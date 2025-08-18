Rohkem infot WINTER

Winter Arc hind (WINTER)

1 WINTER/USD reaalajas hind:

$0.00101937
-5.00%1D
Winter Arc (WINTER) reaalajas hinnagraafik
Winter Arc (WINTER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0.00114859
24 h kõrge

$ 0
$ 0.00114859
$ 0.02920174
$ 0
+14.13%

-3.77%

+66.17%

+66.17%

Winter Arc (WINTER) reaalajas hind on $0.00102607. Viimase 24 tunni jooksul WINTER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00114859 näitab aktiivset turu volatiivsust. WINTERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02920174 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WINTER muutunud +14.13% viimase tunni jooksul, -3.77% 24 tunni vältel +66.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Winter Arc (WINTER) – turuteave

$ 991.27K
--
$ 991.27K
972.43M
972,425,286.070061
Winter Arc praegune turukapitalisatsioon on $ 991.27K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WINTER ringlev varu on 972.43M, mille koguvaru on 972425286.070061. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 991.27K.

Winter Arc (WINTER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Winter Arc ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Winter Arc ja USD hinnamuutus $ +0.0026420032.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Winter Arc ja USD hinnamuutus $ +0.0055145296.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Winter Arc ja USD hinnamuutus $ +0.00092032578707267151.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.77%
30 päeva$ +0.0026420032+257.49%
60 päeva$ +0.0055145296+537.44%
90 päeva$ +0.00092032578707267151+870.33%

Mis on Winter Arc (WINTER)

Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Winter Arc hinna ennustus (USD)

Kui palju on Winter Arc (WINTER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Winter Arc (WINTER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Winter Arc nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Winter Arc hinna ennustust kohe!

Winter Arc (WINTER) tokenoomika

Winter Arc (WINTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WINTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Winter Arc (WINTER) kohta

Kui palju on Winter Arc (WINTER) tänapäeval väärt?
Reaalajas WINTER hind USD on 0.00102607 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WINTER/USD hind?
Praegune hind WINTER/USD on $ 0.00102607. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Winter Arc turukapitalisatsioon?
WINTER turukapitalisatsioon on $ 991.27K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WINTER ringlev varu?
WINTER ringlev varu on 972.43M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WINTER (ATH) hind?
WINTER saavutab ATH hinna summas 0.02920174 USD.
Mis oli kõigi aegade WINTER madalaim (ATL) hind?
WINTER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WINTER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WINTER kauplemismaht on -- USD.
Kas WINTER sel aastal kõrgemale ka suundub?
WINTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WINTER hinna ennustust.
