveraged trading protocol that runs on top of Pancakeswap DEX based on Binance Smart Chain. With WowSwap traders can buy and sell their favorite tokens with up to 5X leverage by borrowing extra BNB from the lending pool. Liquidity providers can supply BNB to the lending pool and receive interest paid by the traders.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WOWswap (WOW) kohta Kui palju on WOWswap (WOW) tänapäeval väärt? Reaalajas WOW hind USD on 0.03024076 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WOW/USD hind? $ 0.03024076 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WOW/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on WOWswap turukapitalisatsioon? WOW turukapitalisatsioon on $ 19.86K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WOW ringlev varu? WOW ringlev varu on 656.67K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WOW (ATH) hind? WOW saavutab ATH hinna summas 70.0 USD . Mis oli kõigi aegade WOW madalaim (ATL) hind? WOW nägi ATL hinda summas 0.01135594 USD . Milline on WOW kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WOW kauplemismaht on -- USD . Kas WOW sel aastal kõrgemale ka suundub? WOW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WOW hinna ennustust

