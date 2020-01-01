Whatever Ape (WAPE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Whatever Ape (WAPE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Whatever Ape (WAPE) teave Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens. Ametlik veebisait: https://whateverape.xyz/ Ostke WAPE kohe!

Whatever Ape (WAPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Whatever Ape (WAPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.11K $ 15.11K $ 15.11K Koguvaru: $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M Ringlev varu: $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.11K $ 15.11K $ 15.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00240868 $ 0.00240868 $ 0.00240868 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Whatever Ape (WAPE) hinna kohta

Whatever Ape (WAPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Whatever Ape (WAPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WAPE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WAPE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WAPE tokeni tokenoomikat, avastage WAPE tokeni reaalajas hinda!

WAPE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WAPE võiks suunduda? Meie WAPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WAPE tokeni hinna ennustust kohe!

