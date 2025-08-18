Rohkem infot WAPE

WAPE Hinnainfo

WAPE Ametlik veebisait

WAPE Tokenoomika

WAPE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Whatever Ape logo

Whatever Ape hind (WAPE)

Loendis mitteolevad

1 WAPE/USD reaalajas hind:

--
----
-5.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Whatever Ape (WAPE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:59:17 (UTC+8)

Whatever Ape (WAPE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00240868
$ 0.00240868$ 0.00240868

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

-5.66%

+1.92%

+1.92%

Whatever Ape (WAPE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WAPE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00240868 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WAPE muutunud +0.42% viimase tunni jooksul, -5.66% 24 tunni vältel +1.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Whatever Ape (WAPE) – turuteave

$ 15.57K
$ 15.57K$ 15.57K

--
----

$ 15.57K
$ 15.57K$ 15.57K

998.48M
998.48M 998.48M

998,475,936.503322
998,475,936.503322 998,475,936.503322

Whatever Ape praegune turukapitalisatsioon on $ 15.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WAPE ringlev varu on 998.48M, mille koguvaru on 998475936.503322. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.57K.

Whatever Ape (WAPE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Whatever Ape ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Whatever Ape ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Whatever Ape ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Whatever Ape ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.66%
30 päeva$ 0+2.28%
60 päeva$ 0+24.18%
90 päeva$ 0--

Mis on Whatever Ape (WAPE)

Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Whatever Ape (WAPE) allikas

Ametlik veebisait

Whatever Ape hinna ennustus (USD)

Kui palju on Whatever Ape (WAPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Whatever Ape (WAPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Whatever Ape nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Whatever Ape hinna ennustust kohe!

WAPE kohalike valuutade suhtes

Whatever Ape (WAPE) tokenoomika

Whatever Ape (WAPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Whatever Ape (WAPE) kohta

Kui palju on Whatever Ape (WAPE) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAPE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAPE/USD hind?
Praegune hind WAPE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Whatever Ape turukapitalisatsioon?
WAPE turukapitalisatsioon on $ 15.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAPE ringlev varu?
WAPE ringlev varu on 998.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAPE (ATH) hind?
WAPE saavutab ATH hinna summas 0.00240868 USD.
Mis oli kõigi aegade WAPE madalaim (ATL) hind?
WAPE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WAPE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAPE kauplemismaht on -- USD.
Kas WAPE sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAPE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:59:17 (UTC+8)

Whatever Ape (WAPE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.