Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Woonkly (WOOP) reaalajas hinnagraafik
Woonkly (WOOP) hinna teave (USD)

Woonkly (WOOP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WOOP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WOOPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.46 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WOOP muutunud +0.67% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel -2.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Woonkly (WOOP) – turuteave

$ 224.81K
$ 224.81K$ 224.81K

--
----

$ 224.81K
$ 224.81K$ 224.81K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Woonkly praegune turukapitalisatsioon on $ 224.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WOOP ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 224.81K.

Woonkly (WOOP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Woonkly ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Woonkly ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Woonkly ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Woonkly ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.04%
30 päeva$ 0+184.11%
60 päeva$ 0+62.30%
90 päeva$ 0--

Mis on Woonkly (WOOP)

Woonkly Metasocial Network is a Decentralized Social Network where all posts are converted into NFTs directly, where users have full control of their data and where content is not uploaded to a server but to users' computers through IPFS (interplanetary file system).

Woonkly (WOOP) tokenoomika

Woonkly (WOOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WOOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Woonkly (WOOP) kohta

Kui palju on Woonkly (WOOP) tänapäeval väärt?
Reaalajas WOOP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WOOP/USD hind?
Praegune hind WOOP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Woonkly turukapitalisatsioon?
WOOP turukapitalisatsioon on $ 224.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WOOP ringlev varu?
WOOP ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WOOP (ATH) hind?
WOOP saavutab ATH hinna summas 1.46 USD.
Mis oli kõigi aegade WOOP madalaim (ATL) hind?
WOOP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WOOP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WOOP kauplemismaht on -- USD.
Kas WOOP sel aastal kõrgemale ka suundub?
WOOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WOOP hinna ennustust.
