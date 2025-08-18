Rohkem infot HUDDLE

$0.00027132
-11.00%1D
We Will Huddle (HUDDLE) reaalajas hinnagraafik
We Will Huddle (HUDDLE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00027128
24 h madal
$ 0.0003062
24 h kõrge

$ 0.00027128
$ 0.0003062
$ 0.00040853
$ 0.00006939
-2.48%

-11.30%

-15.60%

-15.60%

We Will Huddle (HUDDLE) reaalajas hind on $0.00027068. Viimase 24 tunni jooksul HUDDLE kaubeldud madalaim $ 0.00027128 ja kõrgeim $ 0.0003062 näitab aktiivset turu volatiivsust. HUDDLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00040853 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00006939.

Lüliajalise tootluse osas on HUDDLE muutunud -2.48% viimase tunni jooksul, -11.30% 24 tunni vältel -15.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

We Will Huddle (HUDDLE) – turuteave

$ 268.84K
--
$ 268.84K
990.98M
990,983,037.5851233
We Will Huddle praegune turukapitalisatsioon on $ 268.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HUDDLE ringlev varu on 990.98M, mille koguvaru on 990983037.5851233. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 268.84K.

We Will Huddle (HUDDLE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse We Will Huddle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse We Will Huddle ja USD hinnamuutus $ -0.0000432068.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse We Will Huddle ja USD hinnamuutus $ +0.0005639049.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse We Will Huddle ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-11.30%
30 päeva$ -0.0000432068-15.96%
60 päeva$ +0.0005639049+208.33%
90 päeva$ 0--

Mis on We Will Huddle (HUDDLE)

$Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse We Will Huddle (HUDDLE) allikas

Ametlik veebisait

We Will Huddle hinna ennustus (USD)

Kui palju on We Will Huddle (HUDDLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie We Will Huddle (HUDDLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida We Will Huddle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake We Will Huddle hinna ennustust kohe!

HUDDLE kohalike valuutade suhtes

We Will Huddle (HUDDLE) tokenoomika

We Will Huddle (HUDDLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUDDLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse We Will Huddle (HUDDLE) kohta

Kui palju on We Will Huddle (HUDDLE) tänapäeval väärt?
Reaalajas HUDDLE hind USD on 0.00027068 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HUDDLE/USD hind?
Praegune hind HUDDLE/USD on $ 0.00027068. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on We Will Huddle turukapitalisatsioon?
HUDDLE turukapitalisatsioon on $ 268.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HUDDLE ringlev varu?
HUDDLE ringlev varu on 990.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUDDLE (ATH) hind?
HUDDLE saavutab ATH hinna summas 0.00040853 USD.
Mis oli kõigi aegade HUDDLE madalaim (ATL) hind?
HUDDLE nägi ATL hinda summas 0.00006939 USD.
Milline on HUDDLE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HUDDLE kauplemismaht on -- USD.
Kas HUDDLE sel aastal kõrgemale ka suundub?
HUDDLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUDDLE hinna ennustust.
