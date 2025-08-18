Mis on We Will Huddle (HUDDLE)

$Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem.

Üksuse We Will Huddle (HUDDLE) allikas Ametlik veebisait

We Will Huddle (HUDDLE) tokenoomika

We Will Huddle (HUDDLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUDDLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse We Will Huddle (HUDDLE) kohta Kui palju on We Will Huddle (HUDDLE) tänapäeval väärt? Reaalajas HUDDLE hind USD on 0.00027068 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HUDDLE/USD hind? $ 0.00027068 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HUDDLE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on We Will Huddle turukapitalisatsioon? HUDDLE turukapitalisatsioon on $ 268.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HUDDLE ringlev varu? HUDDLE ringlev varu on 990.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUDDLE (ATH) hind? HUDDLE saavutab ATH hinna summas 0.00040853 USD . Mis oli kõigi aegade HUDDLE madalaim (ATL) hind? HUDDLE nägi ATL hinda summas 0.00006939 USD . Milline on HUDDLE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HUDDLE kauplemismaht on -- USD . Kas HUDDLE sel aastal kõrgemale ka suundub? HUDDLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUDDLE hinna ennustust

