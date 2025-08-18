Mis on Winter Arc (WINTER)

Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too

Üksuse Winter Arc (WINTER) allikas Ametlik veebisait

WINTER kohalike valuutade suhtes

Kui palju on Winter Arc (WINTER) tänapäeval väärt? Reaalajas WINTER hind USD on 0.00102607 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WINTER/USD hind? $ 0.00102607 . Milline on Winter Arc turukapitalisatsioon? WINTER turukapitalisatsioon on $ 991.27K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WINTER ringlev varu? WINTER ringlev varu on 972.43M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WINTER (ATH) hind? WINTER saavutab ATH hinna summas 0.02920174 USD . Mis oli kõigi aegade WINTER madalaim (ATL) hind? WINTER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WINTER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WINTER kauplemismaht on -- USD .

