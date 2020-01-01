Wigl (WIGL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wigl (WIGL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wigl (WIGL) teave Wigl provides a financial account with a French IBAN and a payment card for secure and convenient money management. The mobile app facilitates free SEPA transfers, expense tracking, and card management. Users can select from virtual, Smart or Metal cards with various features. Wigl supports investments in crypto-assets and offers up to 7% cashback on purchases. Additionally, it provides opportunities to earn returns on stablecoins and volatile assets through a partnership with feel-mining.com. Ametlik veebisait: https://wigl.fr/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1GrVJ9kBigCg5NS4HBdFbYjH1uaMEI5qe/view Ostke WIGL kohe!

Wigl (WIGL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wigl (WIGL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Koguvaru: $ 253.09M $ 253.09M $ 253.09M Ringlev varu: $ 17.55M $ 17.55M $ 17.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.81M $ 21.81M $ 21.81M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.116832 $ 0.116832 $ 0.116832 Kõigi aegade madalaim: $ 0.058411 $ 0.058411 $ 0.058411 Praegune hind: $ 0.086085 $ 0.086085 $ 0.086085 Lisateave Wigl (WIGL) hinna kohta

Wigl (WIGL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wigl (WIGL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WIGL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WIGL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WIGL tokeni tokenoomikat, avastage WIGL tokeni reaalajas hinda!

WIGL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WIGL võiks suunduda? Meie WIGL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WIGL tokeni hinna ennustust kohe!

