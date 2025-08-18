Mis on Woonkly (WOOP)

Woonkly Metasocial Network is a Decentralized Social Network where all posts are converted into NFTs directly, where users have full control of their data and where content is not uploaded to a server but to users' computers through IPFS (interplanetary file system).

Woonkly hinna ennustus (USD)

Kui palju on Woonkly (WOOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Woonkly (WOOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Woonkly nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

WOOP kohalike valuutade suhtes

Woonkly (WOOP) tokenoomika

Woonkly (WOOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WOOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Woonkly (WOOP) kohta Kui palju on Woonkly (WOOP) tänapäeval väärt? Reaalajas WOOP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WOOP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WOOP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Woonkly turukapitalisatsioon? WOOP turukapitalisatsioon on $ 224.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WOOP ringlev varu? WOOP ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WOOP (ATH) hind? WOOP saavutab ATH hinna summas 1.46 USD . Mis oli kõigi aegade WOOP madalaim (ATL) hind? WOOP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WOOP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WOOP kauplemismaht on -- USD . Kas WOOP sel aastal kõrgemale ka suundub? WOOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WOOP hinna ennustust

