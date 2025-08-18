Mis on Whatever Ape (WAPE)

Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens.

Whatever Ape (WAPE) tokenoomika

Whatever Ape (WAPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Whatever Ape (WAPE) kohta Kui palju on Whatever Ape (WAPE) tänapäeval väärt? Reaalajas WAPE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WAPE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WAPE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Whatever Ape turukapitalisatsioon? WAPE turukapitalisatsioon on $ 15.57K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WAPE ringlev varu? WAPE ringlev varu on 998.48M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAPE (ATH) hind? WAPE saavutab ATH hinna summas 0.00240868 USD . Mis oli kõigi aegade WAPE madalaim (ATL) hind? WAPE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WAPE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WAPE kauplemismaht on -- USD . Kas WAPE sel aastal kõrgemale ka suundub? WAPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAPE hinna ennustust

