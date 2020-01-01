Winter Arc (WINTER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Winter Arc (WINTER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Winter Arc (WINTER) teave Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too Ametlik veebisait: https://winterarcsol.com/ Ostke WINTER kohe!

Winter Arc (WINTER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Winter Arc (WINTER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Koguvaru: $ 972.43M $ 972.43M $ 972.43M Ringlev varu: $ 972.43M $ 972.43M $ 972.43M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02920174 $ 0.02920174 $ 0.02920174 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00107969 $ 0.00107969 $ 0.00107969 Lisateave Winter Arc (WINTER) hinna kohta

Winter Arc (WINTER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Winter Arc (WINTER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WINTER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WINTER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WINTER tokeni tokenoomikat, avastage WINTER tokeni reaalajas hinda!

WINTER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WINTER võiks suunduda? Meie WINTER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WINTER tokeni hinna ennustust kohe!

