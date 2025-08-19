Rohkem infot WOW

WOWswap (WOW) reaalajas hinnagraafik
WOWswap (WOW) hinna teave (USD)

WOWswap (WOW) reaalajas hind on $0.03024076. Viimase 24 tunni jooksul WOW kaubeldud madalaim $ 0.03014824 ja kõrgeim $ 0.03052371 näitab aktiivset turu volatiivsust. WOWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 70.0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01135594.

Lüliajalise tootluse osas on WOW muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.70% 24 tunni vältel +6.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WOWswap (WOW) – turuteave

$ 19.86K
$ 19.86K$ 19.86K

--
----

$ 30.24K
$ 30.24K$ 30.24K

656.67K
656.67K 656.67K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

WOWswap praegune turukapitalisatsioon on $ 19.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WOW ringlev varu on 656.67K, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.24K.

WOWswap (WOW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WOWswap ja USD hinnamuutus $ -0.00021396114008524.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WOWswap ja USD hinnamuutus $ +0.0016478764.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WOWswap ja USD hinnamuutus $ -0.0000741201.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WOWswap ja USD hinnamuutus $ -0.00138062073136191.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00021396114008524-0.70%
30 päeva$ +0.0016478764+5.45%
60 päeva$ -0.0000741201-0.24%
90 päeva$ -0.00138062073136191-4.36%

Mis on WOWswap (WOW)

WOWswap is a decentralized leveraged trading protocol that runs on top of Pancakeswap DEX based on Binance Smart Chain. With WowSwap traders can buy and sell their favorite tokens with up to 5X leverage by borrowing extra BNB from the lending pool. Liquidity providers can supply BNB to the lending pool and receive interest paid by the traders.

WOWswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on WOWswap (WOW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WOWswap (WOW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WOWswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WOWswap hinna ennustust kohe!

WOWswap (WOW) tokenoomika

WOWswap (WOW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WOW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WOWswap (WOW) kohta

Kui palju on WOWswap (WOW) tänapäeval väärt?
Reaalajas WOW hind USD on 0.03024076 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WOW/USD hind?
Praegune hind WOW/USD on $ 0.03024076. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WOWswap turukapitalisatsioon?
WOW turukapitalisatsioon on $ 19.86K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WOW ringlev varu?
WOW ringlev varu on 656.67K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WOW (ATH) hind?
WOW saavutab ATH hinna summas 70.0 USD.
Mis oli kõigi aegade WOW madalaim (ATL) hind?
WOW nägi ATL hinda summas 0.01135594 USD.
Milline on WOW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WOW kauplemismaht on -- USD.
Kas WOW sel aastal kõrgemale ka suundub?
WOW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WOW hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.