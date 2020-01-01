WOWswap (WOW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WOWswap (WOW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WOWswap (WOW) teave WOWswap is a decentralized leveraged trading protocol that runs on top of Pancakeswap DEX based on Binance Smart Chain. With WowSwap traders can buy and sell their favorite tokens with up to 5X leverage by borrowing extra BNB from the lending pool. Liquidity providers can supply BNB to the lending pool and receive interest paid by the traders. Ametlik veebisait: https://wowswap.io/

WOWswap (WOW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WOWswap (WOW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.86K $ 19.86K $ 19.86K Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 656.67K $ 656.67K $ 656.67K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.24K $ 30.24K $ 30.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 70.0 $ 70.0 $ 70.0 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01135594 $ 0.01135594 $ 0.01135594 Praegune hind: $ 0.03024076 $ 0.03024076 $ 0.03024076 Lisateave WOWswap (WOW) hinna kohta

WOWswap (WOW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WOWswap (WOW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOW tokeni tokenoomikat, avastage WOW tokeni reaalajas hinda!

WOW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOW võiks suunduda? Meie WOW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

