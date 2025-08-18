Rohkem infot WIGL

Wigl (WIGL) hinna teave (USD)

Wigl (WIGL) reaalajas hind on $0.085421. Viimase 24 tunni jooksul WIGL kaubeldud madalaim $ 0.084864 ja kõrgeim $ 0.087727 näitab aktiivset turu volatiivsust. WIGLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.116832 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.058411.

Lüliajalise tootluse osas on WIGL muutunud -0.71% viimase tunni jooksul, -1.64% 24 tunni vältel +0.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wigl (WIGL) – turuteave

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

$ 21.67M
$ 21.67M$ 21.67M

Wigl praegune turukapitalisatsioon on $ 1.64M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WIGL ringlev varu on 19.12M, mille koguvaru on 253090262.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.67M.

Wigl (WIGL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wigl ja USD hinnamuutus $ -0.00142888661327174.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wigl ja USD hinnamuutus $ -0.0000194247.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wigl ja USD hinnamuutus $ +0.0283537327.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wigl ja USD hinnamuutus $ +0.0194192684313227.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00142888661327174-1.64%
30 päeva$ -0.0000194247-0.02%
60 päeva$ +0.0283537327+33.19%
90 päeva$ +0.0194192684313227+29.42%

Mis on Wigl (WIGL)

Wigl provides a financial account with a French IBAN and a payment card for secure and convenient money management. The mobile app facilitates free SEPA transfers, expense tracking, and card management. Users can select from virtual, Smart or Metal cards with various features. Wigl supports investments in crypto-assets and offers up to 7% cashback on purchases. Additionally, it provides opportunities to earn returns on stablecoins and volatile assets through a partnership with feel-mining.com.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Wigl hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wigl (WIGL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wigl (WIGL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wigl nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wigl hinna ennustust kohe!

WIGL kohalike valuutade suhtes

Wigl (WIGL) tokenoomika

Wigl (WIGL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WIGL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wigl (WIGL) kohta

Kui palju on Wigl (WIGL) tänapäeval väärt?
Reaalajas WIGL hind USD on 0.085421 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WIGL/USD hind?
Praegune hind WIGL/USD on $ 0.085421. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wigl turukapitalisatsioon?
WIGL turukapitalisatsioon on $ 1.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WIGL ringlev varu?
WIGL ringlev varu on 19.12M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WIGL (ATH) hind?
WIGL saavutab ATH hinna summas 0.116832 USD.
Mis oli kõigi aegade WIGL madalaim (ATL) hind?
WIGL nägi ATL hinda summas 0.058411 USD.
Milline on WIGL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WIGL kauplemismaht on -- USD.
Kas WIGL sel aastal kõrgemale ka suundub?
WIGL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WIGL hinna ennustust.
