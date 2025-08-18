Mis on Wigl (WIGL)

Wigl provides a financial account with a French IBAN and a payment card for secure and convenient money management. The mobile app facilitates free SEPA transfers, expense tracking, and card management. Users can select from virtual, Smart or Metal cards with various features. Wigl supports investments in crypto-assets and offers up to 7% cashback on purchases. Additionally, it provides opportunities to earn returns on stablecoins and volatile assets through a partnership with feel-mining.com.

Üksuse Wigl (WIGL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Wigl (WIGL) tokenoomika

Wigl (WIGL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WIGL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wigl (WIGL) kohta Kui palju on Wigl (WIGL) tänapäeval väärt? Reaalajas WIGL hind USD on 0.085421 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WIGL/USD hind? $ 0.085421 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WIGL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wigl turukapitalisatsioon? WIGL turukapitalisatsioon on $ 1.64M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WIGL ringlev varu? WIGL ringlev varu on 19.12M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WIGL (ATH) hind? WIGL saavutab ATH hinna summas 0.116832 USD . Mis oli kõigi aegade WIGL madalaim (ATL) hind? WIGL nägi ATL hinda summas 0.058411 USD . Milline on WIGL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WIGL kauplemismaht on -- USD . Kas WIGL sel aastal kõrgemale ka suundub? WIGL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WIGL hinna ennustust

