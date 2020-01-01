Waveform (WAVE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Waveform (WAVE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Waveform (WAVE) teave Waveform is an autonomous AI-powered cryptocurrency trading platform that leverages advanced technologies to provide users with robust tools for navigating the fast-paced and volatile cryptocurrency market. Built on the principles of transparency, adaptability, and profitability, Waveform allows users to trade cryptocurrencies autonomously through fully customizable trading agents. We aim to allow user to have the most complex agents of all platforms. Ametlik veebisait: https://www.waveform.finance/ Valge raamat: https://docs.waveform.finance/ Ostke WAVE kohe!

Waveform (WAVE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Waveform (WAVE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 998.27K $ 998.27K $ 998.27K Koguvaru: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Ringlev varu: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 998.27K $ 998.27K $ 998.27K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0249053 $ 0.0249053 $ 0.0249053 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00032406 $ 0.00032406 $ 0.00032406 Praegune hind: $ 0.00099999 $ 0.00099999 $ 0.00099999 Lisateave Waveform (WAVE) hinna kohta

Waveform (WAVE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Waveform (WAVE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WAVE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WAVE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WAVE tokeni tokenoomikat, avastage WAVE tokeni reaalajas hinda!

WAVE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WAVE võiks suunduda? Meie WAVE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WAVE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!